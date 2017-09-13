Дебюши: «„Ницца“ повела себя неправильно»

Защитник «Арсенала» Матье Дебюши подтвердил, что летом вел переговоры с «Ниццей».

«Я встречался с представителями клуба, даже прошел медосмотр. А потом узнал, что они купили другого игрока на мою позицию. Меня провели. Могли хотя бы написать мне, что сделали другой выбор. Это несложно. Подобное поведение меня разозлило. Это неправильно. Хотя я не удивлен. В футболе бывает всякое».

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