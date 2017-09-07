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Тимощук: «Не все в „Зените“ относились ко мне позитивно»

07 сентября 2017, 18:39

Бывший игрок «Зенита» Анатолий Тимощук вспомнил, при каких обстоятельствах он был назначен капитаном команды весной 2007 года.

«В середине мая Хаген и Слава Малафеев в одном из эпизодов не поняли друг друга. Эрик пришел к главному тренеру и попросил освободить от должности капитана, поскольку плохо знает русский язык. Адвокаат перед матчем с „Кубанью“ в Краснодаре сообщил, что принял решение передать повязку мне. Я к этой обязанности был готов, поскольку много лет исполнял ее в „Шахтере“.

Происходило немало событий, которые мешали нам как команде. Отношение ко мне не у всех было позитивным, но я старался не обращать на это внимание. Сразу сказал ребятам, что если у кого-то появятся претензии или замечания, высказывайте все в лицо: готов выслушать и обсудить. Но никто не сказал ничего плохого, все пожелали удачи.

Да, возникали ситуации, которые можно было назвать критическими. Это нормально в коллективе из 25 мужчин. Однако с приближением финиша сезона случаев недопонимания было все меньше и меньше. Притерлись друг к другу, и это дало результат. Я точно знаю, что некоторые зенитовцы кардинально поменяли образ жизни в быту, чтобы добиться общего успеха. Мы не были большими друзьями вне футбола, но на поле готовы были все отдать друг за друга».

Ныне Тимощук трудится в тренерском штабе «Зенита».

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Все комментарии
Duke_dp
Duke_dp
08 сентября 2017 в 21:29
Человек-паук - человек-Тимощук всегда был одним из любимейших футболистов!
Вечная уважуха Толику!
Побольше бы таких людей на свете!!!
che-media
che-media ответ Супервайзер (раскрыть)
08 сентября 2017 в 13:00
это называется ляпнул и пошел дальше. Ольгино не в Лен. области находится, а в самом СПб. "Слышу звон, но не знаю где он"
Старый Пью
Старый Пью ответ Мигалков (раскрыть)
07 сентября 2017 в 23:27
Больше всех болельщиков - у Торпедо, естественно!
Вот где посещаемость и спрос на абонементы!
Уже лет 40 конкуренты отдыхают!
Супервайзер
Супервайзер ответ Мигалков (раскрыть)
07 сентября 2017 в 22:51
На Зенит ( в том числе) работает огромная фабрика троллей в поселке Ольгино Ленинградской области. Отсюда и мнимая популярность, проплаченная Мюллером.
rector
rector
07 сентября 2017 в 22:29
Семак и Тимощук - мужчины умные и достойные. Других в списке нет.
нечитайло
нечитайло
07 сентября 2017 в 20:56
Куда смотрит уфл
denmig
denmig
07 сентября 2017 в 20:23
и это отношение к гению раздачи в футболе! вот он - весь зенит!
VIPded
VIPded
07 сентября 2017 в 20:19
В любом коллективе тёрки бывают. Тем более, если там бабки крутятся немалые.
Мигалков
Мигалков ответ dzvinka (раскрыть)
07 сентября 2017 в 20:13
Твоя правда. Людям много чего пытаются внушить. Например, что у Зенита больше болельщиков чем у других команд. И ведь многие верят.)
Знатог
Знатог
07 сентября 2017 в 20:08
Кто относились не позитивно- список в студию.
dzvinka
dzvinka ответ alfranza (раскрыть)
07 сентября 2017 в 19:40
украинцев, которые заслуживают уважения, куда больше, чем тех, которые его не заслуживают. Но к сожелению людям внушают совсем другое.
ЮЗИК
ЮЗИК
07 сентября 2017 в 19:37
Тимоха красава
starche
starche
07 сентября 2017 в 19:36
К нему всегда хорошо относились и относятся в Питере.
Пластун
Пластун
07 сентября 2017 в 19:32
Отличный игрок.
nikolah
nikolah ответ alfranza (раскрыть)
07 сентября 2017 в 19:32
ну что,поменяла свое мнение о Коко ?))
drug01
drug01
07 сентября 2017 в 19:18
Если сам игрок хороший то всегда будет хорошо в любой команде
iri13
iri13
07 сентября 2017 в 18:55
А в первоисточнике новость озаглавлена несколько иначе-"Анатолий Тимощук: Таких сильных эмоций никогда больше не испытывали",
..хотя соккер теперь все отрывками выдавать будет))..может, оно и верно?))
Splurgeloa
Splurgeloa
07 сентября 2017 в 18:47
У Тимо просто лидерские качества в крови.То, что дали ему повязку капитана ошибкой не является.Выжигал в центре поля как боженька, себя не жалел.Настоящий профессионал.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
07 сентября 2017 в 18:45
Тимоха супер!
alfranza
alfranza
07 сентября 2017 в 18:41
Всегда Тимку уважала, он был лучшим в своем время опорным. Мне плевать, украинец он или кто, мне самое важное было то, что он был профессионалом на поле. Побольше бы таких!
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