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Атлетико - Ливерпуль
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Пари Сен-Жермен - РБ Лейпциг
Порту - Милан
Аякс - Боруссия
Шахтёр - Реал
Интер - Шериф

Протокол матча Атлетико против Ливерпуль

Атлетико Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид) 2:3 Логотип футбольный клуб Ливерпуль Ливерпуль
Атлетико
2 : 3
завершен
вчера, 22:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 449 - 553
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 2.3
Средний возраст: 27.7 - 29
Средний рост: 181.5 - 181.3
Легионеров: 9 - 8
Схемы: 3-1-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 2 - 1
Ливерпуль
Лига чемпионов 2021/2022, 3 тур
Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
Атлетико Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид) 2:3 Логотип футбольный клуб Ливерпуль Ливерпуль
96:17
Атлетико
Ливерпуль
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.433.372.28
1XBET 3.28 3.38 2.40
BetBoom 3.25 3.30 2.34
    Еще
     
    20' (1:2) Гризманн Антуан (8) (Коке (6))
     
    34' (2:2) Гризманн Антуан (8) (Фелиш Жоау (7))
     
    46' Кондогбиа Жоффре (4) уходит с поля, Хименес Хосе (2) вышел на поле
     
    52' Гризманн Антуан (8)
     
    4
    80' Фелиш Жоау (7) уходит с поля, Корреа Анхель (10) вышел на поле
    80' Эрмосо Марио (22) уходит с поля, Льоренте Маркос (14) вышел на поле
    80' де Пауль Родриго (5) уходит с поля, Лоди Ренан (12) вышел на поле
    80' Лемар Тома (11) уходит с поля, Суарес Луис (9) вышел на поле
     
    90+5' Суарес Луис (9)
     
    8' (0:1) Салах Мохамед (11) (Робертсон Эндрю (26))
     
    13' (0:2) Кейта Наби (8)
     
    46' Кейта Наби (8) уходит с поля, Фабиньо (3) вышел на поле
     
    59' Милнер Джеймс (7)
     
    2
    62' Милнер Джеймс (7) уходит с поля, Окслейд-Чемберлен Алекс (15) вышел на поле
    62' Мане Садио (10) уходит с поля, Жота Диого (20) вышел на поле
     
    63' Александер-Арнольд Трент (66)
     
    76' (2:3) Салах Мохамед (11)
     
