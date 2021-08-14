Манчестер Юнайтед

В 1 Де Хеа Давид Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 29 Ван-Биссака Аарон Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 2 Линделеф Виктор Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 5 Пасы: 60 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 5 Магуайр Харри Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 49 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 23 Шоу Люк Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 39 МакТоминэй Скотт Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 69

П 6 Погба Поль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 4 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 75

П 18 Фернандеш Бруну Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 3 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

П 17 Фред Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

Н 11 Гринвуд Мэйсон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

П 21 Джеймс Даниэл Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 75

Запасные игроки

В 22 Хитон Том

З 20 Далот Диогу

З 33 Уильямс Брендон

П 34 ван де Бек Донни

П 8 Мата Хуан Мануэль

П 31 Матич Неманья Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 21

П 15 Перейра Андреас

П 25 Санчо Джейдон Пасы: 13 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 15