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Ювентус - Рома
Кальяри - Сампдория
Эмполи - Аталанта
Дженоа - Сассуоло
Удинезе - Болонья
Наполи - Торино

Протокол матча Ювентус против Рома

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 1:0 Логотип футбольный клуб Рома (Рим) Рома
Ювентус
1 : 0
завершен
вчера, 21:45
Стартовый состав
Цена (млн. €): 253 - 283
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 2.1
Средний возраст: 28.3 - 26
Средний рост: 184.6 - 185.1
Легионеров: 4 - 7
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 4 - 2
Рома
Италия. Серия А 2021/2022, 8 тур
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 1:0 Логотип футбольный клуб Рома (Рим) Рома
90:26
Ювентус
Рома
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.923.714.30
Фонбет 1.90 3.80 4.25
Мелбет 1.88 3.81 4.26
1XBET 1.91 3.88 4.28
BetBoom 1.89 3.65 4.23
    Еще
     
    16' (1:0) Кин Моизе (18) (Бентанкур Родриго (30))
     
    42' Щесны Войцех (1)
     
    49' Де Шильо Маттиа (2)
     
    2
    71' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Мората Альваро (9) вышел на поле
    71' Кин Моизе (18) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
     
    76' Бернардески Федерико (20) уходит с поля, Мело Артур (5) вышел на поле
     
    2
    88' Данило (6)
    88' Де Шильо Маттиа (2) уходит с поля, Сандро Алекс (12) вышел на поле
     
    26' Дзаньоло Николо (22) уходит с поля, Эль-Шаарави Стефан (92) вышел на поле
     
    44' (1:0) Нереализованный пенальти Верету Жордан (17)
     
    45+3' Абрахам Тэмми (9)
     
    70' Эль-Шаарави Стефан (92)
     
    81' Верету Жордан (17) уходит с поля, Шомуродов Элдор (14) вышел на поле
     
    85' Шомуродов Элдор (14)
     
    89' Манчини Джанлука (23)
     
