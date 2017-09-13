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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Навас о возвращении Роналду: «Всегда здорово, когда лучший игрок мира играет с вами»

вчера, 16:38
РеалРеал3 : 0АПОЭЛАПОЭЛМатч завершен

Голкипер «Реала» Кейлор Навас рад, что нападающий команды Криштиану Роналду, который из-за дисквалификации не может помочь «сливочным» на внутренней арене, утолит свой футбольный голод в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против АПОЭЛа: 

«Всегда здорово, когда лучший игрок мира играет с вами. Это хорошо и для Роналду, ведь ему тяжело не играть не меньше, чем нам тяжело без него.

Я вижу, как он усердно работает все это время, в этом он является примером для всех нас.

Он хочет побеждать, и даже если он не может сыграть, он хочет убедиться, что мы победим без него. Уверен, он будет готов. Он всегда забивает много мячей. Его желание и амбиции важны для нас».

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Все комментарии
abramjan
вчера в 22:33
    abramjan ответил Ruslik1982
    вчера в 22:32
    Ruslik1982:
    гроза апоэлов сегодня будет в строю?
    как случилось что гроза апоэлов надрал задницу барселоне?)))
    abramjan
    вчера в 22:29
      киэнджин
      вчера в 20:50
        киэнджин ответил Шишанутый
        вчера в 20:49
        Шишанутый:
        Что Меська опять кареру завершал и вернулся? Он это может.
          Чемпион Соккера
          вчера в 20:22
          Не знал,что Дзюба играет в Реале.
          Ruslan3132 ответил starche
          вчера в 19:43
          starche:
          Срочно очередной памятник Кристине!
            starche
            вчера в 19:27
            Срочно очередной памятник Кристине!
            alex lebedev ответил Zidane.5
            вчера в 19:24
            Zidane.5:
            Сегодня Криштиану забьет минимум три гола.
            сегодня-то стопудово, это ж апоэл))
            alex lebedev ответил Санчо Панса
            вчера в 19:23
            Санчо Панса:
            Все верно, Кейлор! Португальская машина возвращается) И конечно его хейтеры снова скажут, что Рон забил какому-то АПОЭЛю три мяча, а вот Месси аж два положил Ювентусу.
            ну пока только ты об этом и балаболишь)
            важно, не сколько и кому он забивает, а как.
            Санчо Панса
            вчера в 18:59
            Все верно, Кейлор! Португальская машина возвращается) И конечно его хейтеры снова скажут, что Рон забил какому-то АПОЭЛю три мяча, а вот Месси аж два положил Ювентусу.
            NGY ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
            вчера в 18:42
            ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
            ЗНАТНО ЛИЗНУЛ !
              Zidane.5
              вчера в 18:07
              Сегодня Криштиану забьет минимум три гола.
              Штиль ответил Шишанутый
              вчера в 18:06
              Шишанутый:
              Что Меська опять кареру завершал и вернулся? Он это может.
                Ruslik1982
                вчера в 18:04
                гроза апоэлов сегодня будет в строю?
                Ruslik1982
                вчера в 18:03
                что ж ты не ту команду то выбрал, играл бы сейчас с лучшим игроком
                FCRM1
                вчера в 17:58
                Возвращается лучший игрок мира, и турнир имени лучшего игрока мира Криштиану Роналду.
                loko7
                вчера в 17:43
                Ну это он сегодня оторвется на АПОЭЛе, тем более Месси вчера 2 мяча забил, уже на пятки наступает.
                Шишанутый ответил киэнджин
                вчера в 17:40
                киэнджин:
                возвращение блудного гома...
                Что Меська опять кареру завершал и вернулся? Он это может.
                sir_Alex ответил ROMA DROGBA
                вчера в 17:26
                ROMA DROGBA:
                Кокорин в Реал перешел?
                Дзюба 😀
                киэнджин
                вчера в 17:20
                возвращение блудного гома...
                Zimka
                вчера в 17:17
                Зачем публиковать все эти восхваления Роналду, Месси, Неймара от партнёров? Всем и так понятно почему они это делают.
                ROMA DROGBA
                вчера в 16:49
                Кокорин в Реал перешел?
                No problem
                вчера в 16:44
                Без Рона атака Мадрида не прет,
                как у быка не прет, когда он видит сочный зад коровы.
                Апоэлю сегодня будет ой как неХорошо!
                Hala Madrid!!!
                ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
                вчера в 16:41
                ЗНАТНО ЛИЗНУЛ !
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