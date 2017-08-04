Фассоне: «„Милан“ интересуется Ибрагимовичем и Фалькао? Не скажу, что нет»

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04 августа 2017, 02:31

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне прокомментировал слухи об интересе клуба к нападающим Златану Ибрагимовичу и :

«Мы продолжаем искать нападающего, но должны подходить к этому вопросу с умом. Мы не хотим ошибиться с выбором и поэтому не должны торопиться. До сих пор я не сказал „нет“ ни по поводу любой из названных фамилий, и я также не скажу „нет“ и по поводу Фалькао. Но среди 6-7 упоминавшихся имён есть кандидатуры, переговоры с которыми находятся на более продвинутой стадии».

Напомним, в списке интересов «Милана» также находятся форварды Пьер-Эмерик Обамеянг, Диего Коста, Андреа Белотти и Никола Калинич.