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Акинфеев тренировался вместе с ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

12 августа 2017, 11:25
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что голкипер Игорь Акинфеев вчера тренировался в основной группе «армейцев».

Напомним, что страж ворот травмировался в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом и его участие во встрече со «Спартаком» оставалось под вопросом. Вероятно, Акинфеев все-таки примет участие в дерби.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
12 августа 2017 в 18:22
Пендаль ставить должен был судья!!
Шуnя771
Шуnя771
12 августа 2017 в 17:25
Как Человеку - Здоровья Акинфееву, как вратарю...- порадуй Спартачей эксклюзивными трюками...)
Верг
Верг
12 августа 2017 в 16:43
цска гонит на помазуна, хотя защи вроде березуцких и игнаша вообще никакие
Moskwich
Moskwich
12 августа 2017 в 15:19
Игорю Здоровья и Удачи. ЦСКА - ПОБЕДЫ.
Мигалков
Мигалков ответ EvgenyS (раскрыть)
12 августа 2017 в 14:50
Для того чтобы видеть как лажает Акинфеев не надо быть действующим или бывшим вратарем, хорошо разбираться в людях и быть отличным психологом. Надо просто иметь глаза.)
Винсент Вега
Винсент Вега
12 августа 2017 в 14:46
Армия - только победа!!!
Ариф Максимович
Ариф Максимович
12 августа 2017 в 14:14
Конифей поправляйся и берись за прежнее. Ждем рекордов в ЛЧ !
OLS
OLS
12 августа 2017 в 14:11, ред.
"Пол команды", ты нужен, враги "свиньёй" наступают!!
EvgenyS
EvgenyS ответ Мигалков (раскрыть)
12 августа 2017 в 14:09
Ты действующий или бывший вратарь, разбираешься в людях и отличный психолог?
Мигалков
Мигалков ответ Nikola45 (раскрыть)
12 августа 2017 в 14:01
Да нет, я просто хорошо знаю на что способен вратарь ЦСКА Акинфеев.
EvgenyS
EvgenyS
12 августа 2017 в 13:54
Все шутники в сборе.
Сегодня будет весело.
Nikola45
Nikola45 ответ Мигалков (раскрыть)
12 августа 2017 в 13:51
Да Вы батенька Геберт Уэлс ))
KaZёL
KaZёL
12 августа 2017 в 13:47
Кстати,уже одно враньё от рашинхоса и великолепного можно утверждать точно!Какой к чёрту Васькин "подающий надежды","будущее сборной на многие лета"?!Ему же через год и 2 месяца 30-тник!
KaZёL
KaZёL
12 августа 2017 в 13:45
Так и быть,посмотрю этот матч,с одной лишь целью:узнать правду пишут рашинхорс и великолепный,что юниор Васин уже по игре на одном уровне с пиковым Т Силва,С Рамос,с прописанной класулов в 200 млн долларов.
Мигалков
Мигалков ответ Nikola45 (раскрыть)
12 августа 2017 в 13:28
Это очень хорошо. Считай что счет перед матчем уже 1:0 в пользу Спартака.)
Мигалков
Мигалков
12 августа 2017 в 13:26
Все будет как и в последних двух матчах между этими командами. Выход Акинфеева резко повышает шансы Спартака. Свою "бабочку" Игорь наверняка словит.)
Nikola45
Nikola45 ответ морозз (раскрыть)
12 августа 2017 в 13:25
В семье не без ур... Но дальше вы знаете ))
denmig
denmig
12 августа 2017 в 13:24
мячик покидал, в домик пропустил! так, хорошо пообщались. в рамке планируется помазок!
Nikola45
Nikola45
12 августа 2017 в 13:22
Даже не сомневаюсь что на дерби Акинфеев будет стоять!
нечитайло
нечитайло
12 августа 2017 в 13:15
А как же лига чемпионов? Нужно поберечся
Санчо Панса
Санчо Панса
12 августа 2017 в 13:05
Улыбается, светится от счастья и не сомневается, что ЦСКА обыграет Спартак! Все будет хорошо, Игорь)
ЮЗИК
ЮЗИК
12 августа 2017 в 12:58
Хочется чтоб сегодня Игорек сыграл
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
12 августа 2017 в 12:57
Макрец барану не товарищ..)
мяч квадратный
мяч квадратный
12 августа 2017 в 12:57
Ну и хорошо. Но на уколах Игорю лучше не выходить. Нам ещё в ЛЧ играть.
Брулин
Брулин
12 августа 2017 в 12:48
Всегда за то, чтобы играли сильнейшие.

Здоровья Игорю. Но, надеюсь, Спартак справится с ЦСКА и с ним в раме.
patra
patra
12 августа 2017 в 12:34
Все равно продуете, дайте Акинфеичу восстановиться.
VIPded
VIPded
12 августа 2017 в 12:21
Отличная новость! Удачи ЦСКА!!!
Serge Boykov
Serge Boykov
12 августа 2017 в 12:19
Вот неизвестно что лучше,поставить на игру и не дай бог усугубиться травма или на ЛЧ выпустить уже здорового! В любом случае Игорю здоровья,а ЦСКА победить сегодня!)
mat73
mat73
12 августа 2017 в 12:19, ред.
Пусть выходит на игру, здоровья Игорю!
Надо ведь кому-то пропускать в матче от Спартака, и проиграть в итоге. Зачем Помазуну статистику портить? Пусть это будет Игорь! )))
морозз
морозз ответ Беренгар (комментарий удален) (раскрыть)
12 августа 2017 в 12:14
Тогда ты болеешь за Спартак, если он тебя так тревожит? А Панов же гордость Колпино или вы его уже забыли?
Гость
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