Манчестер Юнайтед

В 1 Муссо Хуан Голов пропущено: 3 Выносы: 1 Спасений: 6 Пасы: 25 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 28 Демирал Мерих Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 45

П 77 Дзаппакоста Давиде Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

П 3 Мехле Йоаким Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 15 Де Рон Мартен Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

Н 72 Иличич Йосип Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Блоки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 68

П 7 Копмейнерс Тейн Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 80

П 88 Пашалич Марио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 68

П 11 Фройлер Ремо Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 52 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

Н 9 Муриэль Луис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 56

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 66 Ловато Маттео Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 45

З 13 Пеццелла Джузеппе Выносы: 2 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 10

З 42 Скальвини Джорджио

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 22

Н 59 Миранчук Алексей Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 22

Н 99 Пикколи Роберто

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 34

Пропускают

(З) - Мышечная травма

Не играл с 29.09.21 , с ним 11 из 14 очков в нац. чемпионате Госенс Робин (З) - Мышечная травма

(З) - Перелом руки

Не играл с 09.10.21 , с ним 11 из 14 очков в нац. чемпионате Джимсити Берат (З) - Перелом руки

(П) - Мышечная травма

Не играл с 03.10.21 , с ним 8 из 14 очков в нац. чемпионате Пессина Маттео (П) - Мышечная травма