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Протокол матча Динамо против Динамо

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Ставрополь) 0:6 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Динамо
0 : 6
завершен
22 сентября 2021, 18:00
среда
Динамо
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Россия. Кубок 2021/2022, 3 тур, группа 11
Стадион Динамо (Ставрополь) +10 +11, Небольшой дождь
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 34.00 11.50 1.04
BetBoom 27.00 9.00 1.08
 
2
46' Цаканян Сергей уходит с поля, Колесников Константин вышел на поле
46' Гаранжа Сергей уходит с поля, Яковлев Максим вышел на поле
 
65' Курачинов Азамат уходит с поля, Кучиев Георгий вышел на поле
 
77' Аветиков Виктор уходит с поля, Федоров Александр вышел на поле
 
84' Кучиев Георгий
 
86' Майсултанов Залимхан уходит с поля, Тимаков Роман вышел на поле
 
12' (0:1) Скопинцев Дмитрий
 
28' (0:2) Макаров Денис
 
35' (0:3) Тюкавин Константин
 
43' Макаров Денис
 
4
46' (0:4) Фомин Даниил
46' Макаров Денис уходит с поля, Игбун Сильвестр вышел на поле
46' Моро Никола уходит с поля, Галкин Владислав вышел на поле
46' Ордец Иван уходит с поля, Плиев Заурбек вышел на поле
 
62' Тюкавин Константин уходит с поля, Гладышев Ярослав вышел на поле
 
63' Фомин Даниил уходит с поля, Варела Гильермо вышел на поле
 
68' Кутитский Александр
 
71' (0:5) Гладышев Ярослав
 
83' (0:6) Игбун Сильвестр
Голы
12’ 0:1 Скопинцев Дмитрий
28’ 0:2 Макаров Денис
35’ 0:3 Тюкавин Константин
46’ 0:4 Фомин Даниил
71’ 0:5 Гладышев Ярослав
83’ 0:6 Игбун Сильвестр
Наказания
43’ Макаров Денис
68’ Кутитский Александр
Кучиев Георгий 84’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Колесников Константин Цаканян Сергей 46’
Яковлев Максим Гаранжа Сергей 46’
46’ Игбун Сильвестр Макаров Денис
46’ Галкин Владислав Моро Никола
46’ Плиев Заурбек Ордец Иван
62’ Гладышев Ярослав Тюкавин Константин
63’ Варела Гильермо Фомин Даниил
Кучиев Георгий Курачинов Азамат 65’
Федоров Александр Аветиков Виктор 77’
Тимаков Роман Майсултанов Залимхан 86’
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 1 Предупреждения 2
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Все комментарии
Храневец
Храневец
23 сентября в 11:26
Разговелись !
протон
протон ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
22 сентября в 20:46
Уважаемый ваши слова? Черчесов- переоценённый тренер, неквалифицированный ... я думаю не уместно так говорить о людях.
pomor45
pomor45
22 сентября в 20:29
Зачем надо тратить время на такие команды, рискуя травмироваться на таких огородах?
протон
протон
22 сентября в 20:13
Гол с левой Макарова, супер. Молодёжь не плохо с играл, понравился Гладышев.
протон
протон
22 сентября в 20:12
просто на классе вынесли - словно со спартаком играли))
gentlewolf
gentlewolf
22 сентября в 20:05
Нжи то каков? такие огороды и спартаковская погода - его все!
Хорошо без травм, а то Скопу прессанули в первом тайме.
баск
баск
22 сентября в 20:03
Половину банок с дальних ударов забили, хорошие такие, сочные.

Ну пральна, у них там поле прикольное, какой-то особый фирменный огород- мяч то дробит, то тонет в траве. А по угловым зонам оно, кажется, вообще искусственное)
В общем- нормально так..

Поначалу пытались было комбинировать, и вроде бы получалось.
Но быстро плюнули, стали колотить, ну и..

Гладышева- если не ошибаюсь- с дебютным голом в официальных матчах
за главную команду.
Подоснова, как и ожидалось, получила достаточно времени, даже Игбунище оторвался и забил, а уж набегалсяяя..))

Ну и ладно, поиграли и забыли.
Теперь быстренько набычились и готовимся к Рубину.
Трезвый повар
Трезвый повар
22 сентября в 19:53, ред.
Старшие Динамовцы обыграли младших
второй
второй
22 сентября в 19:14
вот смотрю на кубок и не понимаю ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН,если и так известно результат!!!!Не большие исключения не в счёт!!
gentlewolf
gentlewolf
22 сентября в 18:46
трансляция
gentlewolf
gentlewolf
22 сентября в 18:45
Цканьян исправьте же 97 номер...
Хотя его пора удалять уже все равно наверное.
gentlewolf
gentlewolf
22 сентября в 18:43, ред.
и почему счет 1-3?
gentlewolf
gentlewolf
22 сентября в 18:39
А почему у Ставрополя два 88 номера?
David Young
David Young ответ Mag158 (комментарий удален) (раскрыть)
22 сентября в 18:13
За победу в серии пенальти дают 2 очка, за поражение - 1.
David Young
David Young ответ Mag158 (комментарий удален) (раскрыть)
22 сентября в 18:00
«На всех этапах победители пар определяются по результату одного матча. Если матч закончится в основное время вничью, то назначается дополнительное время (два тайма по 15 минут каждый, без перерыва), но если и в дополнительное время не выявится победитель, то он определяется с помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с Правилами игры. В сезоне 2020/21 в элитном групповом раунде в случае ничейного исхода победитель выявляется в серии пенальти, дополнительное время не проводится.» - из регламента Кубка России.
протон
протон
22 сентября в 17:41
Наконец дождались еврокубковой осени для армейцев и Динамо.
David Young
David Young
22 сентября в 14:20
Победа Динамо Москвы.
Ironigor
Ironigor Точный счет 0:4
22 сентября в 11:39
Ну в этом противостоянии более чем явным фаворитом является команда из Москвы. Динамо сейчас один из лидеров чемпионата РПЛ и они не смотря на то что будут играть в гостях у одноклубников из Ставрополя не оставят не единого шанса для них. Победа с разгромным счётом.
Алексей Филин
Алексей Филин
22 сентября в 07:06
п2 резервом
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