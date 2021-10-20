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ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Как обычно...за 3 минуты до свистка...(как с Андерлехтом)..случилось то что случилось...
Азмуна наверное в старте надо было ставить...ибо Дзюба уже Артём Сергеевич...медлительности которого так радовались итальянцы...
Несомненно игроки Юве выше классом..не говоря об опыте...
Но и безнадёги не было....
Этот Юве можно было побеждать...
Уже через 3 секунды после жеребьёвки был понятен расклад сил и мест занимаемых команд в итоговой таблице...но попытка не пытка....
Попробовали - не получилось...
Глупо говорить что казусно потеряли 6 очков с Челси и Юве...
Но и что выглядели мальчиками для битья - тоже неправда...
И Спартак и Зенит - сыграли нормально...
Проиграли ?? - да...
Но старались...и нет места упрёка в их адрес...
Редко смотрю 2 игры в день....сегодня посмотрел...
Наши клубы понравились..несмотря на итоговый счёт...
Учитывая с кем играли..и разницу в классе..да и в подборе игроков...
Всемм удачи и здоровья !!!!
Как обычно...за 3 минуты до свистка...(как с Андерлехтом)..случилось то что случилось...
Азмуна наверное в старте надо было ставить...ибо Дзюба уже Артём Сергеевич...медлительности которого так радовались итальянцы...
Несомненно игроки Юве выше классом..не говоря об опыте...
Но и безнадёги не было....
Этот Юве можно было побеждать...
Уже через 3 секунды после жеребьёвки был понятен расклад сил и мест занимаемых команд в итоговой таблице...но попытка не пытка....
Попробовали - не получилось...
Глупо говорить что казусно потеряли 6 очков с Челси и Юве...
Но и что выглядели мальчиками для битья - тоже неправда...
И Спартак и Зенит - сыграли нормально...
Проиграли ?? - да...
Но старались...и нет места упрёка в их адрес...
Редко смотрю 2 игры в день....сегодня посмотрел...
Наши клубы понравились..несмотря на итоговый счёт...
Учитывая с кем играли..и разницу в классе..да и в подборе игроков...
Всемм удачи и здоровья !!!!