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Скоро фаны Ромы это поймут, если уже не поняли и тогда их радость сойдет на нет.
Скоро фаны Ромы это поймут, если уже не поняли и тогда их радость сойдет на нет.
По игре ничья была справедливой. Но Мавру не повезло.
Абрахам отлично смотрелся и старался. Шома не усилил игру.
Дзаньоле здоровья.
По игре ничья была справедливой. Но Мавру не повезло.
Абрахам отлично смотрелся и старался. Шома не усилил игру.
Дзаньоле здоровья.