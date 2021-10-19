В 1 Алиссон Голов пропущено: 2 Спасений: 3 Пасы: 35 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 66 Александер-Арнольд Трент Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 85 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 85

З 4 ван Дейк Вирджил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 76 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

З 32 Матип Жоэль Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 74 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

З 26 Робертсон Эндрю Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Пасы: 74 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

П 8 Кейта Наби Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 45

П 7 Милнер Джеймс Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Блоки: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 63

П 14 Хендерсон Джордан Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Пасы: 73 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

Н 10 Мане Садио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 62

Н 11 Салах Мохамед Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 89

Н 9 Фирмино Роберто Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Адриан

В 62 Келлехер Куимхин

З 12 Гомес Джо Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 12

З 5 Конате Ибрахима

З 76 Уильямс Неко Ударов всего: 1 Перехваты: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 1

З 47 Филлипс Натаниэль

З 21 Цимикас Константинос

П 15 Окслейд-Чемберлен Алекс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 27

П 3 Фабиньо Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Пасы: 37 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 45

Н 20 Жота Диого Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 28

Н 18 Минамино Такуми

Н 27 Ориги Дивок

Пропускают

(П) - Травма икроножной мышцы

Не играл с 18.09.21 , с ним 10 из 18 очков в нац. чемпионате Алькантара Тьяго (П) - Травма икроножной мышцы

(П) - Травма паха

Не играл с 11.10.21 , с ним 5 из 18 очков в нац. чемпионате Джонс Кертис (П) - Травма паха