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Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Челси - Манчестер Сити
Эвертон - Норвич Сити
Лидс - Вест Хэм
Лестер Сити - Бернли
Уотфорд - Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд - Ливерпуль

Протокол матча Манчестер Юнайтед против Астон Вилла

Манчестер Юнайтед Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем) Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
0 : 1
завершен
25 сентября 2021, 14:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 522 - 258
Очков за игру в нац. чемп.: 2.6 - 1.4
Средний возраст: 27.1 - 25.4
Легионеров: 7 - 3
Схемы: 4-2-3-1 - 3-5-2
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 6 тур
Стадион Олд Траффорд, зрителей: 72922
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.434.967.99
Фонбет 1.40 5.00 7.50
Мелбет 1.38 5.13 8.83
1XBET 1.42 5.25 8.10
BetBoom 1.43 4.99 7.39
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    29' Шоу Люк (23)
     
    34' Шоу Люк (23) уходит с поля, Далот Диогу (20) вышел на поле
     
    67' Магуайр Харри (5) уходит с поля, Линделеф Виктор (2) вышел на поле
     
    77' Фред (17)
     
    82' МакТоминэй Скотт (39) уходит с поля, Кавани Эдинсон (21) вышел на поле
     
    90+3' (0:1) Нереализованный пенальти Фернандеш Бруну (18)
     
    66' МакГинн Джон (7)
     
    78' Ингс Дэнни (20) уходит с поля, Буэндия Эмилиано (10) вышел на поле
     
    86' Рэмзи Якоб (41) уходит с поля, Арчер Кэмерон (35) вышел на поле
     
    88' (0:1) Хос Кортни (30) (Луис Дуглас (6))
     
    90' Кэш Мэтти (2)
    Голы
    88’ 0:1 Хос Кортни
    ассистент Луис Дуглас
    Наказания
    Шоу Люк 29’
    66’ МакГинн Джон
    Фред 77’
    90’ Кэш Мэтти
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Далот Диогу Шоу Люк 34’
    Линделеф Виктор Магуайр Харри 67’
    78’ Буэндия Эмилиано Ингс Дэнни
    Кавани Эдинсон МакТоминэй Скотт 82’
    86’ Арчер Кэмерон Рэмзи Якоб
    Статистика
    		 28 Удары по воротам 7
    		4 Удары в створ 3
    		9 Фолы 13
    		5 Угловые 5
    		2 Офсайды 3
    		60% Владение мячом 40%
    		2 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    League1
    League1
    26 сентября в 21:17
    Почему не пробивал Роналду. Роналду профессор в пенальти. Это была ошибка.
    azkan
    azkan
    25 сентября в 22:01
    Вилланов с победой! Очень неуступчивая команда. Молодцы!
    В этом году они могут побороться за места в еврокубках.
    faneng
    faneng
    25 сентября в 21:55
    Сульшера в отставку! Давно пора!
    112910415
    112910415
    25 сентября в 21:42
    и это провал
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь
    25 сентября в 21:35
    Глупо конечно не дать пробить пенку Роналду. Потеряли очко на ровном месте. Теперь Роналду Пеналдеша к точке не подпустит.
    Томас Сойер
    Томас Сойер ответ протон (раскрыть)
    25 сентября в 20:30
    И не говори, ппц он бесил не давая очевидные пасы. Роналду отлично открывается, как всегда партнеры его подводят. Ему бы Озила, Ди Марию в распосовщики.
    Алекс Шувалов
    Алекс Шувалов
    25 сентября в 19:44
    И это моя любимая команда. Я не знаю что с ними происходит.
    David Young
    David Young ответ gentlewolf (раскрыть)
    25 сентября в 19:04
    Я думаю что хотя Бруну уже и не номер один в списке пенальтистов, в команде есть договорённость, например что он бьет пенальти в четверти случаев, остальные бьет Криштиану, не обязательно так, но складывается впечатление что в этом сезоне такое будет регулярно. На мой взгляд это имеет смысл, однако может давать слабину и создавать некоторые проблемы, так что вполне возможно что там уже заранее распределено кто и когда во избежании конфликтов по поводу того кто должен исполнять одиннадцатиметровый удар.
    gentlewolf
    gentlewolf ответ David Young (раскрыть)
    25 сентября в 19:01
    Был:)
    David Young
    David Young ответ gentlewolf (раскрыть)
    25 сентября в 18:57
    Он один из штатных пенальтистов Манчестер Юнайтед.
    gentlewolf
    gentlewolf
    25 сентября в 18:56
    Почеему пенку бил Фернандеш?
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    25 сентября в 18:56
    Вот это пощечина от Астон Виллы. Фернандеш хорошо, но переоцененный игрок. Сульшеру надо его иногда на скамейку садить.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    25 сентября в 18:29
    В АПЛ играют все
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    25 сентября в 18:18
    После прихода Роналду, что то скис Бруно..
    В прошлом сезоне стабильно был в центре внимания.
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    25 сентября в 18:02
    после где-то 2 игры, я сказал, приход Роналду - для Роналду, лично для него, а не для МЮ. Ну раз уж рискнули, чего же теперь пенять.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    25 сентября в 17:51
    А португалец не мажет? Штрафные он уже давно не забивает, осталось и пенки окончательно угробить.
    vadik_7070
    vadik_7070
    25 сентября в 17:50
    Манки как всегда пролётные и Кристина не помогла.
    David Young
    David Young ответ Oplot (раскрыть)
    25 сентября в 17:43
    Да, это так.
    manutd navsegda
    manutd navsegda
    25 сентября в 17:33
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался после поражения от «Астон Виллы» (0:1) в матче АПЛ.

