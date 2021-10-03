В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 19 Дэвис Альфонсо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 94 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

З 4 Зюле Никлас Ударов всего: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 75

З 2 Упамекано Дайотчанкуль Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 139 Точность пасов: 133 Минут сыграно: 90

З 21 Эрнандес Люка Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 131 Точность пасов: 112 Минут сыграно: 90

П 7 Гнабри Серж Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 70

П 8 Горецка Леон Ударов всего: 6 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 8 Перехваты: 2 Пасы: 95 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 52 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

П 10 Сане Лерой Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 81

Запасные игроки

В 36 Фрюхтль Кристиан

З 23 Куасси Нианзу

З 3 Ричардс Омар

З 20 Сарр Буна

З 44 Станишич Йосип

П 18 Забитцер Марсель Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 15

П 42 Мусиала Джамал Отборы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 20

П 22 Рока Марк