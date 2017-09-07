Тимощук: «Не все в „Зените“ относились ко мне позитивно»

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07 сентября 2017, 18:39

Бывший игрок «Зенита» вспомнил, при каких обстоятельствах он был назначен капитаном команды весной 2007 года.

«В середине мая Хаген и Слава Малафеев в одном из эпизодов не поняли друг друга. Эрик пришел к главному тренеру и попросил освободить от должности капитана, поскольку плохо знает русский язык. Адвокаат перед матчем с „Кубанью“ в Краснодаре сообщил, что принял решение передать повязку мне. Я к этой обязанности был готов, поскольку много лет исполнял ее в „Шахтере“.

Происходило немало событий, которые мешали нам как команде. Отношение ко мне не у всех было позитивным, но я старался не обращать на это внимание. Сразу сказал ребятам, что если у кого-то появятся претензии или замечания, высказывайте все в лицо: готов выслушать и обсудить. Но никто не сказал ничего плохого, все пожелали удачи.

Да, возникали ситуации, которые можно было назвать критическими. Это нормально в коллективе из 25 мужчин. Однако с приближением финиша сезона случаев недопонимания было все меньше и меньше. Притерлись друг к другу, и это дало результат. Я точно знаю, что некоторые зенитовцы кардинально поменяли образ жизни в быту, чтобы добиться общего успеха. Мы не были большими друзьями вне футбола, но на поле готовы были все отдать друг за друга».

Ныне Тимощук трудится в тренерском штабе «Зенита».