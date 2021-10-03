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Речь идёт не о конкретном матче, в котором обе команды играли в еврокубках, а об общей тенденции команд, играющих в еврокубках, неужели непонятно....?
Речь идёт не о конкретном матче, в котором обе команды играли в еврокубках, а об общей тенденции команд, играющих в еврокубках, неужели непонятно....?
Раньше, если аутсайдер фаворита бил, то все ругали лидера и хвалили изгоя. Теперь же только про буков разговоры. Не отдавайте им деньги и будет меньше странных матчей.
Франкфурт с победой!!
Раньше, если аутсайдер фаворита бил, то все ругали лидера и хвалили изгоя. Теперь же только про буков разговоры. Не отдавайте им деньги и будет меньше странных матчей.
Франкфурт с победой!!
Совпадение? НЕ думаю.
Совпадение? НЕ думаю.
1.у Баварии
2.на выезде
3.да еще первым пропустив.
1.у Баварии
2.на выезде
3.да еще первым пропустив.