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Спартак - Динамо
Арсенал - Зенит
Рубин - Локомотив
Сочи - Ростов

Протокол матча Спартак против Динамо

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 2:2 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Спартак
2 : 2
завершен
вчера, 19:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 88.1 - 51.3
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.9
Средний возраст: 25.1 - 24.9
Средний рост: 184.1 - 183.3
Легионеров: 5 - 5
Схемы: 3-4-3 - 4-3-3
Серия побед: 3 - 0
Динамо
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 11 тур
Стадион Открытие Арена +6 +8, Небольшой дождь
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.563.372.93
Фонбет 2.70 3.30 2.85
Мелбет 2.54 3.30 3.00
BetBoom 2.68 3.30 2.77
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    2
    42' Жиго Самуэль (2)
    42' Джикия Георгий (14)
     
    69' Айртон (6) уходит с поля, Ломовицкий Александр (17) вышел на поле
     
    70' Зобнин Роман (47) уходит с поля, Игнатов Михаил (22) вышел на поле
     
    85' Ларссон Джордан (11) уходит с поля, Рассказов Николай (92) вышел на поле
     
    87' (1:2) Джикия Георгий (14) (Соболев Александр (7))
     
    2
    90' (2:2) Жиго Самуэль (2) (Ломовицкий Александр (17))
    90+3' Тренеру Витория Руй
     
    11' Фомин Даниил (74)
     
    17' (0:1) Ордец Иван (18) (Шиманьски Себастьян (53))
     
    22' Н'Жи Клинтон (9)
     
    33' Евгеньев Роман (24)
     
    2
    42' Захарян Арсен (47)
    42' Грулев Вячеслав (20)
     
    46' Н'Жи Клинтон (9) уходит с поля, Тюкавин Константин (70) вышел на поле
     
    47' Шиманьски Себастьян (53)
     
    60' (0:2) Тюкавин Константин (70) (Фомин Даниил (74))
     
    82' Шиманьски Себастьян (53) уходит с поля, Игбун Сильвестр (10) вышел на поле
     
    2
    90+3' Захарян Арсен (47) уходит с поля, Паршивлюк Сергей (4) вышел на поле
    90+3' Грулев Вячеслав (20) уходит с поля, Сазонов Саба (15) вышел на поле
    Голы
    17’ 0:1 Ордец Иван
    ассистент Шиманьски Себастьян
    60’ 0:2 Тюкавин Константин
    ассистент Фомин Даниил
    Джикия Георгий
    ассистент Соболев Александр     		1:2 87’
    Жиго Самуэль
    ассистент Ломовицкий Александр     		2:2 90’
    Наказания
    11’ Фомин Даниил
    22’ Н'Жи Клинтон
    33’ Евгеньев Роман
    42’ Захарян Арсен
    42’ Грулев Вячеслав
    Жиго Самуэль 42’
    Джикия Георгий 42’
    47’ Шиманьски Себастьян
    Тренеру Витория Руй 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Тюкавин Константин Н'Жи Клинтон
    Ломовицкий Александр Айртон 69’
    Игнатов Михаил Зобнин Роман 70’
    82’ Игбун Сильвестр Шиманьски Себастьян
    Рассказов Николай Ларссон Джордан 85’
    90+3’ Паршивлюк Сергей Захарян Арсен
    90+3’ Сазонов Саба Грулев Вячеслав
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 8
    		4 Удары в створ 2
    		10 Фолы 14
    		7 Угловые 1
    		1 Офсайды 5
    		57% Владение мячом 43%
    		0 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 6
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 10:19
      цвпб23424
      цвпб23424
      сегодня в 09:07
      Как быстро болелы Спартака переобуваются. 2 игры назад гнали на Виторию, а теперь радуются игре. Месяц назад писал что игра придет и она есть. Надо смотреть игры а не ныть. А болельщикам Динамо могу сказать только, что все ошибаются. Игрок уровня Шунина должен быть хладнокровнее в концовке матча, но не вышло. Все ошибаются игроки, тренера, играли достойно обе команды. Красивой игры и удачи в будущем!!!!
      протон
      протон
      сегодня в 07:38
      Тот случай, когда можно поздравить с ничьей)
      Спасибо за волю и характер, Спартак!
      112910415
      112910415
      сегодня в 07:26
      Джикия затащил !
      баск
      баск ответ gentlewolf (раскрыть)
      сегодня в 04:31
      Да, помню этот момент у Захи, надо было ему самому забивать. На углу вратарской, без помех, с отличного кросса, кивни только лбом в створ, желательно вниз, получится неберущийся, а он сбрасывать зачем-то.

      Насчёт Соболева ногой в башку Евгеше- это близко к прямой красной, кмк.
      Явная опасная игра с риском нанесения травмы, а Карась даже простого фола не дал вроде, не ожидал от него такого.
      Евгеша, прифигев от этого леща, выпал из игры и пошли голы нам..
      gentlewolf
      gentlewolf ответ баск (раскрыть)
      сегодня в 03:40
      Захарян в этом матче тоже отличился, бить надо было головой, когда пас шел от Варелы а он Тюкавину сбрасывал.

