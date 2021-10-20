ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига чемпионов 2021/2022
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Евро-2020
Лига конференций 2021/2022
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Беларусь. Высшая лига 2021
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Россия. Суперкубок 2019
Англия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2021
Кубок Америки 2021
Олимпиада 2020
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
Чемпионат мира 2018
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Первая Лига 2021/2022
Азербайджан. Премьер-лига 2021/2022
Албания. Суперлига 2021/2022
Англия. Лига Один 2021/2022
Англия. Лига Два 2021/2022
Англия. Кубок 2021/2022
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер лига 2021/2022
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2021/2022
Бельгия. Вторая лига 2021/2022
Болгария. Первая лига 2021/2022
Болгария. Вторая лига 2021/2022
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Германия. Третья лига 2021/2022
Гондурас. Лига Насьональ 2021/2022
Греция. Суперлига 2021/2022
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2021/2022
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2021/2022
Италия. Серия B 2021/2022
Катар. Старс-Лига 2021/2022
Кипр. Первый дивизион 2021/2022
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2021/2022
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2021
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2021/2022
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2021
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ-2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2021/2022
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Нидерланды. Кубок Нидерландов 2021/2022
Никарагуа. Примера 2021/2022
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2021/2022
Португалия. Сегунда 2021/2022
Португалия. Кубок 2021/2022
Португалия. Кубок Лиги 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 1 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 3 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 4 2021/2022
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2021/2022
Россия. Премьер-Лига Крыма 2021/2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Румыния. Лига 1 2021/2022
Румыния. Лига 2 2021/2022
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2021/2022
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2021/2022
Сербия. Суперлига 2021/2022
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2021/2022
Словения. Вторая лига 2021/2022
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2021/2022
Турция. Первая лига 2021/2022
Турция. Кубок Турции 2021/2022
Украина. Первая лига 2021/2022
Украина. Кубок Украины 2021/2022
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
Уэльс. Премьер-лига 2021/2022
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2021/2022
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швеция. Аллсвенскан 2021
Швеция. Суперэттан 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2021/2022
Япония. J-Лига 2021
2021-10-20
2021-06-22
2021-06-25
2021-07-06
2021-07-07
2021-07-13
2021-07-14
2021-07-20
2021-07-21
2021-07-27
2021-07-28
2021-08-03
2021-08-04
2021-08-10
2021-08-17
2021-08-18
2021-08-24
2021-08-25
2021-09-14
2021-09-15
2021-09-28
2021-09-29
2021-10-19
2021-10-20
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-23
2021-11-24
2021-12-07
2021-12-08
Зенит - Ювентус
Барселона - Динамо
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург
Бенфика - Бавария
Янг Бойз - Вильярреал
Манчестер Юнайтед - Аталанта
Лилль - Севилья
Челси - Мальме

Протокол матча Зенит против Ювентус

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) Ювентус
Зенит
0 : 1
завершен
вчера, 22:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 123.3 - 340.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1.8
Средний возраст: 27.9 - 26.7
Средний рост: 181.5 - 185.6
Легионеров: 7 - 6
Схемы: 3-4-2-1 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 5
Ювентус
Лига чемпионов 2021/2022, 3 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) Ювентус
90:00
Зенит
Ювентус
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.593.342.22
Мелбет 3.43 3.26 2.31
BetBoom 3.00 3.40 2.44
    Еще
     
    30' Барриос Вильмар (5)
     
    46' Караваев Вячеслав (15)
     
    2
    61' Караваев Вячеслав (15) уходит с поля, Сутормин Алексей (19) вышел на поле
    61' Дзюба Артём (22) уходит с поля, Азмун Сердар (7) вышел на поле
     
    69' Малком (10) уходит с поля, Кузяев Далер (14) вышел на поле
     
    2
    88' Клаудиньо (11) уходит с поля, Ерохин Александр (21) вышел на поле
    88' Чистяков Дмитрий (2) уходит с поля, Круговой Данил (4) вышел на поле
     
    3
    58' Локателли Мануэль (27) уходит с поля, Мело Артур (5) вышел на поле
    58' Бернардески Федерико (20) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
    58' Сандро Алекс (12) уходит с поля, Куадрадо Хуан (11) вышел на поле
     
    60' Мело Артур (5)
     
    76' Мората Альваро (9) уходит с поля, Кин Моизе (18) вышел на поле
     
    84' Бентанкур Родриго (30) уходит с поля, Рэмзи Аарон (8) вышел на поле
     
    86' (0:1) Кулусевски Деян (44) (Де Шильо Маттиа (2))
     