    85' Александер-Арнольд Трент (66) уходит с поля, Гомес Джо (12) вышел на поле
     
    90+2' Салах Мохамед (11) уходит с поля, Уильямс Неко (76) вышел на поле
    Голы
    8’ 0:1 Салах Мохамед
    ассистент Робертсон Эндрю
    13’ 0:2 Кейта Наби
    Гризманн Антуан
    ассистент Коке     		1:2 20’
    Гризманн Антуан
    ассистент Фелиш Жоау     		2:2 34’
    76’ 2:3(П) Салах Мохамед
    Наказания
    Гризманн Антуан 52’
    59’ Милнер Джеймс
    63’ Александер-Арнольд Трент
    Суарес Луис 90+5’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Хименес Хосе Кондогбиа Жоффре 46’
    46’ Фабиньо Кейта Наби
    62’ Окслейд-Чемберлен Алекс Милнер Джеймс
    62’ Жота Диого Мане Садио
    Корреа Анхель Фелиш Жоау 80’
    Льоренте Маркос Эрмосо Марио 80’
    Лоди Ренан де Пауль Родриго 80’
    Суарес Луис Лемар Тома 80’
    85’ Гомес Джо Александер-Арнольд Трент
    90+2’ Уильямс Неко Салах Мохамед
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 11
    		5 Удары в створ 6
    		8 Фолы 9
    		2 Угловые 5
    		3 Офсайды 1
    		32% Владение мячом 68%
    		3 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ da da da (раскрыть)
    сегодня в 21:19
    на Барсе отыграются,не переживай!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
    сегодня в 21:18
    тренер очень и очень гнилой, спросите у Бекхема.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ da da da (раскрыть)
    сегодня в 21:16
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      сегодня в 21:13
      удаление конечно не однозначное решение рефери. Скажем так по факту Гризли сыграл опасно высоко поднятой клюшкой,в хоккееи за такое удаляют на 2 минуты,в футболе такого пункта нет,временного отрезка. Можно было не удалять,НО скажем так,что сейчас очень скурпулёзно относятся к голове футболиста и при малейшем ударе,рефери обязаны останавливать игру. Будь ВВД на месте Фирми.то удаления не было,нога бы в голову не прилетела и была бы ЖК.Можно сказать,что Тоша не видел Бобика,но ведь он находился в поле зрения француза и стоял напротив него,поэтому удар в голову можно трактовать,как специальный.Да и сам эпизод не требовал такой игры,к чему было так играть,ведь это даже не игровой эпизод.
      Пенальти: нарушение на Жота было,но опять же на усмотрение рефери.мог бы и не ставить на точку,учитывая что мадридцы в меньшинстве. Но надо признать,что лёгкий толчок всё же имел место,а следовательно и повод для 11 метров. А вот мадридцы на самом деле рисовали пеналь и рефери поверил,но тут включился ВАР. Если Жота выиграл позицию и оторвался от защитника,то в этом случае, была силовая игра,Жота не проигрывал позицию,а матрасник просто устроил кордебалет,поэтому и речи о пенали быть не может. Рефери отменил своё решение,что лишний раз доказывает артистичность испанцев в трудную минуту,но видать у них нет на уровне днк присутствие ВАРа.
      Но отдадим должное,что при счёте 0-2,далеко не каждая команда сможет отыграться и даже в меньшинстве играть как на равных,а порой и даже доминируя.
      Без Гризли атлетам будет тяжело гна Энфилде и скорее всего и потом ему придётся отбывать дискву.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      сегодня в 14:45
      Вот это матч выдался, конечно! Салах еще раз доказал, что на сегодняшний день он великолепен и по праву является один из лучших атакующих футболистов мира. Гризманн , вернувшись в Атлетико Мадрид, тоже прекрасно выглядит! Если бы не его удаление, то не факт, что Ливерпуль увез бы победу. Спасибо обоим командам за великолепный футбол высочайшего качества!
      АбдуФотий
      АбдуФотий
      сегодня в 13:18
      Те кто пишет что пенальти не было и красная лишняя вы реально слепые, все по делу, матрасы в своем проигрыше виноваты сами, возможно ЛФК своей игрой не заслужил победу, но это не значит что красная и пенальти не было или не должно было быть!
      avici_liverpool
      avici_liverpool
      сегодня в 10:46
        112910415
        112910415
        сегодня в 05:53
        ничья была бы нормальным итогом
        Анатолий Калашников
        Анатолий Калашников
        сегодня в 04:47
        Жаль , но Атлетам ещё 4 очка и думвю достаточно
        Funny_Smailik
        Funny_Smailik
        сегодня в 04:40, ред.
          IKER-RAUL
