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Протокол матча Урал против Краснодар

Урал Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) 0:3 Логотип футбольный клуб Краснодар Краснодар
Урал
0 : 3
завершен
вчера, 17:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 11 - 53.2
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 3
Средний возраст: 27 - 25.8
Легионеров: 4 - 4
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 2 - 0
Краснодар
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Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 1 тур
Стадион Екатеринбург-Арена +17 +20, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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1XBET 3.72 3.48 2.17
BetBoom 3.40 3.45 2.20
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    45+3' (0:0) Нереализованный пенальти Бикфалви Эрик (10)
     
    60' Бикфалви Эрик (10)
     
    66' Ибрахимай Йллдрен (17) уходит с поля, Железнов Юрий (14) вышел на поле
     
    67' Панюков Андрей (20) уходит с поля, Агеев Михаил (9) вышел на поле
     
    75' Подберёзкин Вячеслав (21) уходит с поля, Мишкич Даниел (19) вышел на поле
     
    78' Герасимов Алексей (93)
     
    85' Егорычев Андрей (5) уходит с поля, Максименко Артем (55) вышел на поле
     
    54' Сперцян Эдуард (74)
     
    60' Сулейманов Магомед-Шапи (93) уходит с поля, Кабелла Реми (7) вышел на поле
     
    61' Классон Виктор (16) уходит с поля, Кордоба Джон (9) вышел на поле
     
    62' (0:1) Вильена Тонни (52) (Кабелла Реми (7))
     
    85' Газинский Юрий (8) уходит с поля, Рамирес Кристиан (6) вышел на поле
     
    86' (0:2) Вильена Тонни (52)
     
    88' Ионов Алексей (11) уходит с поля, Ильин Владимир (29) вышел на поле
     
    2
    90' Черников Александр (53)
    90+5' (0:3) Кордоба Джон (9)
    Голы
    62’ 0:1 Вильена Тонни
    ассистент Кабелла Реми
    86’ 0:2 Вильена Тонни
    90+5’ 0:3(П) Кордоба Джон
    Наказания
    54’ Сперцян Эдуард
    Бикфалви Эрик 60’
    Герасимов Алексей 78’
    90’ Черников Александр
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    60’ Кабелла Реми Сулейманов Магомед-Шапи
    61’ Кордоба Джон Классон Виктор
    Железнов Юрий Ибрахимай Йллдрен 66’
    Агеев Михаил Панюков Андрей 67’
    Мишкич Даниел Подберёзкин Вячеслав 75’
    Максименко Артем Егорычев Андрей 85’
    85’ Рамирес Кристиан Газинский Юрий
    88’ Ильин Владимир Ионов Алексей
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 17
    		3 Удары в створ 6
    		13 Фолы 11
    		4 Угловые 6
    		1 Офсайды 1
    		53% Владение мячом 47%
    		3 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    dok66
    dok66
    сегодня в 08:30
    Урал опять разочаровал . Ну а Краснодар с заслуженной победой .
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:08
    Урал держался долго ..
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 04:26
    Пенка на новоиспеченном, это цирк)). Кордоба. Далеко пойдет).
    протон1
    протон1
    вчера в 22:28
    Краснодар сильно впереди и по владению и по ударам и по угловым... Короче по всем игровым показателям, включая счет
    c4p4wv5cj8sc
    c4p4wv5cj8sc
    вчера в 21:00
    Краснодар с победой!
    zsb1961
    zsb1961
    вчера в 20:37
    С победой краснодарцев!
    zdeniss
    zdeniss ответ ATG (раскрыть)
    вчера в 20:20
    Смотрел повтор - там было касание ногой , это однозначный пеналь. А в эпизоде в концовке игрок краснодара пнул в спину проезжавшего игрока урала, а затем упал. Смешной пенальти. Хотя симпатизирую краснодару, слежу за Гончаренко…
    makkie
    makkie
    вчера в 20:12
    Классика от Урала )))

