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Бавария - Айнтрахт
Майнц - Унион
Арминия - Байер

Протокол матча Бавария против Айнтрахт

Бавария Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) 1:2 Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт) Айнтрахт
Бавария
1 : 2
завершен
03 октября 2021, 18:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 608 - 120.2
Очков за игру в нац. чемп.: 2.7 - 0.8
Средний возраст: 26.9 - 26.6
Средний рост: 184.6 - 183.6
Легионеров: 4 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-3
Серия побед: 9 - 1
Айнтрахт
Германия. Бундеслига 2021/2022, 7 тур
Стадион Альянц Арена (Мюнхен)
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    29' (1:0) Горецка Леон (8) (Левандовски Роберт (9))
     
    50' Дэвис Альфонсо (19)
     
    70' Гнабри Серж (7) уходит с поля, Мусиала Джамал (42) вышел на поле
     
    75' Зюле Никлас (4) уходит с поля, Забитцер Марсель (18) вышел на поле
     
    77' Упамекано Дайотчанкуль (2)
     
    81' Сане Лерой (10) уходит с поля, Чупо-Мотинг Эрик (13) вышел на поле
     
    32' (1:1) Хинтереггер Мартин (13) (Костич Филип (10))
     
    2
    61' Линдстрем Йеспер (29) уходит с поля, Хауге Йенс (23) вышел на поле
    61' Туре Алмами (18) уходит с поля, Да Коста Данни (24) вышел на поле
     
    2
    78' Хауге Йенс (23)
    78' Борре Сантос (19) уходит с поля, Ламмерс Сэм (9) вышел на поле
     
    83' (1:2) Костич Филип (10) (Соу Джибриль (8))
     
    84' Тута (35) уходит с поля, Хрустич Айдин (7) вышел на поле
    Голы
    Горецка Леон
    ассистент Левандовски Роберт     		1:0 29’
    32’ 1:1 Хинтереггер Мартин
    ассистент Костич Филип
    83’ 1:2 Костич Филип
    ассистент Соу Джибриль
    Наказания
    Дэвис Альфонсо 50’
    Упамекано Дайотчанкуль 77’
    78’ Хауге Йенс
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    61’ Хауге Йенс Линдстрем Йеспер
    61’ Да Коста Данни Туре Алмами
    Мусиала Джамал Гнабри Серж 70’
    Забитцер Марсель Зюле Никлас 75’
    78’ Ламмерс Сэм Борре Сантос
    Чупо-Мотинг Эрик Сане Лерой 81’
    84’ Хрустич Айдин Тута
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 5
    		10 Удары в створ 3
    		6 Фолы 8
    		10 Угловые 1
    		4 Офсайды 0
    		72% Владение мячом 28%
    		1 Cэйвы 10
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе ответ УЕСКА (раскрыть)
    04 октября в 11:51
    При этом у Баварии 34 тура, когда у остальных- 38.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    04 октября в 08:58
    Сенсация для бундеслиги.
    x_none
    x_none
    04 октября в 02:29
    Ого! Букмекеры ликуют...
    УЕСКА
    УЕСКА ответ Q-J-G (раскрыть)
    04 октября в 00:42, ред.
    Проигрывают фавориты бывает и когда нет еврокубковых матчей посреди недели. Я не связываю это с еврокубками. Грамотный тренер всегда делает ротацию и не жалуется что не хватило времени на восстановление. Это у нас в России принято на еврокубки пенять а в Европе игра через 2 дня на третий это обычная практика.
    протон
    протон
    03 октября в 23:37
    Трапп хорошо, а Баварию можно побеждать)
    протон
    протон
    03 октября в 23:36
    Трапп супер матч выдал, затащил победу
    Q-J-G
    Q-J-G ответ УЕСКА (раскрыть)
    03 октября в 23:03
    Играли и раньше, и неоднократно проигрывали командам, которым не должны были проигрывать, или играли вничью, когда должны были выигрывать, после матчей в еврокубках, та же "Бавария"... Неужели Вы об этом не знаете, и это для Вас новость?!
    УЕСКА
    УЕСКА ответ Q-J-G (раскрыть)
    03 октября в 22:57
    Не считаю что это из за еврокубков. Как будто эти команды никогда раньше в еврокубках не играли и не умеют распределять силы. Боруссия вот к примеру матч в ЛЧ выиграла и игру чемпионата. Как и многие другие команды проводившие среди недели еврокубковые матчи.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
    03 октября в 22:56
      Q-J-G
      Q-J-G ответ УЕСКА (раскрыть)
      03 октября в 22:53
      Об этом я и без Вас знаю, мой комментарий сегодня в 15.56...в теме Ренн-ПСЖ!