    90+4' Рэмзи Аарон (8)
    Голы
    86’ 0:1 Кулусевски Деян
    ассистент Де Шильо Маттиа
    Наказания
    Барриос Вильмар 30’
    Караваев Вячеслав 46’
    60’ Мело Артур
    90+4’ Рэмзи Аарон
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    58’ Кулусевски Деян Бернардески Федерико
    58’ Мело Артур Локателли Мануэль
    58’ Куадрадо Хуан Сандро Алекс
    Сутормин Алексей Караваев Вячеслав 61’
    Азмун Сердар Дзюба Артём 61’
    Кузяев Далер Малком 69’
    76’ Кин Моизе Мората Альваро
    84’ Рэмзи Аарон Бентанкур Родриго
    Ерохин Александр Клаудиньо 88’
    Круговой Данил Чистяков Дмитрий 88’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 11
    		2 Удары в створ 2
    		7 Фолы 10
    		7 Угловые 4
    		2 Офсайды 0
    		42% Владение мячом 58%
    		1 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 2
    Сортировать
    Все комментарии
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Краснодар Могучий (раскрыть)
    сегодня в 13:01
    Так всего есть 2-е категории...кто покупает...и кто продаёт....
    Аяксы-Бенфики-Порту-Загребы и пр... - продавцы....
    И остальные...не фермы...
    Да и не является РПЛ таким уж привлекательным рынком...не был не есть и не будет...
    Был за 100 лет один массовый исход...в конце 80-х начале 90-х...но то старая школа подготовки кадров...безвозвратно канущая в Лету...
    Теперь уж "время менеджеров" и бюджетоосваивальщиков.....и говорить о подготовки кадров на продажу крайне несерьёзно...
    -Хостинский-
    -Хостинский- ответ Краснодар Могучий (раскрыть)
    сегодня в 12:23
    Прошлая зима в Краснодаре отдала все долги по снегу за 10 лет. Снега было столько , что с утра постоянно откапывали машины , по пояс каждую ночь насыпало
    viv
    viv
    сегодня в 11:52
    С такой трусливой игрой от Семака даже такой кризисный Ювентус не обыграешь.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 11:43
    Чтобы играть в современный футбол, какой вчера продемонстрировал "Ювентус", нашему лучшему клубу надо выступать в чемпионате Италии; чтобы играть как ПСЖ - выступать во Франции; "Ливерпуль" и "МС" - в Англии, и т.д. Конечно утрирую, но надеюсь, что мой посыл понятен. Играя в чемпионате России, НИКОГДА в современный футбол ты играть не научишься. Потому что соперники из Тулы, Н.Новгорода, Грозного и т.п. не являются для этой цели стимулом.
    Краснодар Могучий
    Краснодар Могучий ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 11:23
    Живу в Крыму снега не вижу второй год думаю что в Сочи и Краснодаре таже фигня...пускай тогда приезжают туда где снега нет;) а вообще нужно выстраивать академию свою и ростить своих ...как пример Порту сколько игроков вырастило...всегда достойно выступает и продает а не покупает....
    Сергей 1059
    Сергей 1059
    сегодня в 10:46
    Не могу я понять, поясните. Для чего рваться в Евролиги, когда в них вы полное 77.
    oFANATo
    oFANATo ответ зигзаг (раскрыть)
    сегодня в 09:30
    Зениту, как спонсору ЛЧ, пора давать очки за "достойное поражение"
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Vintaje (раскрыть)
    сегодня в 08:42
    Добирались
    stasil
    stasil
    сегодня в 08:38
    Отыграйтесь в Турине, надо же хоть где-то проявлять характер
    Mi6
    Mi6
    сегодня в 08:08
    Дубиньо пора на пенсию
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 07:52
    Да, Зенит командно хорошо сыграл,в обороне вообще молодцы,но класс есть класс.
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:20
    играли хорошо, критиковать не за что
    th44eupuagyh
    th44eupuagyh
    сегодня в 07:15
    Ожидаемо, лидер рпл опть причитает "если бы у бабушки был...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Землянин (раскрыть)
    сегодня в 07:07
    По-моему всё незалетевшее Юве..Сочам..Арсеналу - теперь придётся доставать из сетки Максименко...)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Alexander Chernetsov (раскрыть)
    сегодня в 07:01, ред.
    Это ЛЧ....какие "миллионы от Газпрома"......
    Эти "миллионы" - крохи для данного турнира....
    Или вы знаете несколько команд не из топ-5 которые постоянно выходят в плейофф ЛЧ с составом на 173 млн евро ???
    (По-моему по данным параметрам первым таким будет Зальцбург... благодаря просто удивительно лояльной жеребьёвке...и то не факт)

    И речь не о топах...
    Те же условные ...Аталанта 416 млн евро...Аякс 338 млн...в 2-3 раза превосходят Зенит по составу...
    Зенит никогда не был (и не будет) "клубом-фермой" как условные Бенфики-Порту-Аяксы...
    Ибо счастье что хоть кто то приезжает играть в чемпионат на территорию в которой 8 месяцев в году лежит снег...

    Всех этих пресловутых "страшных миллионов" от Газпрома хватает лишь на то чтоб Богданыч 4-й год подряд потихонечку двигался в сторону 4-го чемпионства....но ни как к плейоффу ЛЧ...