    Ну а для Краснодара серьезные проверки впереди.
    Защиту, смотрю, так и не усилили - а Кайо и Сорокин уже всем оскомину набили. В том числе и самим быкам. Непотопляемые )))
    Legend 6
    Legend 6 ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 20:00
    Никто не мешает. У него много шансов было в минувшем сезоне. Вандерсон долго с травмой сидел. Но не задалось.
    radist_21
    radist_21 ответ ATG (раскрыть)
    вчера в 19:55
    Казарцев вообще Краснодар ненавидит,не знаю причин,но последние игры с его судйством это наглядно показывают.
    протон1
    протон1 ответ Legend 6 (раскрыть)
    вчера в 19:52
    пусть набирает. но минувший сезон он был в провале. я соглашусь что он редко выходит с первых минут. пусть работает маленький месси кто ж мешает ему?
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 19:49
    Ну, визжал Кордоба точно топово, как и ногой дрыгал при падении.
    andrefino13
    andrefino13
    вчера в 19:47
    Краснодар с победой! Молодцы!
    Legend 6
    Legend 6 ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 19:43
    Шапи топ, но нужно форму набрать
    протон1
    протон1
    вчера в 19:40, ред.
    Кордоба топ,Сафонов топ,Вильена топ. Газинский,Шапи-на лавку навсегда... Урал старался, но класс отдельных игроков Краснодара сделал своё дело
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 19:39
    Довольно непростую по игре, но убедительную по счету победу одержал "Краснодар", с которой болельщиков клуба и поздравляю. Не совсем понимаю, для чего ВМГ номинального левого защитника вполне себе хорошего уровня, как по меркам РПЛ, Рамиреса держит на лавке, а на его месте играет номинальный центральный полузащитник Вильена, в то время, как в центре полузащиты мучается Газинский? Но ему конечно виднее. В итоге Вильена стал условно героем матча. Сначала организовал пенальти в свои ворота, благо бездарно пробил Бикфалви, а потом пальнул дублем в чужие. ВМГ и господину С.Н.Галицкому думаю угодил, выставив в основе четырех воспитанников, кстати Черников понравилось, как отыграл. Интересно было глянуть на Кордобу, в целом вышел нормально, даже гол забил, пусть и с пенальти. Ну а "Урал" полагаю нуждается в усилении состава, хотя и не сказать, что прямо уж плохо играли, да и моменты забить имели.. Как обычно личное субъективное мнение.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 19:38
    Это просто «Урал»
    Непроходимые
    Непроходимые
    вчера в 19:37
    С победой. Буду за Краснодар болеть.
    32qg8sj24rte
    32qg8sj24rte ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 19:37
    Ты абсолютно прав!
    ATG
    ATG
    вчера в 19:36
    Тренер команды Урал сказал, нам и 10 ое место ок)) Вот и как с такими командами играть? Только выигрывать
    протон1
    протон1
    вчера в 19:35
    отличная победа. поздравляю. только бы не сдулись под конец как в минувший сезон.
    ATG
    ATG ответ zdeniss (раскрыть)
    вчера в 19:35
    А пенальти Краснодару какой поставили? Для меня это игровой эпизод. Судья увидел попадание по ноге значит пенальти. А это не так
    Брулин
    Брулин
    вчера в 19:35
    Сафонов сыграл в стиле СаШо. Показал один угол, но туда не пошёл. А румын на раслабоне. Не знает что ли, что Сафонов - эксперт по пенам? Не готовится к игре.
    valt134
    valt134
    вчера в 19:34
    Начало положенно!!! Кордобу с почином!!! БЫЧАР с победой!!!
    radist_21
    radist_21
    вчера в 19:34
    Молодцы,ребята,но и хорошие слова в адрес Урала,никаких автобусов,бились на равных,желаю этой команде только лучшего.Ну и Сафонище!!!
    zdeniss
    zdeniss
    вчера в 19:31
    Цирк , а не судейство. Смотрел игру последние 5 минут, все «фолы» в пользу Краснодара, а не наоборот - пенальти в том числе!!! Желтую за это за симуляцию, штрафной возле штрафной краснодара за задержку за майку игрока Урала, симуляция падения игроком краснодара в центре, опять же в центре игрок краснодара подлез под подпрыгнувшего игрока урала - свисток молчит. Судья, ты это серьезно?
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    вчера в 19:28
    А ногу то как подкинул в воздухе, из той же песни, что и Панюков.
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    вчера в 19:27
    Какие вопли от Кордобы.
    протон1
    протон1
    вчера в 19:27
    шикарный гол забил тонни
    valt134
    valt134
    вчера в 19:22
    Получите и распишитесь!!!
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