      Речь идёт не о конкретном матче, в котором обе команды играли в еврокубках, а об общей тенденции команд, играющих в еврокубках, неужели непонятно....?
      бундер
      бундер
      03 октября в 22:50
      Заговорили все про буков, а вот нечего их кормить!!
      Раньше, если аутсайдер фаворита бил, то все ругали лидера и хвалили изгоя. Теперь же только про буков разговоры. Не отдавайте им деньги и будет меньше странных матчей.
      Франкфурт с победой!!
      УЕСКА
      УЕСКА ответ Q-J-G (раскрыть)
      03 октября в 22:24
      Да вот только Ренн тоже играл в еврокубках и имел на 2 дня меньше на восстановление чем ПСЖ.
      dzvinka
      dzvinka
      03 октября в 21:50
      ничего удивительного, Айнтрахт не барса
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ протон (раскрыть)
      03 октября в 21:31
      У Баварии тренеришка Нагельсман))
      Вернувшийся_Князь
      Вернувшийся_Князь ответ gentlewolf (раскрыть)
      03 октября в 21:18
        adrianes
        adrianes
        03 октября в 21:16
        айнтрахт батяня батяня айнтрахт
        Илья Пыркин
        Илья Пыркин
        03 октября в 21:13
        Букмекеры навалились хорошо, думаю много кто поставил в ставку на Баварию)
        Q-J-G
        Q-J-G ответ просто_так (раскрыть)
        03 октября в 21:08
        Не расслабились, а не восстановились после матчей в еврокубках...
        Ironigor
        Ironigor
        03 октября в 21:08
        День великого Конфуза лидеров европейского футбола ⚽️ !!!
        pomor45
        pomor45
        03 октября в 20:53
        Сегодня звёзды сошлись против лидеров высших лиг разных стран.
        Oplot
        Oplot ответ протон (раскрыть)
        03 октября в 20:44
        Какой Флик??
        просто_так
        просто_так ответ протон (раскрыть)
        03 октября в 20:42
        Это точно про Франкфурт? У них за 7 туров 1 победа, 5 ничьих, и 1 поражение
        просто_так
        просто_так
        03 октября в 20:38
        ПСЖ проигрывает 12 команде, Бавария - 14, Реал Мадрид - 16… Расслабились перед сборными?)
        Gahi
        Gahi
        03 октября в 20:35
        О чудо сегодняшнего дня лидеры многих стран проиграли свои матчи Реал Мадрид, Зенит Санкт-Петербург, ПСЖ Париж и вот Бавария Мюнхен, это что-то невообразимо в один день столько сюрпризом для болельщиков команд победивших своих соперников. Тем и прекрасен футбол что может опровергнуть все прогнозы на победу явного фаворита каждого из сыгранных матчей и не стало исключением и матч между Баварией и Айнтрахтом. Удачи
        Bom Bom
        Bom Bom
        03 октября в 20:34
        Гранды сегодня от души на букмекеров сыграли
        bayern-cobra
        bayern-cobra
        03 октября в 20:33
        Это была раслабленность можно и проиграть иногда
        gentlewolf
        gentlewolf ответ протон (раскрыть)
        03 октября в 20:33
        Да все неожиданно, потому что
        1.у Баварии
        2.на выезде
        3.да еще первым пропустив.
        протон
        протон
        03 октября в 20:33
        Возможно самый слабый первый тайм при Флике,,причем как в атаке так и в обороне, во втором тайме вроде собрались, но реализации подвела, в целом лично по мне закономерным результатом была бы ничья
        gentlewolf
        gentlewolf
        03 октября в 20:32
        Бавария не впервый раз в грязные игры играет.
        протон
        протон
        03 октября в 20:32
        Франкфурт до Баварии выиграл 8 из 9 последних игр плюс одна ничья. что тут "неожиданного"?
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