«Копенгаген», «Шериф» и «Фастав Злин» — соперники «Локомотива» на групповом этапе ЛЕ

Сегодня в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы.
По итогам «слепого жребия» «Локомотиву», угодившему в квартет F, в соперники достались «Копенгаген» (Дания), «Шериф» (Молдавия) и «Фастав Злин» (Чехия).
Сегодня в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы.
По итогам «слепого жребия» «Локомотиву», угодившему в квартет F, в соперники достались «Копенгаген» (Дания), «Шериф» (Молдавия) и «Фастав Злин» (Чехия).
Это фарт Палыча!!! Удачи Локо и выход в плейофф!!
Это фарт Палыча!!! Удачи Локо и выход в плейофф!!
возьмутся сразу же, то и проблем не будет,так думаю.
Главное,не включать эконом-тариф, типа плацкарт,
лучше какой-нибудь Сапсан,в краю Ласточку.и усе будет )
возьмутся сразу же, то и проблем не будет,так думаю.
Главное,не включать эконом-тариф, типа плацкарт,
лучше какой-нибудь Сапсан,в краю Ласточку.и усе будет )
Датчане не унесли ноги от Карабаха, Шериф вполне удобоварим,
как и чешский Злин, удачи и спокойного прохода в плей-офф !
Датчане не унесли ноги от Карабаха, Шериф вполне удобоварим,
как и чешский Злин, удачи и спокойного прохода в плей-офф !