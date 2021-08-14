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Манчестер Юнайтед - Лидс
Бернли - Брайтон энд Хоув Альбион
Челси - Кристал Пэлас
Эвертон - Саутгемптон
Лестер Сити - Вулверхэмптон
Уотфорд - Астон Вилла
Норвич Сити - Ливерпуль

Протокол матча Манчестер Юнайтед против Лидс

Манчестер Юнайтед Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед 5:1 Логотип футбольный клуб Лидс Лидс
Манчестер Юнайтед
5 : 1
завершен
вчера, 14:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 449 - 151
Средний возраст: 25.6 - 26.5
Средний рост: 184.1 - 184.1
Легионеров: 7 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-1-1
Серия побед: 1 - 0
Лидс
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Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 1 тур
Стадион Олд Траффорд, зрителей: 72732
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.584.465.94
Фонбет Live! 1.03 17.00 86.00
BetBoom 1.68 4.08 5.20
    Еще
     
    30' (1:0) Фернандеш Бруну (18) (Погба Поль (6))
     
    52' (2:1) Гринвуд Мэйсон (11) (Погба Поль (6))
     
    54' (3:1) Фернандеш Бруну (18) (Погба Поль (6))
     
    60' (4:1) Фернандеш Бруну (18) (Линделеф Виктор (2))
     
    68' (5:1) Фред (17) (Погба Поль (6))
     
    69' МакТоминэй Скотт (39) уходит с поля, Матич Неманья (31) вышел на поле
     
    2
    75' Джеймс Даниэл (21) уходит с поля, Санчо Джейдон (25) вышел на поле
    75' Погба Поль (6) уходит с поля, Марсьяль Антони (9) вышел на поле
     
    83' Шоу Люк (23)
     
    46' Родриго (19) уходит с поля, Фирпо Эктор (3) вышел на поле
     
    48' (1:1) Эйлинг Люк (2) (Даллас Стюарт (15))
     
    59' Купер Лиам (6)
     
    62' Рафинья (10)
     
    69' Харрисон Джек (22) уходит с поля, Кошта Элдер (17) вышел на поле
     
    77' Бэмфорд Патрик (9) уходит с поля, Робертс Тайлер (11) вышел на поле
    Голы
    Фернандеш Бруну
    ассистент Погба Поль     		1:0 30’
    48’ 1:1 Эйлинг Люк
    ассистент Даллас Стюарт
    Гринвуд Мэйсон
    ассистент Погба Поль     		2:1 52’
    Фернандеш Бруну
    ассистент Погба Поль     		3:1 54’
    Фернандеш Бруну
    ассистент Линделеф Виктор     		4:1 60’
    Фред
    ассистент Погба Поль     		5:1 68’
    Наказания
    59’ Купер Лиам
    62’ Рафинья
    Шоу Люк 83’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Фирпо Эктор Родриго
    Матич Неманья МакТоминэй Скотт 69’
    69’ Кошта Элдер Харрисон Джек
    Санчо Джейдон Джеймс Даниэл 75’
    Марсьяль Антони Погба Поль 75’
    77’ Робертс Тайлер Бэмфорд Патрик
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 10
    		8 Удары в створ 3
    		11 Фолы 9
    		5 Угловые 4
    		2 Офсайды 3
    		49% Владение мячом 51%
    		2 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 21:55
    сказка Лидса закончилась в первых турах того сезона,отныне начались серые будни. Всё таки почему то у МЮ игроки намного продуктивнее,чем у Лидса. В этом сезоне будем смотреть за ними,если будут так играть,то ожидается борьба за выживание.Может и будут стрелять с лидерами,но в общем,скорее всего 12-15 место,если не внесут существенных изменений,в защиту,да и голкипер,так скажем не ахти.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 20:13
    в прошлом году было тут 6-2, сейчас 5-1...... разницы не увидел, делать выводы что лидс развалился уже, и бьелсу кто то хоронит, рано, уверен ребята свое возьмут, просто те же самые ошибки безбашеный футбол, который приводит порой вот к таким дырам в обороне........не удивлюсь, что в след туре лидс сам кому нибудь трешку загонит, в прошлом сезоне так и было...........

