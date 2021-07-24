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Локомотив - Арсенал
Химки - Зенит
Рубин - Спартак

Протокол матча Локомотив против Арсенал

Локомотив Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) 3:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) Арсенал
Локомотив
3 : 1
завершен
24 июля 2021, 20:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 55.5 - 14.2
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 0
Средний возраст: 26.5 - 26.5
Средний рост: 182.7 - 182.5
Легионеров: 4 - 3
Схемы: 4-3-1-2 - 4-3-3
Арсенал
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Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 1 тур
Стадион РЖД Арена (Москва) +15 +21, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.683.865.60
Лига Ставок 1.70 3.85 5.20
Фонбет Live! 3.40 1.40 24.00
Мелбет 1.59 3.93 6.68
BetBoom 1.64 3.83 5.97
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    45+2' Камано Франсуа (25)
     
    46' Куликов Даниил (69) уходит с поля, Лисакович Виталий (88) вышел на поле
     
    61' Камано Франсуа (25) уходит с поля, Миранчук Антон (11) вышел на поле
     
    69' Рыбус Мацей (31) уходит с поля, Живоглядов Дмитрий (2) вышел на поле
     
    80' (1:1) Жемалетдинов Рифат (17) (Крыховяк Гжегож (7))
     
    86' (2:1) Жемалетдинов Рифат (17) (Миранчук Антон (11))
     
    89' (3:1) Смолов Федор (9) (Жемалетдинов Рифат (17))
     
    90' Смолов Федор (9) уходит с поля, Бабкин Сергей (75) вышел на поле
     
    22' (0:1) Ткачёв Сергей (11) (Степанов Данил (25))
     
    36' Сокол Артем (3)
     
    57' Марков Евгений (7)
     
    67' Ткачёв Сергей (11) уходит с поля, Пантелеев Владислав (21) вышел на поле
     
    2
    76' Давиташвили Зурико (22) уходит с поля, Кангва Эванс (10) вышел на поле
    76' Марков Евгений (7) уходит с поля, Луценко Евгений (48) вышел на поле
     
    79' Сокол Артем (3)
     
