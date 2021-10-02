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Атлетико - Барселона
Осасуна - Райо Вальекано
Мальорка - Леванте
Кадис - Валенсия

Протокол матча Атлетико против Барселона

Атлетико Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид) 2:0 Логотип футбольный клуб Барселона Барселона
Атлетико
2 : 0
завершен
02 октября 2021, 22:00
суббота
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 2
Средний возраст: 27.3 - 25.1
Легионеров: 8 - 6
Схемы: 3-1-4-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 0
Барселона
Испания. Примера 2021/2022, 8 тур
Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.893.634.56
Мелбет 1.96 3.60 4.11
1XBET 1.95 3.60 4.44
BetBoom 1.96 3.43 4.06
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    23' (1:0) Лемар Тома (11) (Суарес Луис (9))
     
    44' (2:0) Суарес Луис (9) (Лемар Тома (11))
     
    45+1' де Пауль Родриго (5)
     
    46' де Пауль Родриго (5) уходит с поля, Триппьер Киран (23) вышел на поле
     
    2
    72' Фелиш Жоау (7) уходит с поля, Корреа Анхель (10) вышел на поле
    72' Суарес Луис (9) уходит с поля, Гризманн Антуан (8) вышел на поле
     
    78' Коке (6)
     
    2
    81' Карраско Янник (21) уходит с поля, Лоди Ренан (12) вышел на поле
    81' Эрмосо Марио (22) уходит с поля, Фелипе (18) вышел на поле
     
    20' Гави (30)
     
    46' Гонсалес Николас (28) уходит с поля, Роберто Серхи (20) вышел на поле
     
    64' Коутиньо Филиппе (14) уходит с поля, Фати Ансу (10) вышел на поле
     
    2
    75' Мингеса Оскар (22) уходит с поля, Де Йонг Люк (17) вышел на поле
    75' Гави (30) уходит с поля, Пуч Рикард (6) вышел на поле
     
    86' Дест Сержиньо (2) уходит с поля, Ленгле Клеман (15) вышел на поле
    Голы
    Лемар Тома
    ассистент Суарес Луис     		1:0 23’
    Суарес Луис
    ассистент Лемар Тома     		2:0 44’
    Наказания
    20’ Гави
    де Пауль Родриго 45+1’
    Коке 78’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Триппьер Киран де Пауль Родриго 46’
    46’ Роберто Серхи Гонсалес Николас
    64’ Фати Ансу Коутиньо Филиппе
    Корреа Анхель Фелиш Жоау 72’
    Гризманн Антуан Суарес Луис 72’
    75’ Де Йонг Люк Мингеса Оскар
    75’ Пуч Рикард Гави
    Лоди Ренан Карраско Янник 81’
    Фелипе Эрмосо Марио 81’
    86’ Ленгле Клеман Дест Сержиньо
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 9
    		3 Удары в створ 2
    		13 Фолы 10
    		2 Угловые 6
    		0 Офсайды 3
    		30% Владение мячом 70%
    		2 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    steel900
    steel900 ответ galem72 (раскрыть)
    вчера в 20:54
    Не надо никого "выпиновать". Барса должна испить эту чашу до дна...
    Только после осознании своего глубокого провала, может родиться что-то по-настоящему стоящее.
    ТАМАНЦЕВ
    ТАМАНЦЕВ
    вчера в 15:21
    Это же надо было так облажаться, и так тупо оболвпнится как Куман))) такого игрока убрать как Суарес. Это комплекс бывших хороших игроков, которые как тренер полные бездари и тупицы, но признавать не хотят. Но что Куманишка расчитывал?? Что он вот так возьмет, и такой клуб по своему перестроит и сделает великим?))) Да он упоротый колхозник
    DXTK
    DXTK ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 13:27
    куман плохой мотиватор.......... по работе в саутгемптоне я такого не замечал....... святые могли дать бой любой команде, проигрывая скажем ливерпулю 2-0 с коутиньо в составе красных, клуб совершал после перерыва камбек 2-3, раскатывали арсенал венгера 4-0, да там были Мане ван дейк тадич которых как раз и купил куман, плюс грацианно пелле выступая там стал вызыватся в сборную Италии клуб впервые за 35 лет попал в европу. и каждый год все выше и выше взбирались 6 место самый высокий результат за все время АПЛ.......

