Манчестер Юнайтед

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МЮ обыграл принципиального соперника, .......... Бруну Фернандеш в МЮ и за сборную особенно по ЧЕ, будто совсем разные игроки.......... после такого старта теперь главное не расслабится, с Сульшера после таких усилений однозначно если не титул, так хотя бы трофей какой ждут.
МЮ обыграл принципиального соперника, .......... Бруну Фернандеш в МЮ и за сборную особенно по ЧЕ, будто совсем разные игроки.......... после такого старта теперь главное не расслабится, с Сульшера после таких усилений однозначно если не титул, так хотя бы трофей какой ждут.
Начало положено!)
Начало положено!)
Марсель, Бильбао - это были крепкие середняки что до него, что после. С Лацио - что это вообще было? Со сборной Чили - "я буду рулить, если футбол в стране возглавят нужные мне люди". ЧемпионЧемионшипа - это не дважды чемпион. И вообще счет на табло. Пусть хоть 5 лет "разгоняет". Как раз к 70-летию разгонится, молодой и перспективный.
Марсель, Бильбао - это были крепкие середняки что до него, что после. С Лацио - что это вообще было? Со сборной Чили - "я буду рулить, если футбол в стране возглавят нужные мне люди". ЧемпионЧемионшипа - это не дважды чемпион. И вообще счет на табло. Пусть хоть 5 лет "разгоняет". Как раз к 70-летию разгонится, молодой и перспективный.