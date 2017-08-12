Акинфеев тренировался вместе с ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что голкипер Игорь Акинфеев вчера тренировался в основной группе «армейцев».
Напомним, что страж ворот травмировался в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом и его участие во встрече со «Спартаком» оставалось под вопросом. Вероятно, Акинфеев все-таки примет участие в дерби.
📸 Фотогалерея с вчерашней предматчевой тренировки. Смотрите, кто принял в ней участие 😉 https://t.co/DqT7F481RG pic.twitter.com/3qUWLOLYlu— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 августа 2017 г.
Сегодня будет весело.
Сегодня будет весело.
Здоровья Игорю. Но, надеюсь, Спартак справится с ЦСКА и с ним в раме.
Здоровья Игорю. Но, надеюсь, Спартак справится с ЦСКА и с ним в раме.
Надо ведь кому-то пропускать в матче от Спартака, и проиграть в итоге. Зачем Помазуну статистику портить? Пусть это будет Игорь! )))
Надо ведь кому-то пропускать в матче от Спартака, и проиграть в итоге. Зачем Помазуну статистику портить? Пусть это будет Игорь! )))