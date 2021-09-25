Манчестер Юнайтед

В 1 Мартинес Эмилиано Выносы: 2 Спасений: 4 Пасы: 40 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 4 Конса Эзри Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 3 Выносы: 4 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 5 Мингс Тайрон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 4 Перехваты: 3 Выносы: 5 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

П 3 Таргетт Мэтт Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 30 Хос Кортни Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 2 Кэш Мэтти Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

П 6 Луис Дуглас Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 7 МакГинн Джон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

П 41 Рэмзи Якоб Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 86

Н 20 Ингс Дэнни Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 78

Н 11 Уоткинс Олли Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Офсайды: 3 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 12 Стир Джед

З 18 Янг Эшли

П 36 Богард Ламар

П 10 Буэндия Эмилиано Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 12

П 19 Накамба Марвелус

П 33 Чуквуемека Кэрни

П 21 Эль-Гази Анвар

Н 35 Арчер Кэмерон Минут сыграно: 10

Н 15 Траоре Бертран

Пропускают

(Н) - Травма бедра

Не играл с 18.09.21 , с ним 3 из 10 очков в нац. чемпионате Бэйли Леон (Н) - Травма бедра