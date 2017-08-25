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«Копенгаген», «Шериф» и «Фастав Злин» — соперники «Локомотива» на групповом этапе ЛЕ

25 августа 2017, 14:37

Сегодня в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы.

По итогам «слепого жребия» «Локомотиву», угодившему в квартет F, в соперники достались «Копенгаген» (Дания), «Шериф» (Молдавия) и «Фастав Злин» (Чехия). 

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Все комментарии
eugen-han
eugen-han
09 сентября 2017 в 21:21
кажется,что группа подобралась не из трудных,но это только кажется,потому что будет не легко и даже очень тяжело.
Шишанутый
Шишанутый
26 августа 2017 в 18:17
В полку Зюлте Варегемов и Лозанн прибыло. Теперь Фастав Злин будет драть Локо!
Bazuka-Limon
Bazuka-Limon
25 августа 2017 в 22:38
давно Локомотив не играл с такими "грандами; европейского футбола!!!!!
RMUKMU
RMUKMU
25 августа 2017 в 22:08
С Копенгагеном будут мучатся, а Шериф и Злин должны обыгрывать.
112910415
112910415
25 августа 2017 в 18:46
приятная группа...всё будет хорошо!
Vladimir808
Vladimir808
25 августа 2017 в 17:45
Такую удачу при жребии, отношу на счет Семина.
Это фарт Палыча!!! Удачи Локо и выход в плейофф!!
LOpp
LOpp
25 августа 2017 в 17:08
проходимая группа, хотя Копенгаген совсем не подарок, удачи Локо!
Vector
Vector ответ NAZAR 007 (раскрыть)
25 августа 2017 в 16:45
Жалко тепловоз Ари выбыл... Шакалить впереди некому... В Эдера не сильно верю.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ Vector (раскрыть)
25 августа 2017 в 16:43
Здорово,Андрюха ! Давно не видел ) Если с головой
возьмутся сразу же, то и проблем не будет,так думаю.
Главное,не включать эконом-тариф, типа плацкарт,
лучше какой-нибудь Сапсан,в краю Ласточку.и усе будет )
Адвокат 76
Адвокат 76
25 августа 2017 в 16:43
Группа просто песня, всё теперь только от самого Локомотива зависит.
Vector
Vector ответ NAZAR 007 (раскрыть)
25 августа 2017 в 16:34
Назар, привет. Группа то легкая, но Локо - это Локо. Он может сильно удивить.
КЭТиК
КЭТиК
25 августа 2017 в 16:22
Нет, ну если Тосно на своем поле проигрывать 0-2, то эти соперники вообще страшные.
Vane4ek
Vane4ek
25 августа 2017 в 16:03
На 80% уверен , что выйдем с первого места!) Соперники не ахти!) Только Локо! Только победа!
truffagldino
truffagldino
25 августа 2017 в 16:00
Посмотрел таблицу Чехии,Злин две победы дома и два поражения в гостях.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Dominators (раскрыть)
25 августа 2017 в 15:52
Спасибо!
Палыч82
Палыч82
25 августа 2017 в 15:47
При таком раскладе что-то даже о шансах на выход из группы говорить не хочется. Стремиться надо к шести победам, Палыч давненько в еврокубках не был, а у него там хорошая история в целом
Dominators
Dominators ответ Байкал-38. (раскрыть)
25 августа 2017 в 15:46
А я вот думаю будут проблемы с Шерифом . Учитывая негативное к нам отношение на пос - Советском пространстве . В любом случае Локо обязан быть на 1 месте . Удачи в ЕК .
Ed_Magic
Ed_Magic
25 августа 2017 в 15:43
ЛОКО дойдёт до финала !!!
Палыч82
Палыч82 ответ зенит юрист (раскрыть)
25 августа 2017 в 15:42
При Палыче такой ерунды не было,)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Dominators (раскрыть)
25 августа 2017 в 15:41
Привет! Фастав Злин слабая команда, но к таким надо с удвоенной настороженностью относится! Встанут и будут контр атаку ждать весь матч. С шерифом будет думаю легче, там проблем как раз не будет, а вот с датчанами пободаемся.
Dominators
Dominators ответ Байкал-38. (раскрыть)
25 августа 2017 в 15:21
Привет . Ты прав . Шериф Легию олустил , Копенгаген из ЛЧ не вылазит в последние годы .Вот что такое Злин хз .
Чупакабра
Чупакабра
25 августа 2017 в 15:18
Если и дальше так будет везти команде. То тогда Шпалычу можно на кубок и по серьезнее замахнуться!)
RUSTY8
RUSTY8
25 августа 2017 в 15:14
такую группу должна пройти и вторая команда Локо. Удачи им!
Caniggia
Caniggia
25 августа 2017 в 15:12
Группа чуть ли не самая проходимая. Обязаны с первого места выходить.
311
311
25 августа 2017 в 15:05
Молдаван и чехов должны выносить!)
Nick Ch
Nick Ch
25 августа 2017 в 15:03
Если не расслабятся, из группы выйдут.
kachan63
kachan63
25 августа 2017 в 14:59
Эх, не повезло Тирасполю! А так хотелось сходить на "Милан" или "Арсенал", ну или "Лацио".
Zayac_65
Zayac_65
25 августа 2017 в 14:56
Это удача!
Санчо Панса
Санчо Панса
25 августа 2017 в 14:56
Только Копенгаген более - менее серьезный соперник для Локомотива! Шериф уже не тот, что раньше. Вообщем, вполне благоприятный жребий для паровоза) Удачи Локо в Лиге Европы!
NAZAR 007
NAZAR 007
25 августа 2017 в 14:53
Группа -сказка ! Удачи РЖД, грех не выйти,лучше и не пожелать )

Датчане не унесли ноги от Карабаха, Шериф вполне удобоварим,
как и чешский Злин, удачи и спокойного прохода в плей-офф !
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