Манчестер Юнайтед

|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
В этом году они могут побороться за места в еврокубках.
В этом году они могут побороться за места в еврокубках.
В прошлом сезоне стабильно был в центре внимания.
В прошлом сезоне стабильно был в центре внимания.
«Очевидно, я разочарован, потому что гол был из офсайда. Жаль, когда такое решение принимается против тебя. Конечно, когда проигрываешь, появляется беспокойство.
Можно смириться, когда тебе забивают хороший гол, но здесь был офсайд. Хоз задел Де Хеа, когда забивал головой. Как это может считаться голом, а у «Лестера» голы не засчитывают? Я не вижу последовательности, это явный офсайд.
Я не видел [нереализованный пенальти Бруну], потому что в любом случае нам это ничего не дало, поэтому комментировать не могу. Но, к сожалению, мы упустили шанс взять очко.
Мы были очень агрессивны, очень хорошо справлялись в переходных фазах, быстро продвигались вперед, но завершаюший удар, последний пас и решения в конце эпизодов не всегда были лучшими», – заявил тренер.
«Очевидно, я разочарован, потому что гол был из офсайда. Жаль, когда такое решение принимается против тебя. Конечно, когда проигрываешь, появляется беспокойство.
Можно смириться, когда тебе забивают хороший гол, но здесь был офсайд. Хоз задел Де Хеа, когда забивал головой. Как это может считаться голом, а у «Лестера» голы не засчитывают? Я не вижу последовательности, это явный офсайд.
Я не видел [нереализованный пенальти Бруну], потому что в любом случае нам это ничего не дало, поэтому комментировать не могу. Но, к сожалению, мы упустили шанс взять очко.
Мы были очень агрессивны, очень хорошо справлялись в переходных фазах, быстро продвигались вперед, но завершаюший удар, последний пас и решения в конце эпизодов не всегда были лучшими», – заявил тренер.
сульшер спасибо за все и давай до свидания, ну и пенки должен бить рон
Спасибо Юнайтед за сногсшибательный футбол, судья уж все сделал и все равно об.......))
Сульшеру на выход пора.
сульшер спасибо за все и давай до свидания, ну и пенки должен бить рон
Спасибо Юнайтед за сногсшибательный футбол, судья уж все сделал и все равно об.......))
Сульшеру на выход пора.
А если посерьёзнее, то пора уже уволить Солскаера и назначить Зидана!!!
А если посерьёзнее, то пора уже уволить Солскаера и назначить Зидана!!!