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Если туром ранее порол хорошие моменты Захарян, то сегодня "отличился" Костик.
Сразу после своего выхода на поле он сделал заявку на героя матча, забив второй гол, но вскоре безобразно угробил ещё один чистый и свободный выход 1в1.
Такое футбол прощает нечасто, сегодня вот не простил. Забей это Тюка- повели бы три мяча и исход был бы решён. Ну да если бы у бабушки.. (далее по тексту).
Впрочем, и два мяча это тоже немало, так что мясным респект за то, что не сдались.
Ну а у нас очередной случай- какой уже по счёту- двух пропущенных мячей за пару минут и слив очков там, где его по игре в целом не ожидалось.
Ну и Антон Владимирович, к сожалению, снова подтвердил, что сейвы ему не по плечу и что с наиболее ответственными матчами он не справляется.
Шпильку за это Шварцу, большую и толстую.
Надёжно ведь отработал четыре матча подряд Лещук, был на подъёме и явно просматривалось, что его спокойствие передаётся и защам, а при Антоне они нервничают и вынуждены бросаться под все мячи, как былинный Александр Матросов на амбразуру.
Удаётся это не всегда, и четыре удара по воротам в исполнении Спартака всё же пришлись в створ, два из них оказались голами.
Гол при каждом втором ударе в створ для Антона- обычное дело..
Если туром ранее порол хорошие моменты Захарян, то сегодня "отличился" Костик.
Сразу после своего выхода на поле он сделал заявку на героя матча, забив второй гол, но вскоре безобразно угробил ещё один чистый и свободный выход 1в1.
Такое футбол прощает нечасто, сегодня вот не простил. Забей это Тюка- повели бы три мяча и исход был бы решён. Ну да если бы у бабушки.. (далее по тексту).
Впрочем, и два мяча это тоже немало, так что мясным респект за то, что не сдались.
Ну а у нас очередной случай- какой уже по счёту- двух пропущенных мячей за пару минут и слив очков там, где его по игре в целом не ожидалось.
Ну и Антон Владимирович, к сожалению, снова подтвердил, что сейвы ему не по плечу и что с наиболее ответственными матчами он не справляется.
Шпильку за это Шварцу, большую и толстую.
Надёжно ведь отработал четыре матча подряд Лещук, был на подъёме и явно просматривалось, что его спокойствие передаётся и защам, а при Антоне они нервничают и вынуждены бросаться под все мячи, как былинный Александр Матросов на амбразуру.
Удаётся это не всегда, и четыре удара по воротам в исполнении Спартака всё же пришлись в створ, два из них оказались голами.
Гол при каждом втором ударе в створ для Антона- обычное дело..