Манчестер Юнайтед

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закамбечили таки. Маховик АПЛ намотал на гусеницы эти макароны - 6-я команда АПЛ разорвала лучшую команду Италии. Вот он уровень. По физухе конечно Аталанта не привыкла к такой интенсивности, в сериале все же не так бежать надо, во втором тайме это сказалось.
Сульшера надо оставлять, такими специалистами не разбрасываются!
закамбечили таки. Маховик АПЛ намотал на гусеницы эти макароны - 6-я команда АПЛ разорвала лучшую команду Италии. Вот он уровень. По физухе конечно Аталанта не привыкла к такой интенсивности, в сериале все же не так бежать надо, во втором тайме это сказалось.
Сульшера надо оставлять, такими специалистами не разбрасываются!