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Немчура порадовала. А заодно напомнила про этот матч
https://www.youtube.com/watch?v=fXNBvm737fw&t=305s
Немчура порадовала. А заодно напомнила про этот матч
хотя бы бился и сражался
хотя бы бился и сражался
сыграли на твёрдую пятёрку!
сыграли на твёрдую пятёрку!
Чего бы вам предложить поставить в данном матче, чтобы не опуститься в ваших глазах, ведь на такие игры трудно выбрать достойный коэффициент.
Бавария позволяет подавать своим соперникам угловые, поэтому можно здесь заиграть ТБ2 (за 1.6 в экспресс), либо ТБ2.5 ( за 2.12 ординаром) угловых К2.
P. S. Что-то колется сбоку и кажется, что счёт здесь будет вроде 4-1, 5-1, поэтому можно кинуть сотку ради интереса на ОЗ+ ТБ 4.5 за 3.95. «Бавария» в отличной форме и, скорее всего, не прервет победную серию. Безоговорочный успех на классе – очень вероятное развитие событий, которое позволит команде Юлиана Нагельсманна подтвердить свой статус фаворитов квартета.
Чего бы вам предложить поставить в данном матче, чтобы не опуститься в ваших глазах, ведь на такие игры трудно выбрать достойный коэффициент.
Бавария позволяет подавать своим соперникам угловые, поэтому можно здесь заиграть ТБ2 (за 1.6 в экспресс), либо ТБ2.5 ( за 2.12 ординаром) угловых К2.
P. S. Что-то колется сбоку и кажется, что счёт здесь будет вроде 4-1, 5-1, поэтому можно кинуть сотку ради интереса на ОЗ+ ТБ 4.5 за 3.95. «Бавария» в отличной форме и, скорее всего, не прервет победную серию. Безоговорочный успех на классе – очень вероятное развитие событий, которое позволит команде Юлиана Нагельсманна подтвердить свой статус фаворитов квартета.