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3 : 1
завершен
24 июля 2021, 20:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 55.5 - 14.2
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 0
Средний возраст: 26.5 - 26.5
Средний рост: 182.7 - 182.5
Легионеров: 4 - 3
Схемы: 4-3-1-2 - 4-3-3
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Стадион РЖД Арена (Москва) +15 +21, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|22’
|0:1
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Ткачёв Сергей
ассистент Степанов Данил
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Жемалетдинов Рифат
ассистент Крыховяк Гжегож
|1:1
|80’
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Жемалетдинов Рифат
ассистент Миранчук Антон
|2:1
|86’
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Смолов Федор
ассистент Жемалетдинов Рифат
|3:1
|89’
|36’
|Сокол Артем
|Камано Франсуа
|45+2’
|57’
|Марков Евгений
|79’
|Сокол Артем
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лисакович Виталий
|Куликов Даниил
|46’
|Миранчук Антон
|Камано Франсуа
|61’
|67’
|Пантелеев Владислав
|Ткачёв Сергей
|Живоглядов Дмитрий
|Рыбус Мацей
|69’
|76’
|Кангва Эванс
|Давиташвили Зурико
|76’
|Луценко Евгений
|Марков Евгений
|84’
|Довбня Александр
|Костадинов Георгий
|Бабкин Сергей
|Смолов Федор
|90’
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|15
|Удары по воротам
|4
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|6
|Удары в створ
|1
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|15
|Фолы
|9
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|12
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|1
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|77%
|Владение мячом
|23%
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|0
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|3
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|0
|Удаления
|1
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С победой, паровозы!!!!
С победой, паровозы!!!!
Молодцы, тяжело вкатываемся пока в сезон, но не стоит забывать, что короли товарняков и предсезонок играют параллельный матч.
Молодцы, тяжело вкатываемся пока в сезон, но не стоит забывать, что короли товарняков и предсезонок играют параллельный матч.
После удаление было два стандарта, после которых Локо забил. Вряд ли удаление было в этих ситуациях преимуществом, разве только в головах у туляков.
Победа Локо была делом времени, но не буду отрицать тот факт, что могли выстоять, а невезение игроков Локо сгубило бы все старания.
После удаление было два стандарта, после которых Локо забил. Вряд ли удаление было в этих ситуациях преимуществом, разве только в головах у туляков.
Победа Локо была делом времени, но не буду отрицать тот факт, что могли выстоять, а невезение игроков Локо сгубило бы все старания.
Ты желаешь своему клубу победы, я своему. Главное не выигрывать до матча, как тут поступают многие до матча заранее подсчитывают три очка в копилку, да ещё с разгромным счётом.
Ты должен знать, что я таким не грешу! Даже если соперник заведомо слаб, а у тебя много звёзд это ещё не победа в конкретном матче.
Извини удачи в сегодняшнем матче не желаю, а так удачи Арсеналу в борьбе за выживании. Думаю останетесь без нервотрёпки.
Ты желаешь своему клубу победы, я своему. Главное не выигрывать до матча, как тут поступают многие до матча заранее подсчитывают три очка в копилку, да ещё с разгромным счётом.
Ты должен знать, что я таким не грешу! Даже если соперник заведомо слаб, а у тебя много звёзд это ещё не победа в конкретном матче.
Извини удачи в сегодняшнем матче не желаю, а так удачи Арсеналу в борьбе за выживании. Думаю останетесь без нервотрёпки.
А там как выйдет .....
А там как выйдет .....
Только Тула !!!
Только победа !!!!!!
Только Тула !!!
Только победа !!!!!!
Проблем не вижу!
Локо и Рубину удачи и побед!!!
Ну ты если, что тоже иногда на Локо переключайся, хотя Спартак для тебя важнее.
Проблем не вижу!
Локо и Рубину удачи и побед!!!
Ну ты если, что тоже иногда на Локо переключайся, хотя Спартак для тебя важнее.