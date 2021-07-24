В 1 Гильерме Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 4 Магкеев Станислав Фолов совершено: 2 Выносы: 3 Пасы: 104 Точность пасов: 98 Минут сыграно: 90

З 27 Мурило Серкейра Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 3 Пасы: 121 Точность пасов: 113 Минут сыграно: 90

З 31 Рыбус Мацей Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 69

П 6 Баринов Дмитрий Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

П 7 Крыховяк Гжегож Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

П 69 Куликов Даниил Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 45

З 94 Рыбчинский Дмитрий Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 17 Жемалетдинов Рифат Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

Н 25 Камано Франсуа Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 61

Н 9 Смолов Федор Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 12 Точные навесы: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 60 Савин Андрей

В 53 Худяков Даниил

З 2 Живоглядов Дмитрий Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 21

З 3 Кастро Пабло

З 24 Ненахов Максим

З 45 Сильянов Александр

З 74 Черный Артур

П 75 Бабкин Сергей Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 1

П 11 Миранчук Антон Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 29

П 73 Петров Максим

Н 80 Касимов Тимур