В 39 Сафонов Матвей Выносы: 1 Спасений: 3 Пенальти отражено: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 95

З 98 Петров Сергей Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 95

З 2 Сорокин Егор Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 95

З 52 Вильена Тонни Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 95

П 8 Газинский Юрий Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 85

Н 11 Ионов Алексей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 88

З 31 Кайо Пантелеао Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 45 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 95

П 16 Классон Виктор Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 60

П 74 Сперцян Эдуард Ударов всего: 3 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 95

П 53 Черников Александр Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 95

П 93 Сулейманов Магомед-Шапи Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 61

Запасные игроки

В 1 Городов Евгений

З 6 Рамирес Кристиан Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 10

З 5 Спайич Урош

З 18 Чернов Евгений

П 7 Кабелла Реми Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 34

П 89 Стоцкий Дмитрий

Н 29 Ильин Владимир Минут сыграно: 7