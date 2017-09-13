«Барселона» зимой готова вернуться к идее приобретения хавбека «Ниццы» Сери

Полузащитник «Ниццы» Жан Мишель Сери, который был близок к переходу в «Барселону» минувшим летом, может оказаться в каталонском клубе уже этой зимой.

Сообщается, что «блаугранас» постараются приобрести 26-летнего футболиста при условии, что команду покинет кто-то из нынешних игроков, в частности хавбек Арда Туран, интерес к которому приписывают турецким клубам.

При этом источник утверждает, что трансфер Сери будет просто осуществить, так как стороны уже имеют представление об условиях вероятной сделки. «Барселоне» придется заплатить за игрока порядка 40 млн евро.

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