    МЮ обыграл принципиального соперника, .......... Бруну Фернандеш в МЮ и за сборную особенно по ЧЕ, будто совсем разные игроки.......... после такого старта теперь главное не расслабится, с Сульшера после таких усилений однозначно если не титул, так хотя бы трофей какой ждут.
    Посохоносец_вернулся
    Посохоносец_вернулся ответ SpartakАдекват (раскрыть)
    вчера в 19:08
      05reg
      05reg
      вчера в 18:57
      бруно и погба молодцом
      SpartakАдекват
      SpartakАдекват
      вчера в 18:54
      С победой болельщиков МЮ!
      Начало положено!)
      Анд-м
      Анд-м
      вчера в 18:33
      Бруно красавчик!!!
      fanliverpoolfan 77
      fanliverpoolfan 77 ответ Посохоносец_вернулся (раскрыть)
      вчера в 18:18
        Посохоносец_вернулся
        Посохоносец_вернулся ответ Feanor1993 (раскрыть)
        вчера в 17:54
          Посохоносец_вернулся
          Посохоносец_вернулся
          вчера в 17:52
          Адекватных манкунианцев с победой. Не люблю АПЛ, практически не смотрю, но МЮ желаю чемпионства. МЮ и Арсенал, переживающий сейчас не лучшие времена, два достойных топ-клуба этой лиги.
          Evilhuman
          Evilhuman
          вчера в 17:35
          С отличной и крупной победой, Бруно король как и всегда
          fanliverpoolfan 77
          fanliverpoolfan 77
          вчера в 17:18, ред.
          Подправлю свою ошибку оказывается Санчо сыграл за мю, вышел на замену на 75 минуте когда забили 5 голов ведь с его выходом перестали забивать, Ждем его в Основе в следующем матче.
          zsb1961
          zsb1961
          вчера в 17:16
          МЮ с крупной победой!
          allemz
          allemz ответ lobsterdam (раскрыть)
          вчера в 17:08
            allemz
            allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
            вчера в 16:59, ред.
            GGMU!
            sihafazatron
            sihafazatron
            вчера в 16:54
            вчера выиграл брентфорд, сегодня мю, это же АПЛ: здесь каждый может обыграть каждого)))
            Mr_Tim
            Mr_Tim
            вчера в 16:50
            Красивый старт от парней!
            Бен Зопилой
            Бен Зопилой ответ allemz (раскрыть)
            вчера в 16:49
            Это все лирика. Что он с каким клубом показал кроме пресловутого фейр плей?
            Марсель, Бильбао - это были крепкие середняки что до него, что после. С Лацио - что это вообще было? Со сборной Чили - "я буду рулить, если футбол в стране возглавят нужные мне люди". ЧемпионЧемионшипа - это не дважды чемпион. И вообще счет на табло. Пусть хоть 5 лет "разгоняет". Как раз к 70-летию разгонится, молодой и перспективный.
            fanliverpoolfan 77
            fanliverpoolfan 77 ответ allemz (раскрыть)
            вчера в 16:49
            Рано радуются манки, ведь Санчо и Варан не провели не одного матча за мю.
            lobsterdam
            lobsterdam ответ allemz (раскрыть)
            вчера в 16:48
            сити молча (за исключением некоторых) завидует под лавкой...
            Бен Зопилой
            Бен Зопилой ответ allemz (раскрыть)
            вчера в 16:43
            Это все лирика
            allemz
            allemz
            вчера в 16:37
            Невзирая на счёт, все кто в теме, понимают за что любят МЮ в Англии, ведь они всегда начинают за здравие, заканчивают как обычно) Эх, ну как не любить МЮ))
            allemz
            allemz ответ fanliverpoolfan 77 (раскрыть)
            вчера в 16:30
            Ахаха, сильно))
            волгодон 2
            волгодон 2
            вчера в 16:29
            Лидс много позволяет. МЮ в экстазе до первой Чукотки.
            allemz
            allemz ответ Бен Зопилой (раскрыть)
            вчера в 16:29, ред.
            Ты угораешь? Сравни составы команд, аргентинец чуть ли не единственный из топов, кто маленьким деталям уделяет ещё больше внимания нежели большим. Лол, он за счёт фейр-плей упустил возможность вывести Лидс в АПЛ, слыша крики фанатов, жаждущих возвращения в элиту уже достаточно лет, но он пообещал, что в следующем сезоне выведет клуб, и он таки сдержал данное слово. Играя в АПЛ, основательно Лидс прописался и попутно в нем вырос Филиппс в игрока топ-уровня, учитывая средний уровень состава. Тем не менее, Лидс много забивает, заваливаясь в атаку, что странно для такого состава. Бьелса играет в свой футбол и все в Англии рады ему. И да, если смотришь матч, это Лидс атаковал и МЮ оборонялся, тут тупо команда рыбака на классе воспользовалась моментами в контратаках. Миллиардный состав сидит и курит в обороне, ну скажи что рыбак гений. А называть Бьелсу переоцененным, когда в начале сезона игроки ещё не разогнались и физически нулевые, тем временем как они только вкатываются в сезон, ну как минимум странно.
            Feanor1993
            Feanor1993 ответ fanliverpoolfan 77 (раскрыть)
            вчера в 16:28
            Ну АПЛ почаще Ливерпуля-то)
            fanliverpoolfan 77
            fanliverpoolfan 77
            вчера в 16:28
            Жаль Варан не играл могли сыграть 5:5
            протон1
            протон1
            вчера в 16:27
            Бруну просто монстр был в это игре! с победой МЮ!
            Владимир Ушаков
            Владимир Ушаков
            вчера в 16:27
            На классе очередной разгром, не 6-2 но тоже пойдет. В первом тайме давили, но удалось забить только один, но как Лидс сравнял во втором сразу трешку отгрузили за 10 минут. Бруно сходу хет-трик, надеюсь с ним все в порядке и нет повреждения задней поверхности, ну и Погба 4 голевые удивил, может ведь когда захочет.
            fanliverpoolfan 77
            fanliverpoolfan 77 ответ Feanor1993 (раскрыть)
            вчера в 16:26, ред.
            И когда этот топ выйгривала Апл и лч? Последний раз
            Feanor1993
            Feanor1993
            вчера в 16:23
            Не пойти бы Лидсу тропой Шеффилда.... Понятно, что МЮ топ-клуб, но что-то уж больно рассыпались гости.
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