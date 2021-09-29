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Бавария - Динамо
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Бенфика - Барселона
Манчестер Юнайтед - Вильярреал
Ред Булл Зальцбург - Лилль
Вольфсбург - Севилья
Ювентус - Челси

Протокол матча Бавария против Динамо

Бавария Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) 5:0 Логотип футбольный клуб Динамо (Киев) Динамо
Бавария
5 : 0
завершен
29 сентября 2021, 22:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 608 - 81.4
Очков за игру в нац. чемп.: 2.7 - 2.8
Средний возраст: 26.9 - 25.8
Средний рост: 184.6 - 183.8
Легионеров: 4 - 1
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 8 - 1
Динамо
Лига чемпионов 2021/2022, 2 тур
Стадион Альянц Арена (Мюнхен)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.0911.8228.75
Мелбет 1.09 11.00 23.00
1XBET 1.14 10.50 23.00
BetBoom 1.10 10.38 26.70
    Еще
     
    12' (1:0) Левандовски Роберт (9)
     
    27' (2:0) Левандовски Роберт (9) (Мюллер Томас (25))
     
    68' (3:0) Гнабри Серж (7) (Сане Лерой (10))
     
    2
    69' Дэвис Альфонсо (19) уходит с поля, Павар Бенжамен (5) вышел на поле
    69' Гнабри Серж (7) уходит с поля, Мусиала Джамал (42) вышел на поле
     
    74' (4:0) Сане Лерой (10)
     
    2
    79' Сане Лерой (10) уходит с поля, Сарр Буна (20) вышел на поле
    79' Левандовски Роберт (9) уходит с поля, Чупо-Мотинг Эрик (13) вышел на поле
     
    80' Горецка Леон (8) уходит с поля, Забитцер Марсель (18) вышел на поле
     
    87' (5:0) Чупо-Мотинг Эрик (13) (Павар Бенжамен (5))
     
    90+1' Эрнандес Люка (21)
     
    38' Тымчик Александр (24)
     
    2
    46' Шапаренко Николай (10) уходит с поля, Шепелев Владимир (8) вышел на поле
    46' Тымчик Александр (24) уходит с поля, Кендзера Томаш (94) вышел на поле
     
