Акинфеев тренировался вместе с ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

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12 августа 2017, 11:25

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что голкипер вчера тренировался в основной группе «армейцев».

Напомним, что страж ворот травмировался в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом и его участие во встрече со «Спартаком» оставалось под вопросом. Вероятно, Акинфеев все-таки примет участие в дерби.