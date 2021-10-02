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Даже переводчик Ито лучше мотивирует игроков Ромы, бегает по поле... Короче, надо что-то делать.
Даже переводчик Ито лучше мотивирует игроков Ромы, бегает по поле... Короче, надо что-то делать.
И как ты себе представляешь, настраиваться на отдельные игры?) На какие? в каких турнирах? и.т.д
Тут сам клуб в яме, руководство не знает что делать, игроки не хотят играть. + тренер тряпка
И как ты себе представляешь, настраиваться на отдельные игры?) На какие? в каких турнирах? и.т.д
Тут сам клуб в яме, руководство не знает что делать, игроки не хотят играть. + тренер тряпка