    наверно состав Саутгемптона стоил меньше но был мотивирован больше, чем нынешние состав Барсы, ........... ....... и я че то не слышал что бы кто то из бывших игроков как то плохо о кумане говорил, плюс он собрал приличную сборную голландию, которая до этого два больших турнира пропустила, депай почему то пришел, ....если что то было не так в сборной наверно не стал бы сюда приходить.....
    112910415
    112910415
    вчера в 12:02
    надо всё пережить ради нового подъёма
    galem72
    galem72
    вчера в 10:09
    Это полнейшее фиаско! Нужно срочно выпинывать Кумана и ставить врио коача, хотя бы тренера молодых, пока с полноценным не договорились. Выкинуть пике, бускетса и лентяя коутинью, набрать вместо них с молодёжной команды пацанов. Хуже точно не будет, зато мотивация у парней будет запредельной.
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов ответ Санчо Панса (раскрыть)
    вчера в 09:54, ред.
    Когда забыл гол в ворота Ливерпуля праздновала
    sash71
    sash71
    вчера в 08:10
    Походу уже от «онкологии» Барселону никто не вылечит. Метастазы проникли слишком глубоко и разрушение организма неизбежно. Жаль смотреть на медленную смерть некогда великого клуба.
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    вчера в 07:13
    Ателтико нынче сам ужасен, в ЛЧ от домашнего поражения от Порту спас арбитр, в Милане Чакыр вырвал для них победу. В Ла Лиге проигрывают безнадёжному аутсайдеру. Но насколько же плоха Барса раз она вчистую проигрывает этому Атлетико.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 06:56, ред.
    Все по делу! Атлетико на сегодняшний день по составу, по игре и за счет главного тренера сильнее Барселоны. Это даже не обсуждается) Респект Эль-Пистолеро, что не стал праздновать гол в ворота Барселоны!
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
    вчера в 06:48
    Да, обожаю WT!
    deodorante per ambienti
    deodorante per ambienti
    вчера в 06:45, ред.
    Всё наладится и барселонцы вернутся, а АМ займёт своё привычное место не выше третьего.
    burning earpiece
    burning earpiece
    вчера в 06:23
    Сейчас это не удивительно. Не хуже Бенфики ведь.
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 03:28
    Да хоть кого-нибудь лишь бы играть хотели. При Кумане сумятица а не игра
    протон
    протон
    вчера в 02:56
    Суаресу Барселона много чего дала.
    протон
    протон
    вчера в 02:54
    Суарес ответил красивым жестом рыжиму физруку что он зря не надеялся на него
    Держитесь фанаты Барселоны
    Сил вам и терпения
    протон
    протон
    вчера в 02:46
    Воистину мне горько осознавать тот факт, что Барселона опустилась ниже плинтуса......... где академия Барсы? Где игра топ-игроков??!!!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 02:38, ред.
    Все очень печально..
    Я не знаю, может руководству пригласить хорошего психолога, чтобы вселить в них немного уверенности. Когда они получают мяч поблизости ворот соперника, то у них коленки начинают дрожать. Какие то сумбурные движения, все не туда.
    Ужасная картина, сможет ли Куман вывести команду из такого кризиса..
    Болельщики в любом случае должны набраться терпения
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    вчера в 02:32
    5 очков до Реала, еще не все потеряно.
    протон
    протон
    вчера в 01:20
    Куман выгнал Суареса из Барселоны, незаслуженно. Надеюсь гол и передача Суареса выгонят уже Кумана, но его уже заслуженно
    Не думаю что у Суареса не осталось положительных эмоций о Барселоне.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    вчера в 00:59
    Атлети с победой! Но что-то Барса совсем плоха.
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 00:47
    чего ждет лапорта?
    RUONE
    RUONE
    вчера в 00:38
    барселона все
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 00:38
    да-да-ад?)
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ Oplot (раскрыть)
    вчера в 00:33
    Я только за. ПАртнёры по Супер Лиге должны быть сильными. Лишь бы Хави не сработал, как наш Пирло. Аха-ха)
    Oplot
    Oplot ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    вчера в 00:32
    Посмотрим,когда Хави вернется,наведет порядок,и кто будет гегемонить всех!
    FERIS
    FERIS
    вчера в 00:31
    Матрасов с победой!
    Владимир 77
    Владимир 77
    вчера в 00:29
    Кусака- красавец,положил должное Барсе,и вообще с победой Атлетико,Хесус Хиль где то гордится вами.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 00:26

    так лучше и более интересно) Барсе, как и некоторым, "грандам" поможет переезд...
    Gelious
    Gelious
    вчера в 00:25
    Как же хорош Жирер Пуке во втором голе. В фирменном своем стиле. Но не доработал. Надо было вообще с поля выбежать.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ armeec_ (раскрыть)
    вчера в 00:20, ред.
    Тренер для чего? Любой игрок Барсы может провести тренировки с командой,как тренер.
    Ответь,для чего тогда нужен тренер,чтобы ему платили миллионы?
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