    Я вообще не понимаю с какого перца все считают что Зенит...не из топ-5...а из нашего черепашьего чемпионата...с не весть каким "многомиллионым" (просто напрочь опустошившим народное достояние) составом....с неопытным в данном турнире тренером...должен неминуемо феерить и куражиться в ЛЧ....

    Сыграли...и сыграли достойно (одинаково уступив 0:1) с действующим победителем ЛЧ и с флагманом Серии А - и что ???
    Есть повод бросать камни ??

    Одно дело когда из-за безволия и нежелания по-ленивке команды летят Брюггам-Лудогорцам-ПАОКам-Ференцварошам (всех вроде перечислил не кого не забыл))) как в последние пару лет...

    И совсем другое дело когда в бескомпромиссной борьбе на высоком уровне самоотдачи уступают Челси-Ювентусу-Лестеру..не говоря уж об ушатании Наполи в гостях....

    Повторюсь..
    В этом еврокубковом забеге мне симпатичны и Зенит и Спартак ...
    Надеюсь Локо сегодня порадует...

    Всем здоровья и удачи !!!!
    просто_так
    просто_так ответ Vintaje (раскрыть)
    сегодня в 05:08
    Если не знаете, то для чего писать? Сезон 14/15, не говоря уже о кубке
    Vintaje
    Vintaje ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 03:51
    Какой финал?Они в этом турнире даже до 1/4 ни разу не добирались
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 02:54
    Эх, снова не устояли...Как же так, Зенит? Ювентус по результатам смотрится неплохо, но по игре такого не скажешь. Этот матч мог закончиться вничью, но, увы!
    Землянин
    Землянин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 02:46
    Ювентус на выезде 🐸
    Землянин
    Землянин ответ Timur132 (раскрыть)
    сегодня в 02:44, ред.
    В керлинге побед и медалей в достатке и на ЧЕ и ЧМ и Олимпиаде, посмотри статистику🧐 Это в прошлом веке только статистами были и попадание на олимпиаду уже за счастье было 😉
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 02:41
    Не смогли дотянуть ещё пять минут.
    Землянин
    Землянин ответ trudogolik (раскрыть)
    сегодня в 02:40, ред.
    Если ты один помешан на одном футболе, это не значит что и все другие аналогично сходят с ума, и им не может нравиться виды спорта описанные тобой, где тоже не мало школ, спортсменов и болельщиков. Просто спонсоры не такие монопалисты и крупные компании и их содержании обходится куда меньшими затратами
    Землянин
    Землянин ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 02:33, ред.
    С финалом ты загнул конечно. Там тоже не мальчики для юитья, как раньше собираются или. Опы, которым ничего не надо, тут борьба за ЛЧ разыгрывается на следующий сезон 🎃

    Для футболистов и клуба болле важно 1/8 ЛЧ бабла больше срубить можно за пару матчей, чем в ЛЕ ишачить в несколько раз больше за такую же сумму
    rey_luka
    rey_luka
    сегодня в 02:29
    Миллер,давай досвидания,нуб)))
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
    сегодня в 02:24
    Ювентус браво 👍🏻 на классе разобрались , молодцы.. могли больше забить, но не повезло..дома разгромлет они зенит.
    Asper
    Asper ответ зигзаг (раскрыть)
    сегодня в 02:17
    Развернуть мысль можете - это вообще о чём?
    Asper
    Asper
    сегодня в 02:16
    Да собственно, всё ок.
    И так было ясно, что нам главное Мальмё 2 раза ушатать, а в остальных играх не наделать коричневых рекордов.
    1 очко всё равно нам особо бы ничего не дало, кроме почета..
    Играем норм. ЛЕ - по сеньке шапка.
    протон
    протон
    сегодня в 01:54
    Если спокойно, без "боления", то в этой группе пока всё предсказуемо.

    Ювентус и Челси как выглядели основными претендентами на 1-2 место,
    так и занимают их.

    Зенит как считался более предпочтительным кандидатом на третью строчку,
    так и опережает Мальме, обыграв его крупно в очном матче.

    Понятно, болельщикам Зенита хочется большего, и именно в ЛЧ,
    но подумайте, что вам милее:

    вылет в 1/8 финала ЛЧ от какого-нибудь топа (типа МанСити)
    или весна в Лиге Европы с борьбой за выход в финал турнира...
    протон
    протон
    сегодня в 01:54
    "Дзюба убегает в контратаку"... Ничего смешнее не слышал. Кто-нибудь бегает медленнее Дзюбы в контратаку?
    Ловрен это зенитовский Рассказов. Кого он там держал в зоне? Неужели не видно, что Ловрен уже не вывозит?
    Нелепый гол пропустили, жаль.
    протон
    протон
    сегодня в 01:53
    Верните Орлова. он куда адеватнее этого глора.
    Дзюба не может не то что пробежать 2-3 метра, он уже прошагать не в состоянии, зачем он нужен? Это же игра в меньшинстве получается
    Очень обидно, Ювентус не наиграл на победу, ничья была бы справедливым исходом...
    Жаль Черданцеву на сегодня не объявили выходной, естественно без сохранения ЗП. Так работать, нельзя
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100