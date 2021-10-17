В 1 Патрисиу Руй Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 94

З 5 Винья Матиас Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 94

З 2 Карсдорп Рик Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 94

З 23 Манчини Джанлука Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 94

З 3 Роджер Ибаньес Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 94

П 17 Верету Жордан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 81

П 22 Дзаньоло Николо Фолов заработано: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 26

П 4 Кристанте Бриан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 94

П 77 Мхитарян Генрих Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 94

П 7 Пеллегрини Лоренцо Фолов совершено: 2 Всего навесов: 10 Точные навесы: 3 Пасы: 48 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 94

Н 9 Абрахам Тэмми Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 63 Боэр Пьетро

В 87 Фузато Даниэль

З 13 Калафьори Риккардо

З 24 Кумбулла Мараш

З 19 Рейнольдс Брайан

П 8 Вильяр Гонсало

П 55 Дарбо Эбрима

П 42 Диавара Амаду

Н 21 Майораль Борха

Н 11 Перес Карлес

Н 14 Шомуродов Элдор Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 13