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Манчестер Юнайтед - Аталанта
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Бенфика - Бавария
Янг Бойз - Вильярреал
Лилль - Севилья
Челси - Мальме
Зенит - Ювентус

Протокол матча Манчестер Юнайтед против Аталанта

Манчестер Юнайтед Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед 3:2 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) Аталанта
Манчестер Юнайтед
3 : 2
завершен
вчера, 22:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 501 - 210.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.8
Средний возраст: 26.5 - 27.7
Средний рост: 184.5 - 186
Легионеров: 6 - 10
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-1-2
Серия побед: 0 - 1
Аталанта
Лига чемпионов 2021/2022, 3 тур
Стадион Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед 3:2 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) Аталанта
95:00
Манчестер Юнайтед
Аталанта
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
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    Еще
     
    53' (1:2) Рэшфорд Маркус (10) (Фернандеш Бруну (18))
     
    64' Шоу Люк (23)
     
    2
    66' Рэшфорд Маркус (10) уходит с поля, Кавани Эдинсон (21) вышел на поле
    66' МакТоминэй Скотт (39) уходит с поля, Погба Поль (6) вышел на поле
     
    73' Гринвуд Мэйсон (11) уходит с поля, Санчо Джейдон (25) вышел на поле
     
    75' (2:2) Магуайр Харри (5) (Фернандеш Бруну (18))
     
    81' (3:2) Роналду Криштиану (7) (Шоу Люк (23))
     
    88' Фред (17) уходит с поля, Матич Неманья (31) вышел на поле
     
    2
    90+3' Матич Неманья (31)
    90+5' Кавани Эдинсон (21)
     
    15' (0:1) Пашалич Марио (88) (Дзаппакоста Давиде (77))
     
    29' (0:2) Демирал Мерих (28) (Копмейнерс Тейн (7))
     
    46' Демирал Мерих (28) уходит с поля, Ловато Маттео (66) вышел на поле
     
    55' Ловато Маттео (66)
     
    56' Муриэль Луис (9) уходит с поля, Сапата Дуван (91) вышел на поле
     
    2
    57' Пашалич Марио (88)
    57' Де Рон Мартен (15)
     
    2
    68' Пашалич Марио (88) уходит с поля, Малиновский Руслан (18) вышел на поле
    68' Иличич Йосип (72) уходит с поля, Миранчук Алексей (59) вышел на поле
     
    2
    80' Паломино Хосе Луис (6)
    80' Копмейнерс Тейн (7) уходит с поля, Пеццелла Джузеппе (13) вышел на поле
    Голы
    15’ 0:1 Пашалич Марио
    ассистент Дзаппакоста Давиде
    29’ 0:2 Демирал Мерих
    ассистент Копмейнерс Тейн
    Рэшфорд Маркус
    ассистент Фернандеш Бруну     		1:2 53’
    Магуайр Харри
    ассистент Фернандеш Бруну     		2:2 75’
    Роналду Криштиану
    ассистент Шоу Люк     		3:2 81’
    Наказания
    55’ Ловато Маттео
    57’ Пашалич Марио
    57’ Де Рон Мартен
    Шоу Люк 64’
    80’ Паломино Хосе Луис
    Матич Неманья 90+3’
    Кавани Эдинсон 90+5’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Ловато Маттео Демирал Мерих
    56’ Сапата Дуван Муриэль Луис
    Кавани Эдинсон Рэшфорд Маркус 66’
    Погба Поль МакТоминэй Скотт 66’
    68’ Малиновский Руслан Пашалич Марио
    68’ Миранчук Алексей Иличич Йосип
    Санчо Джейдон Гринвуд Мэйсон 73’
    80’ Пеццелла Джузеппе Копмейнерс Тейн
    Матич Неманья Фред 88’
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 13
    		9 Удары в створ 6
    		10 Фолы 12
    		8 Угловые 5
    		3 Офсайды 1
    		56% Владение мячом 44%
    		4 Cэйвы 6
    		3 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 12:27
    Волевая победа, как-никак.
    Per4ick
    Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 11:45
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
      сегодня в 11:18
        DXTK
        DXTK
        сегодня в 10:10
        ну вот иногда проскальзывает МЮ времен Ферги, проигрывали, а потом во втором тайме вырывали победу............ жаль что не всегда это получается, конечно с более серьезным соперником такое может и не прокатить, но как говорится чем черт не шутит. в Перерыве Сульшер настроил игроков, а Роналде, как лидеру удалось принести важную победу.

