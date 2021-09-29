В 1 Нойер Мануэль Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 93

З 19 Дэвис Альфонсо Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 69

З 4 Зюле Никлас Ударов всего: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 76 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 93

З 2 Упамекано Дайотчанкуль Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 97 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 93

З 21 Эрнандес Люка Ударов всего: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 91 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 93

П 7 Гнабри Серж Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 69

П 8 Горецка Леон Ударов всего: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 80

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 90 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 93

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 79

П 25 Мюллер Томас Голевые передачи: 2 Всего навесов: 5 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 93

П 10 Сане Лерой Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 36 Фрюхтль Кристиан

З 23 Куасси Нианзу

З 5 Павар Бенжамен Голевые передачи: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 24

З 3 Ричардс Омар

З 20 Сарр Буна Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 14

З 44 Станишич Йосип

П 18 Забитцер Марсель Ударов всего: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 13

П 17 Кюйсанс Микаэль

П 42 Мусиала Джамал Пасы: 16 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 24

П 22 Рока Марк

Н 13 Чупо-Мотинг Эрик Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 14

Пропускают

(Н) - Операция

Не играл с 14.09.21 , с ним 4 из 16 очков в нац. чемпионате Коман Кингсли (Н) - Операция