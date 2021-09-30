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Австрийский Рапид предложил с первых минут очень жёсткий и скоростной футбол ⚽ . Даже болельщики Рапида вели себя на гостевом секторе совсем не как гости, а как хозяева положения. Вот именно такой же футбол и был на поле. Бескомпромиссный, местами даже жестокий футбол все девяносто минут мы с вами наблюдали, с множеством голевых моментов и ударов по воротам. Честно признаться, счёт на табло не отражает всего что творилось на поле, даже статистика матча подтверждает мои слова. Но как говорится счёт на табло. Я думаю кто смотрел этот матч, не остался равнодушным, уж очень боевитым получилось это противостояние. Ещё раз Спасибо командам за такой зрелищный футбол ⚽ и конечно с Победой Молотобойцы ! Удачи !!! Всем Добра !!!
Австрийский Рапид предложил с первых минут очень жёсткий и скоростной футбол ⚽ . Даже болельщики Рапида вели себя на гостевом секторе совсем не как гости, а как хозяева положения. Вот именно такой же футбол и был на поле. Бескомпромиссный, местами даже жестокий футбол все девяносто минут мы с вами наблюдали, с множеством голевых моментов и ударов по воротам. Честно признаться, счёт на табло не отражает всего что творилось на поле, даже статистика матча подтверждает мои слова. Но как говорится счёт на табло. Я думаю кто смотрел этот матч, не остался равнодушным, уж очень боевитым получилось это противостояние. Ещё раз Спасибо командам за такой зрелищный футбол ⚽ и конечно с Победой Молотобойцы ! Удачи !!! Всем Добра !!!