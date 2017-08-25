«Копенгаген», «Шериф» и «Фастав Злин» — соперники «Локомотива» на групповом этапе ЛЕ

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25 августа 2017, 14:37

Сегодня в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы.

По итогам «слепого жребия» «Локомотиву», угодившему в квартет F, в соперники достались «Копенгаген» (Дания), «Шериф» (Молдавия) и «Фастав Злин» (Чехия).