    2
    70' Цыганков Виктор (15) уходит с поля, Караваев Александр (20) вышел на поле
    70' Гармаш Денис (19) уходит с поля, Супряга Владислав (89) вышел на поле
    Голы
    Левандовски Роберт 1:0(П) 12’
    Левандовски Роберт
    ассистент Мюллер Томас     		2:0 27’
    Гнабри Серж
    ассистент Сане Лерой     		3:0 68’
    Сане Лерой 4:0 74’
    Чупо-Мотинг Эрик
    ассистент Павар Бенжамен     		5:0 87’
    Наказания
    38’ Тымчик Александр
    Эрнандес Люка 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Кендзера Томаш Тымчик Александр
    46’ Шепелев Владимир Шапаренко Николай
    Павар Бенжамен Дэвис Альфонсо 69’
    Мусиала Джамал Гнабри Серж 69’
    70’ Караваев Александр Цыганков Виктор
    70’ Супряга Владислав Гармаш Денис
    Сарр Буна Сане Лерой 79’
    Чупо-Мотинг Эрик Левандовски Роберт 79’
    Забитцер Марсель Горецка Леон 80’
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 6
    		8 Удары в створ 2
    		11 Фолы 6
    		8 Угловые 4
    		0 Офсайды 4
    		64% Владение мячом 36%
    		2 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    bayern-cobra
    bayern-cobra ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    30 сентября в 11:47, ред.
    Судейские споры я не помню,если не семь пять точно достойно забили мне шахтер жалко стало даже Бавария в любом случае прошли бы шахтер.в 2015 и барсу смяли если не травмы Роббена и Рибери пол состава травмы были барсе пипец повезло тогда
    MIvan
    MIvan
    30 сентября в 11:25
    Ну эта "машина" кому хочешь загрузить...
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    30 сентября в 11:03, ред.
    При этом они где-то берут ноунеймов за копейки и делают из них машин
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ bayern-cobra (раскрыть)
    30 сентября в 10:16
    Отгрузила, только при весьма спорном судействе.
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь
    30 сентября в 09:20
    Символично)
    Немчура порадовала. А заодно напомнила про этот матч
    ermak6848
    ermak6848
    30 сентября в 06:00
    Роберт Красава!!!
    протон
    протон ответ bayern-cobra (раскрыть)
    30 сентября в 00:26
    ну может и так. но это ведь 2015 й
    bayern-cobra
    bayern-cobra ответ протон (раскрыть)
    30 сентября в 00:24
    Бавария в 2015 семь отгрузила шахтеру если не ошибаюсь
    Artemon9
    Artemon9
    30 сентября в 00:21
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ протон (раскрыть)
      30 сентября в 00:20
      Бавария и Шахтеру бы вкатил пятак))
      протон
      протон
      30 сентября в 00:11
      шахтёр сыграл бы более достойно
      хотя бы бился и сражался
      протон
      протон
      30 сентября в 00:06
      молодцы
      сыграли на твёрдую пятёрку!
      амурец
      амурец
      30 сентября в 00:02
      Да уж, Бавария повеселилась
      allemz
      allemz
      29 сентября в 23:56
      Бавария машина, что при Флике, что при Нагельсманне - играют в схожем ключе на диких скоростях. Фавориты наряду с парижскими тусовщиками.
      Хуторянин 84
      Хуторянин 84
      29 сентября в 23:55
        VeniaminS
        VeniaminS
        29 сентября в 23:52
        Левандовский в своей стихии.
        TuzSerdec
        TuzSerdec
        29 сентября в 22:43
          Gor Ter-Aristacessian
          Gor Ter-Aristacessian
          29 сентября в 22:29
          Отдельно для Баварии нужно придумать название — Леватрик.
          УЕСКА
          УЕСКА ответ KLINSI (раскрыть)
          29 сентября в 22:19
          Конечно не будет. Бавария повеселится от души. Будет забито много голов в ворота киевлян. Может быть и Динамо 1 сможет соорудить все таки оборону немцев нельзя назвать надежной. Думаю матч порадует зрителей.
          KLINSI
          KLINSI
          29 сентября в 22:01
          Эх. Надеюсь счёт не будет грустным.
          Gahi
          Gahi Тотал больше в 1-м тайме - 1.5
          29 сентября в 21:47
          Бавария в своём боевом составе выходит играть против команды Динамо Киев, хозяева с отлаженной игровой дисциплиной готовы любую команду обыграть на своём пути. Но у Динамо есть с кого брать пример как нужно играть с хозяевами в Лиги Чемпионов. Прогноз на этот матч тотал больше в 1-м тайме 1.5. Удачи
          erkinbaz
          erkinbaz победа хозяев
          29 сентября в 20:51
          бавария мощ
          Capitan555
          Capitan555
          29 сентября в 18:33
          Победа Баварии,главное много не напропускать Динамовцам......
          shlomo
          shlomo 3:1
          29 сентября в 17:35
          в победе хозяев сомнений нет, она наверняка состоится, вот только в какой форме? Скорее всего в привычной, результативной. Вероятнее всего зрителей на Альянц арене ожидает очередной голепад в исполнении своих любимцев. А ведь и гости могут голом отличиться, что в целом скорее всего и выльется тут в исход п1 + тб 3.5.
          Сидор новый
          Сидор новый 3:0
          29 сентября в 17:10
          Бавария не Бенфика, хотя и португальский клуб один из авторитетнейших в Европе, но против нынешней Баварии и она так, просто зрелый волчонок рядом с матёрым волком, что уж тут говорить о перспективной, но молодой киевской команде. Которой в предстоящем поединке не остаётся ничего другого кроме, как учиться уму-разуму у монстров современного футбола и набираться опыта.
          RUPRICHT
          RUPRICHT Тотал больше в 1-м тайме - 1.75
          29 сентября в 09:49
          Вот и наступил второй тур нашей любимой Лиги Чемпионов. Что мы здесь наблюдаем: Динамо Киев, которое показывает совсем не стабильные результаты, не особо яркую игру, вообще ничего впечатляющего, а с другой стороны Бавария, тут даже расписывать нечего.

          Чего бы вам предложить поставить в данном матче, чтобы не опуститься в ваших глазах, ведь на такие игры трудно выбрать достойный коэффициент.

          Бавария позволяет подавать своим соперникам угловые, поэтому можно здесь заиграть ТБ2 (за 1.6 в экспресс), либо ТБ2.5 ( за 2.12 ординаром) угловых К2.

          P. S. Что-то колется сбоку и кажется, что счёт здесь будет вроде 4-1, 5-1, поэтому можно кинуть сотку ради интереса на ОЗ+ ТБ 4.5 за 3.95. «Бавария» в отличной форме и, скорее всего, не прервет победную серию. Безоговорочный успех на классе – очень вероятное развитие событий, которое позволит команде Юлиана Нагельсманна подтвердить свой статус фаворитов квартета.
          RUPRICHT
          RUPRICHT
          29 сентября в 09:45
          Ну тут даже не знаю какой счёт ставить в окошке, понимаю что счёт может быть не скромным все таки решил не унижать Динамо а нарисовать адекватное убийство . То что Динамо дома сыграло ноль ноль с Бенфикой , кстати очень сильной командой и наверное одним из претендентов на финал ЛЧ ни говорит ровным счётом ничего, гребанная Бавария это машина для уничтожения и сегодня она камня на камне не оставил от Киевского клуба.
          Дмитрий Климович 3
          Дмитрий Климович 3 победа хозяев
          29 сентября в 09:30
          В этой игре со сто процентной увереностью победит команда Баварии. Динамо конечно молодцы,но Бавария это не Бенфика и тут ничьи не будет. Поставлю на чистую победу хозяев, а так удачи Киеву!
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