    84' Костадинов Георгий (70) уходит с поля, Довбня Александр (90) вышел на поле
    Голы
    22’ 0:1 Ткачёв Сергей
    ассистент Степанов Данил
    Жемалетдинов Рифат
    ассистент Крыховяк Гжегож     		1:1 80’
    Жемалетдинов Рифат
    ассистент Миранчук Антон     		2:1 86’
    Смолов Федор
    ассистент Жемалетдинов Рифат     		3:1 89’
    Наказания
    36’ Сокол Артем
    Камано Франсуа 45+2’
    57’ Марков Евгений
    79’ Сокол Артем
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Лисакович Виталий Куликов Даниил 46’
    Миранчук Антон Камано Франсуа 61’
    67’ Пантелеев Владислав Ткачёв Сергей
    Живоглядов Дмитрий Рыбус Мацей 69’
    76’ Кангва Эванс Давиташвили Зурико
    76’ Луценко Евгений Марков Евгений
    84’ Довбня Александр Костадинов Георгий
    Бабкин Сергей Смолов Федор 90’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 4
    		6 Удары в створ 1
    		15 Фолы 9
    		12 Угловые 6
    		2 Офсайды 1
    		77% Владение мячом 23%
    		0 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 3
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    вчера в 09:33
    на классе
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 03:40
      протон1
      протон1
      вчера в 02:18
      Не без нервов,но победили!!!
      альсато
      альсато
      вчера в 01:59
      молодцы!
      VeniaminS
      VeniaminS
      24 июля в 23:39
      С победой Локо!!!
      minai
      minai
      24 июля в 23:10
        протон1
        протон1
        24 июля в 23:08
        Давай, мужики, дальше - больше!!!
        С победой, паровозы!!!!
        протон1
        протон1
        24 июля в 22:53
          Байкал-38
          Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
          24 июля в 22:15
          Локо не везло с реализацией моментов. Арсенал достойно отбивался, где то спасал вратарь, где то помогали штанги.
          После удаление было два стандарта, после которых Локо забил. Вряд ли удаление было в этих ситуациях преимуществом, разве только в головах у туляков.
          Победа Локо была делом времени, но не буду отрицать тот факт, что могли выстоять, а невезение игроков Локо сгубило бы все старания.
          Futurista
          Futurista ответ makkie (раскрыть)
          24 июля в 22:15
          В меньшинстве играли против клуба - олигарха...
          minai
          minai ответ makkie (раскрыть)
          24 июля в 22:13, ред.
          Их осталось 10.
          makkie
          makkie
          24 июля в 22:08
          Что с пряниками произошло с 80-й минуты?
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
          24 июля в 22:06
          Удаление все решило. 79 минута удаление, а дальше 3 гола после 80 минуты
          particular
          particular
          24 июля в 21:58
          Туляки сплющились в самый неподходящий момент...
          Дрючик 76
          Дрючик 76
          24 июля в 21:17
          Это будет ещё один грандиозный евросезон!С такой игрой одна команда в лч и то с самого первого раунда!)
          13 RUS
          13 RUS
          24 июля в 21:15
          Чуется мне сезон у Локо будет провальным, как бы мне этого не хотелось...
          karakal60
          karakal60
          24 июля в 21:03
          С такой игрой проигрыш гарантирован.Если только ✋ в штрафной или шальной рикошет.Думаю что 2:0.
          Futurista
          Futurista
          24 июля в 20:27, ред.
          Это клуб-олигарх проигрывает уже?)...странно...
          протон1
          протон1
          24 июля в 20:21
          Где Антон? Почему лучший игрок в атаке, на банке? На сборах забивал и отдавал, не верю что он не в форме до сих пор.
          Байкал-38
          Байкал-38
          24 июля в 20:07
          Печально, но давим дальше.
          Байкал-38
          Байкал-38
          24 июля в 20:05
          Возможно гол!!!
          Levadia
          Levadia
          24 июля в 19:59
          Удачи пушкарям!
          VeniaminS
          VeniaminS
          24 июля в 19:09
          Локомотив
          УЕСКА
          УЕСКА
          24 июля в 16:38
          Локомотив победит и не пропустит.
          Байкал-38
          Байкал-38 ответ EAGinLE (раскрыть)
          24 июля в 16:16
          Твоё мнение это твоё мнение и я его оспаривать не берусь.
          Ты желаешь своему клубу победы, я своему. Главное не выигрывать до матча, как тут поступают многие до матча заранее подсчитывают три очка в копилку, да ещё с разгромным счётом.
          Ты должен знать, что я таким не грешу! Даже если соперник заведомо слаб, а у тебя много звёзд это ещё не победа в конкретном матче.
          Извини удачи в сегодняшнем матче не желаю, а так удачи Арсеналу в борьбе за выживании. Думаю останетесь без нервотрёпки.
          Байкал-38
          Байкал-38 ответ EAGinLE (раскрыть)
          24 июля в 16:11
          Так 88_DEIVID это ты что ли?
          EAGinLE
          EAGinLE ответ Байкал-38 (раскрыть)
          24 июля в 15:58
          Нет Байкал ., ..... Моё мнение чуть ниже...,.,
          А там как выйдет .....
          EAGinLE
          EAGinLE
          24 июля в 15:40
          Удачи Арсеналу !!!!!
          Только Тула !!!
          Только победа !!!!!!
          Байкал-38
          Байкал-38 ответ 88_DEIVID (раскрыть)
          24 июля в 15:39
          Будем болеть за Локо и иногда подсматривать за Рубином.
          Проблем не вижу!
          Локо и Рубину удачи и побед!!!
          Ну ты если, что тоже иногда на Локо переключайся, хотя Спартак для тебя важнее.
          88_DEIVID
          88_DEIVID
          24 июля в 06:50
          Вот как можно было поставить в одно время Спартак-Рубин и ЛОКО-Арсенал?
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