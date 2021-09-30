В 13 Ареоля Альфонс Спасений: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 31 Джонсон Бенжамин Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

З 23 Диоп Исса Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 15 Доусон Крейг Ударов всего: 3 Фолов заработано: 2 Блоки: 3 Перехваты: 2 Выносы: 4 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

З 3 Крессуэлл Аарон Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

Н 9 Антонио Майкл Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 62

П 11 Влашич Никола Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 62

П 16 Нобл Марк Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 62

П 41 Райс Деклан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

П 7 Ярмоленко Андрей Офсайды: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 76

П 22 Бенрахма Мохамед Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 35 Рэндольф Даррен

В 1 Фабьянски Лукаш

З 42 Алесе Аджибола

З 4 Зума Курт

З 26 Масуаку Артур

З 21 Огбонна Анжело

П 75 Баптист Джамал

П 33 Крал Алекс

П 10 Лансини Мануэль Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 28

П 28 Соучек Томаш Ударов всего: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 28

П 8 Форнальс Пабло Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 14