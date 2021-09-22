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Ну пральна, у них там поле прикольное, какой-то особый фирменный огород- мяч то дробит, то тонет в траве. А по угловым зонам оно, кажется, вообще искусственное)
В общем- нормально так..
Поначалу пытались было комбинировать, и вроде бы получалось.
Но быстро плюнули, стали колотить, ну и..
Гладышева- если не ошибаюсь- с дебютным голом в официальных матчах
за главную команду.
Подоснова, как и ожидалось, получила достаточно времени, даже Игбунище оторвался и забил, а уж набегалсяяя..))
Ну и ладно, поиграли и забыли.
Теперь быстренько набычились и готовимся к Рубину.
Ну пральна, у них там поле прикольное, какой-то особый фирменный огород- мяч то дробит, то тонет в траве. А по угловым зонам оно, кажется, вообще искусственное)
В общем- нормально так..
Поначалу пытались было комбинировать, и вроде бы получалось.
Но быстро плюнули, стали колотить, ну и..
Гладышева- если не ошибаюсь- с дебютным голом в официальных матчах
за главную команду.
Подоснова, как и ожидалось, получила достаточно времени, даже Игбунище оторвался и забил, а уж набегалсяяя..))
Ну и ладно, поиграли и забыли.
Теперь быстренько набычились и готовимся к Рубину.