        PS было бы у МЮ и Сульшера все хорошо, если бы не поражения янг бойзам и лестерам........ чего то вечно не хватает, а чего.......
        Zhgoon
        Zhgoon
        сегодня в 09:17
        Гасперини чисто в стиле Серии А решил защищать счет слишком рано. В АПЛ как раз-таки если выигрываешь, то надо добавлять в атаке, чтобы не дать противнику высунуться.
        Илья Пыркин
        Илья Пыркин ответ Elliada (раскрыть)
        сегодня в 08:54, ред.
          Elliada
          Elliada
          сегодня в 08:48
          Замыкатель как всегда. 90 минут был бесполезен и незаметен, а потом голову подставил и все. Конечно, поклонники Роналду скажут, что он молодец.
          Туринский_экспресс
          Туринский_экспресс
          сегодня в 06:32
          Не люблю англичан, но поздравляю МЮ с победой. Приятно было зайти и почитать комментарии хейтеров Роналду и скаузеров при счете 0:2 и потом при счете 3:2, ахаха)😂😂😂😂
          Маgоmеd Аydаmirоv
          Маgоmеd Аydаmirоv
          сегодня в 02:16
          Эхх Аталанта после 2-0, как можно было проиграть этому Юнайтеду... оборона слишком слабая у итальянцев..
          протон
          протон
          сегодня в 01:46, ред.
          Юнайтед конечно победил, но всё равно стоит отметить, что не стабильно играет команда. Но Роналду просто палочка выручалочка
          Блин что за матч Роналдо дай бог тебе здоровья нет ничего Борис чем Роналду это называется самый лучший футболист самый Лючии спортсмен которые есть в нашем время 21-й век будут свои дела честно
          протон
          протон
          сегодня в 01:45
          Пока все обсуждаю гол Роналду(он конечно красавец),но хочу отметить гениальный ассист Бруно на 1 гол,просто красота
          Viduka
          Viduka ответ Ice van Reed (раскрыть)
          сегодня в 01:42
          Очень хорош.
          Ice van Reed
          Ice van Reed ответ Viduka (раскрыть)
          сегодня в 01:36
          Бруно лучший по праву!!!
          David Young
          David Young ответ Ice van Reed (раскрыть)
          сегодня в 00:57
          .
          Ice van Reed
          Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
          сегодня в 00:56, ред.
          Ливерпуль раз избавил МЮ от Мoура в очном матче, ныне соперники МЮ смотрят на Сульшера иначе)))
          Ice van Reed
          Ice van Reed ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
          сегодня в 00:49
          Это его супер способность!)
          Ice van Reed
          Ice van Reed ответ Viduka (раскрыть)
          сегодня в 00:47
          Бруно красавец!!! Когда играет и команда играет,Ю в первом тайме после пропущеного они друг другу мешали 7 игроков в атаке, плюс защита пошла в атаку, второй тайм более слажен, как матч фк Ростов, только у Ростова не хватает стержня додавить. а здесь получилось, в идеале Ван Перси, и Ван Нистелрой в атаке, Бруно и Рон по краям в 4-4-2 была бы сказка!
          kotmyshka
          kotmyshka
          сегодня в 00:47
          Рон он такой!
          Летучий-Голландец.
          Летучий-Голландец. ответ Ice van Reed (раскрыть)
          сегодня в 00:45
          В целом равная игра, скучаная даже..
          Но Юве в конце забил свой гол)
          Рукаку как обычно)) против нормальных защитников испарился.
          Evilhuman
          Evilhuman ответ Ice van Reed (раскрыть)
          сегодня в 00:43
          Вот,вот , умеет вцепиться в кресло, в последний момент)
          Ice van Reed
          Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
          сегодня в 00:42
          Когда он под ударом, 3 раза из воды сухим из воды он выходил, сам в шоке!!!
          Viduka
          Viduka ответ Ice van Reed (раскрыть)
          сегодня в 00:41
          Я бы Бруну отметил. Что ни передача - шедевр. Ему бы Нистелроя в партнеры, а то с реализацией совсем плохо:)
          Evilhuman
          Evilhuman
          сегодня в 00:40
          При таком провале в начале игры, вытащили таки победу, за команду рад, с победой МЮ, но вот Сульшер похоже продлил своё пребывания, а это меня не сильно обнадёживает
          Ice van Reed
          Ice van Reed ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
          сегодня в 00:39
          Питерцам походу Дака нужен, для забивания или, чтобы подкалывать Спартак за сегодняшний матч
          Летучий-Голландец.
          Летучий-Голландец. ответ Ice van Reed (раскрыть)
          сегодня в 00:35
          Я не смотрел матч)
          Наблюдал за питерским поединоком..
          Ice van Reed
          Ice van Reed ответ Van Vanovich (раскрыть)
          сегодня в 00:34
          Вас тоже с разгромом!!!!
          Ice van Reed
          Ice van Reed ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
          сегодня в 00:33
          Ну так у них Ловчев почти дожал МЮ, только благодаря НЕО ВАНГЕ, и шумероподобным способностям, Атлантидического типа отточенных в Вавилоне в библиотеке Хаммурапи
          Van Vanovich
          Van Vanovich
          сегодня в 00:32
          МЮ повезло, что Аталанта не на ходу.
          David Young
          David Young ответ Ice van Reed (раскрыть)
          сегодня в 00:30
          .
          Ice van Reed
          Ice van Reed ответ azkan (раскрыть)
          сегодня в 00:27
          Поздравляю с разгромом а представьте если бы Мальме тренеровал Сульшер, хотя чего там представлять!
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