    «Очевидно, я разочарован, потому что гол был из офсайда. Жаль, когда такое решение принимается против тебя. Конечно, когда проигрываешь, появляется беспокойство.

    Можно смириться, когда тебе забивают хороший гол, но здесь был офсайд. Хоз задел Де Хеа, когда забивал головой. Как это может считаться голом, а у «Лестера» голы не засчитывают? Я не вижу последовательности, это явный офсайд.

    Я не видел [нереализованный пенальти Бруну], потому что в любом случае нам это ничего не дало, поэтому комментировать не могу. Но, к сожалению, мы упустили шанс взять очко.

    Мы были очень агрессивны, очень хорошо справлялись в переходных фазах, быстро продвигались вперед, но завершаюший удар, последний пас и решения в конце эпизодов не всегда были лучшими», – заявил тренер.
    manutd navsegda
    manutd navsegda ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    25 сентября в 17:30
    Сказа что гол забили из овсайда
    Belgie2020
    Belgie2020
    25 сентября в 17:18
    Greenwood-зеленоедерево, все понятно)
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
    25 сентября в 17:13
    С Победой!!! Хоть месть за финал, но если бы эти игры обменять устроить равноценный обмен!!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
    25 сентября в 17:11
    Зизу точно нет, Конте возможно, Бердыев по любому)
    протон
    протон
    25 сентября в 17:06
    Мейсон Гринвуд, знаешь, что такое пас??? Еще на Роналду гонят мол Пеналду, но больше всех бесил Гринвуд, как дворовый пацан все я да я. Сульшер конечно тот еще физрук.
    сульшер спасибо за все и давай до свидания, ну и пенки должен бить рон
    Спасибо Юнайтед за сногсшибательный футбол, судья уж все сделал и все равно об.......))
    Сульшеру на выход пора.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    25 сентября в 17:05
    Вот что бывает, когда кто-то другой берётся за пенальти, имея в команде Роналду.
    А если посерьёзнее, то пора уже уволить Солскаера и назначить Зидана!!!
    УЕСКА
    УЕСКА
    25 сентября в 17:01
    Сульшер жаловался что пенальти судьи не дают? Вы сначала забивать их научитесь. Уже ни с игры ни с пенальти забить не могут. Роналду разваливает МЮ прямо на глазах.
    allemz
    allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
    25 сентября в 16:59
    Держись, дружище, после последнего мощного ТО, если снова обделается, то попрут норвежца спокойно, тут скорее стоит вопрос в выборе наиболее подходящей кандидатуры
    Я на стреме
    Я на стреме ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    25 сентября в 16:58, ред.
    да не чего не скажет. снимет сетки с ворот и пойдёт к фьордам лосося ловить. хорошо когда каждый человек занят своим делом
    Виталик-ManUtd-Rus
    Виталик-ManUtd-Rus
    25 сентября в 16:57
    вот это днище , дамы и господа !
    Жасур Баратов
    Жасур Баратов ответ Lexx1k (раскрыть)
    25 сентября в 16:57
    Наверно сегодня ему Бадир не разрешил
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