      Что по моменту с попаданием в башню Евгеньеву от дельфина скажешь?
      steelhead
      steelhead ответ ZIBO rock (раскрыть)
      сегодня в 00:58
      Статистика такое. В первом Фомин должен был забивать на 200%, но не попал. Голы КБ трудовые, но и Тюкавин должен был попадать, но не попал, а его гол был более логичен, чем попытки на энтузиазме защей КБ. Но игра в целом годная получилась, для дерби можно сказать, образцовая. Хороши были обе команды, по-своему. Респект за игру.
      zsb1961
      zsb1961
      сегодня в 00:12
      Мясникам повезло!
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      вчера в 23:37, ред.
      А еще покажите мне за что Жиго получил желтую?! Чтобы с Зенитом не игать?!
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ isamsn (раскрыть)
      вчера в 23:14
      Так в чем преимущество Динамо было я так и не понял?! По статистике Спартак был лучше! "Каждая атака Динамо несла угрозу", но при этом Спартак более чем в 2 раза нанес больше ударов по воротам и в 2 раза больше в створ! В чем преуспело Динамо так это по фолам и по желтым! По игре Спартак должен был выигрывать но к сожалению Максименко не отрабатывает, и первый гол тому пример!
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 23:07, ред.
      Джек, ты матч не смотрел, динамики заслужили 3 очка, но получили они дулю
      isamsn
      isamsn ответ ZIBO rock (раскрыть)
      вчера в 22:56
      Вопрос не в статистке, а в качестве игры. Незначительное преимущество во владении не показатель хорошей игры. У Динамо игра в атаке была более осмысленная и даже можно сказать чересчур самоуверенная. Катали защиту как хотели. Практически каждая атака несла угрозу воротам Спартака. Подобная игра у Спартака получилась минут за 10 до окончания матча, что говорит о безалаберном отношении динамовцев в концовке матча...
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      вчера в 22:53, ред.
      Взяли Кофрие, много негатива было, а у него сегодня голевая и что самое главное- отличая игра! Может еще во вторых лигах покопаться и найти воротчика и напа?! Не платить же 40 лямов за разных Малкомов?!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 22:50
      Спартаковцы молодцы....нет слов...
      Не всякий отыграется за 3 минуты до свистка...

      Добавить нечего...
      Есть характер..победы придут...

      Думаю Лестеру будет очень непросто...
      Удачи !!!
      Ballon dOr1984
      Ballon dOr1984 ответ vashinin (раскрыть)
      вчера в 22:49
      только что увидел, думал проиграли
      vashinin
      vashinin ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
      вчера в 22:40
      Грешен, я тоже после второго гола выключил, а когда включил сразу и забили))
      Раз на раз не приходится.
      Kolenok
      Kolenok
      вчера в 22:35
      Жаль не успели дожать мусоров
      TihonAlt
      TihonAlt ответ Igrov (раскрыть)
      вчера в 22:34
      и добавить нечего. Нервы и себе и нам помотали, но пусть так чем безволие.
      Ballon dOr1984
      Ballon dOr1984
      вчера в 22:34
      выключил при 0:2, видимо не надо их смотреть - сразу начинают забивать
      oFANATo
      oFANATo ответ Legend 6 (раскрыть)
      вчера в 22:31, ред.
      Никаких секундочку.....Они основные игроки .
      Igrov
      Igrov
      вчера в 22:30
      Ценю, что Спартак при таком раскладе не сдался и довел до ничьи.
      steelhead
      steelhead ответ pomor45 (раскрыть)
      вчера в 22:28
      Шунин слабый воротчик, а резоны руководства Динамо мне не ведомы. Может, он как Акинфеев, легенда, я не знаю. Но не Акинфеев, не Шунин, тем более, никогда не были топ-вратарями и уже, по возрасту, не станут ими.
      pomor45
      pomor45 ответ steelhead (раскрыть)
      вчера в 22:24
      Руководство меняется довольно часто, а Шунин в воротах остаётся номером один. Что же: на смену одному тупому руководству приходит другое тупое руководство?
      Zivs
      Zivs
      вчера в 22:19
      Отойти до сих пор не могу, как упасть в пропасть, а потом возродиться:) Джикия просто огонь, второй матч подряд в роли супернападающего.
      pomor45
      pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 22:19
      Выгонишь Руя - не оставишь ни ..я.
      pomor45
      pomor45 ответ баск (раскрыть)
      вчера в 22:16
      Верно всё баешь, но "бы" в любой игре слишком много весит - им Фортуна, подруга Дьявола, управляет.
      tesch
      tesch
      вчера в 22:15
      Матч стоил мне много нервов, но Спартак приложил много усилий, чтобы пощадить их в концовке матча!
      Capral
      Capral ответ steelhead (раскрыть)
      вчера в 22:15
      Главная беда динамовского руководства- это тренер.
      steelhead
      steelhead ответ баск (раскрыть)
      вчера в 22:14
      Согласен, что нахождение в команде, где играл Яшин такой бездарности как Шунин - нонсенс. Но беда в том, что руководство это не понимает.
      pomor45
      pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 22:12
      Джикия, безусловно, горяч - кавказская кровушка, но не злобный и уж, тем более, не тупой.
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