          IKER-RAUL
          сегодня в 02:00
          красные без валидола не могут)))... но результат есть, всех болел с Победой Ливерпуля!
          anarhist
          anarhist ответ da da da (раскрыть)
          сегодня в 01:25
          Нет, не лучше. Объективная статистика это подтверждает.
          амурец
          амурец
          сегодня в 01:14
          Ливер оказался получше чем матрасы
          Dudikoff
          Dudikoff
          сегодня в 00:52
          Атлетико играл очень грамотно против Ливерпуля. Но Клопп... емаё. Выпускать в центр сочетание Хендо-Милнер-Кейта это играть без центра поля при обороне. Самое бесполезное сочетание игроков.
          А что касается рукопожатия... мож Юра сам не захотел жать. Увидел как Симон за яйца хватался
          L. F. С.
          L. F. С. ответ da da da (раскрыть)
          сегодня в 00:21
          И угловой,второй к ряду.Оставляет мяч этот... Нет,вот так вот! ОРИГИ! ОРИГИ!ОРИГИ!ОРИГИ!ОРИГИ!ЭТО ЦИРК! ЭТО ЦИРК!КАК ТАК ИГРАЕТ ЛУЧШАЯ КОМАНДА В МИРЕ?!Или одна из лучших. ЭТО НЕВЕРОЯТНО!ОНИ ПРОСПАЛИ УГЛОВОЙ!ОНИ ПРОСПАЛИ УГЛОВОЙ!ЧЕТЫРЕ НОЛЬ!ЧЕТЫРЕ НОЛЬ! ТЕР ШТЕГЕН УБЕЖАЛ!Вот смотри...КУДА ВЫ СМОТРИТЕ?! (С)
          Эльдиев Турпал
          Эльдиев Турпал
          сегодня в 00:19
            Муслим90
            Муслим90
            сегодня в 00:18
            Все таки победили. С обороной надо что то делать.Для тех кто говорить, что кк и пенка левые, купите себе очки.
            Van Vanovich
            Van Vanovich
            сегодня в 00:14
            Симеоне пора уходить! С Миланом повезло. Его антифутбол надоел.
            allemz
            allemz ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
            сегодня в 00:12
            Фиг с ним, Клопп особо не расстроится из-за игнора яйцетряса)
            lobsterdam
            lobsterdam
            сегодня в 00:11
            немец мог бы ограничится желтой и не удалять, но педантичная натура взяла свое, в результате игра была сломана и другая сторона получила преимущество, правда, смогла реализовать его лишь с точки, а не по игре...
            dzvinka
            dzvinka ответ Colchoneros (раскрыть)
            сегодня в 00:10
            эмоциональный матч, не обессудьте, уважаемый Colchoneros, но порой тяжело смотреть на методы работы Симеоне, но вам
            однозначно удачи в играх с реалом и барсой.
            da da da
            da da da ответ allemz (раскрыть)
            сегодня в 00:10
            лидеры там другие,но это не суть,Ливерпуль играл в большинстве и создал целых НОЛЬ моментов(если не считать как раз эту левую пенку)все.
            Атлетико в целом играл лучше,но опять же левая КК и пенка все решили.
            Steven Gerrard 008
            Steven Gerrard 008
            сегодня в 00:09
            А Симеоне то с г4ильцой. Убежал, не пожав руку немцу
            Kirill Erokhin
            Kirill Erokhin
            сегодня в 00:08
            Всех Красных с победой ! Удаления вроде без вопросов, а насчет пенальти, по мне и там и там это не пенальти ИМХО. Но 3 очка есть 3 очка.
            Colchoneros
            Colchoneros
            сегодня в 00:07
            Болельщиков Ливерпуля с победой!
            Летучий-Голландец.
            Летучий-Голландец.
            сегодня в 00:07
            Красных с победой!)
            За Гризмана персонально рад)
            Colchoneros
            Colchoneros
            сегодня в 00:06
            Ничего страшного не произошло!
            sihafazatron
            sihafazatron
            сегодня в 00:05
            Круто порезвились команды, ливер с победой!)
            L. F. С.
            L. F. С.
            сегодня в 00:04
            Симеоне втопил даже не попрощавшись, ну-ну
            dzvinka
            dzvinka
            сегодня в 00:04
            с победой конечно, рад победе,
            но по игре к команде есть огромные вопросы, по самоотдаче к некоторым игрокам огромные вопросы.
            Скажу так, Атлетико заслуживал проиграть за ту грязь что они творят.
            Ливерпуль не заслуживал победить за то что бросил играть и низкую самоотдачу
            И как итог результат приемлем.
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