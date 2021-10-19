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Пенальти: нарушение на Жота было,но опять же на усмотрение рефери.мог бы и не ставить на точку,учитывая что мадридцы в меньшинстве. Но надо признать,что лёгкий толчок всё же имел место,а следовательно и повод для 11 метров. А вот мадридцы на самом деле рисовали пеналь и рефери поверил,но тут включился ВАР. Если Жота выиграл позицию и оторвался от защитника,то в этом случае, была силовая игра,Жота не проигрывал позицию,а матрасник просто устроил кордебалет,поэтому и речи о пенали быть не может. Рефери отменил своё решение,что лишний раз доказывает артистичность испанцев в трудную минуту,но видать у них нет на уровне днк присутствие ВАРа.
Но отдадим должное,что при счёте 0-2,далеко не каждая команда сможет отыграться и даже в меньшинстве играть как на равных,а порой и даже доминируя.
Без Гризли атлетам будет тяжело гна Энфилде и скорее всего и потом ему придётся отбывать дискву.
Пенальти: нарушение на Жота было,но опять же на усмотрение рефери.мог бы и не ставить на точку,учитывая что мадридцы в меньшинстве. Но надо признать,что лёгкий толчок всё же имел место,а следовательно и повод для 11 метров. А вот мадридцы на самом деле рисовали пеналь и рефери поверил,но тут включился ВАР. Если Жота выиграл позицию и оторвался от защитника,то в этом случае, была силовая игра,Жота не проигрывал позицию,а матрасник просто устроил кордебалет,поэтому и речи о пенали быть не может. Рефери отменил своё решение,что лишний раз доказывает артистичность испанцев в трудную минуту,но видать у них нет на уровне днк присутствие ВАРа.
Но отдадим должное,что при счёте 0-2,далеко не каждая команда сможет отыграться и даже в меньшинстве играть как на равных,а порой и даже доминируя.
Без Гризли атлетам будет тяжело гна Энфилде и скорее всего и потом ему придётся отбывать дискву.
А что касается рукопожатия... мож Юра сам не захотел жать. Увидел как Симон за яйца хватался
А что касается рукопожатия... мож Юра сам не захотел жать. Увидел как Симон за яйца хватался
однозначно удачи в играх с реалом и барсой.
однозначно удачи в играх с реалом и барсой.
Атлетико в целом играл лучше,но опять же левая КК и пенка все решили.
Атлетико в целом играл лучше,но опять же левая КК и пенка все решили.
За Гризмана персонально рад)
За Гризмана персонально рад)
но по игре к команде есть огромные вопросы, по самоотдаче к некоторым игрокам огромные вопросы.
Скажу так, Атлетико заслуживал проиграть за ту грязь что они творят.
Ливерпуль не заслуживал победить за то что бросил играть и низкую самоотдачу
И как итог результат приемлем.
но по игре к команде есть огромные вопросы, по самоотдаче к некоторым игрокам огромные вопросы.
Скажу так, Атлетико заслуживал проиграть за ту грязь что они творят.
Ливерпуль не заслуживал победить за то что бросил играть и низкую самоотдачу
И как итог результат приемлем.