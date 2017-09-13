Навас о возвращении Роналду: «Всегда здорово, когда лучший игрок мира играет с вами»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас рад, что нападающий команды Криштиану Роналду, который из-за дисквалификации не может помочь «сливочным» на внутренней арене, утолит свой футбольный голод в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против АПОЭЛа:
«Всегда здорово, когда лучший игрок мира играет с вами. Это хорошо и для Роналду, ведь ему тяжело не играть не меньше, чем нам тяжело без него.
Я вижу, как он усердно работает все это время, в этом он является примером для всех нас.
Он хочет побеждать, и даже если он не может сыграть, он хочет убедиться, что мы победим без него. Уверен, он будет готов. Он всегда забивает много мячей. Его желание и амбиции важны для нас».
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как у быка не прет, когда он видит сочный зад коровы.
Апоэлю сегодня будет ой как неХорошо!
Hala Madrid!!!
как у быка не прет, когда он видит сочный зад коровы.
Апоэлю сегодня будет ой как неХорошо!
Hala Madrid!!!