    90+3' Карсдорп Рик (2)
    Голы
    Кин Моизе
    ассистент Бентанкур Родриго     		1:0 16’
    Наказания
    Щесны Войцех 42’
    45+3’ Абрахам Тэмми
    Де Шильо Маттиа 49’
    70’ Эль-Шаарави Стефан
    85’ Шомуродов Элдор
    Данило 88’
    89’ Манчини Джанлука
    90+3’ Карсдорп Рик
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    26’ Эль-Шаарави Стефан Дзаньоло Николо
    Мората Альваро Кьеза Федерико 71’
    Кулусевски Деян Кин Моизе 71’
    Мело Артур Бернардески Федерико 76’
    81’ Шомуродов Элдор Верету Жордан
    Сандро Алекс Де Шильо Маттиа 88’
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 14
    		2 Удары в створ 4
    		18 Фолы 13
    		0 Угловые 6
    		3 Офсайды 3
    		48% Владение мячом 52%
    		4 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    Спрут1899
    Спрут1899
    сегодня в 12:08
    Отскочили в очередной раз... Чисто аллегриевская манеры игры...То есть никакая. Даже тошнотворная...Как такое может ещё кому-то нравиться..? Рома просто обязана была брать очки...
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 10:40
    У Ромы появляется отличная возможность заработать на Жозе,поверьте - такое редко встречается. А так толку от португальца - минимальный,с такой игрой Роме в лучшем случае ЛЕ светит. При Ди Франческо, волоки были настоящими,а сейчас какие то овечки в волчьей шкуре.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 10:36
    Жозе смотрел на форму Юве и ему мерещились шейхи - вот главная причина поражения.
    Туринский_экспресс
    Туринский_экспресс ответ Kostya P. (раскрыть)
    сегодня в 10:29
      Туринский_экспресс
      Туринский_экспресс ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
      сегодня в 10:25
      Да Ювентусу собственно до лампочки игра с Зенитом. Выход из группы и так вопросов не вызывает, а перед интером нужно поберечь игроков и так травмы захлестнули. Так что Рукоблудиньо никого не волнует😜
      Мысыктар
      Мысыктар ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
      сегодня в 10:02
      немного(
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov ответ Туринский_экспресс (раскрыть)
      сегодня в 08:56, ред.
      Игра в Питере покажет,там ждет вас великий Дзюбиньо.
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov
      сегодня в 08:55
      Ребяьа, а Шома играл или нет?
      Mourinho22
      Mourinho22 ответ Rex04 (раскрыть)
      сегодня в 08:48, ред.
      Моуринью нормальный тренер, хотя я ему не завидую,Ювентус,теперь 24 октября Рома-Наполи, календарь такой,что врагу не пожилаеш
      Spartach from kg
      Spartach from kg
      сегодня в 07:38
      Позор этому Роме, если такой Ювентус не может победить. Когда ещё победить и превзойти этот противный юве?
      Rex04
      Rex04
      сегодня в 07:30
      Моуриньо не тренер,я давно об этом сказал …
      112910415
      112910415
      сегодня в 06:06
      равная была игра
      Kostya P.
      Kostya P. ответ Vad Gushin (раскрыть)
      сегодня в 03:23
      Такое чувство , что попал в параллельную реальность : судьи оказывается вовсю засуживают Ювентус и помогают его соперникам.
      Kostya P.
      Kostya P. ответ azkan (раскрыть)
      сегодня в 03:00
      Всегда болею против Юве , за исключением еврокубков , где я поддерживаю любую итальянскую команду , если она не играет с украинской или Ливерпулем . Но здесь ,нужно признать , что судьи никак не могли засчитать этот гол. Свисток прозвучал до того , как мяч залетел в сетку. Успели услышать его или нет , остановились защитники или продолжили обороняться мы не знаем и доказать это невозможно. Есть факт : прозвучал свисток об остановке игры и уже после него залетел мяч в сетку.
      Vad Gushin
      Vad Gushin ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 01:57
      А что Орсато позволял Роме? По нарушениям - Юве явно «превзошёл» противника
      zooveterinar
      zooveterinar ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 01:01
      Почему ,у Юве сейчас защита стена,в нападении да конкретного лидера нет,атакуюткомандой!!!
      zooveterinar
      zooveterinar ответ Mourinho22 (раскрыть)
      сегодня в 00:54
      Нет дружище,к сожалению Рома уступила,они вобще на выезде плохо играют!!!
      kotmyshka
      kotmyshka
      сегодня в 00:06
      Эх, Рома!..
      Туринский_экспресс
      Туринский_экспресс ответ Mourinho22 (раскрыть)
      сегодня в 00:03
      Видимо есть разница в флаге. Аха-ха)
      Туринский_экспресс
      Туринский_экспресс
      сегодня в 00:01
      Всех с очень сложной победой, добытой вопреки травмам, ковиду и судейскому произволу. С таким составом это золотые три очка. Если бы Рома играла в футбол, а не разыгрывала спектакли в штрафной, то у них был бы хороший шанс, но Моуриньо по-другому не умеет. Поэтому римляне готовтесь к очередному провальному сезону.
      juvenale
      juvenale ответ Тео Джонс (раскрыть)
      вчера в 23:59
      и это радует
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      вчера в 23:57
      Игра ничейная конечно, полосатикам пока что везет, но ключевое "пока что".
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      вчера в 23:55
      Какой же Маур никчемный тренеришка =)
      Скоро фаны Ромы это поймут, если уже не поняли и тогда их радость сойдет на нет.
      juvenale
      juvenale ответ azkan (раскрыть)
      вчера в 23:53
      ага по очереди,а если бы не забили,дать еще Орсато пробить
      juvenale
      juvenale
      вчера в 23:52
      Мда Орсато конечно многое Роме позволял,но Ювентус проявил характер и выиграл!
      Ислам0926
      Ислам0926
      вчера в 23:50
      Тот случай когда счет не по игре
      Sexual Harassment
      Sexual Harassment
      вчера в 23:45
      Если бы римляне меньше валялись в чужой штрафной - было бы больше толку от них, а так. - с победой Юве, заслуженно!
      azkan
      azkan
      вчера в 23:43
      Короче этот не реализованный пенальти вышел боком.
      По игре ничья была справедливой. Но Мавру не повезло.
      Абрахам отлично смотрелся и старался. Шома не усилил игру.
      Дзаньоле здоровья.
      azkan
      azkan
      вчера в 23:02
      Сейчас игроку Роме дадут желтую за симуляцию.
      Gor Ter-Aristacessian
      Gor Ter-Aristacessian ответ azkan (раскрыть)
      вчера в 22:56
      Вот в другом матче Мемфис забил очень точно! Он за Барсу уже не раз забил с пенальти, и всегда точно, четко, сильно! Не понимаю — в Роме нет такого футболиста?
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