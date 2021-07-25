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0 : 3
завершен
вчера, 17:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 11 - 53.2
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 3
Средний возраст: 27 - 25.8
Легионеров: 4 - 4
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 2 - 0
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Стадион Екатеринбург-Арена +17 +20, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|62’
|0:1
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Вильена Тонни
ассистент Кабелла Реми
|86’
|0:2
|Вильена Тонни
|90+5’
|0:3(П)
|Кордоба Джон
|54’
|Сперцян Эдуард
|Бикфалви Эрик
|60’
|Герасимов Алексей
|78’
|90’
|Черников Александр
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|60’
|Кабелла Реми
|Сулейманов Магомед-Шапи
|61’
|Кордоба Джон
|Классон Виктор
|Железнов Юрий
|Ибрахимай Йллдрен
|66’
|Агеев Михаил
|Панюков Андрей
|67’
|Мишкич Даниел
|Подберёзкин Вячеслав
|75’
|Максименко Артем
|Егорычев Андрей
|85’
|85’
|Рамирес Кристиан
|Газинский Юрий
|88’
|Ильин Владимир
|Ионов Алексей
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|8
|Удары по воротам
|17
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|3
|Удары в створ
|6
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|13
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|1
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|3
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|2
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