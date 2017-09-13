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«Барселона» зимой готова вернуться к идее приобретения хавбека «Ниццы» Сери

вчера, 15:10

Полузащитник «Ниццы» Жан Мишель Сери, который был близок к переходу в «Барселону» минувшим летом, может оказаться в каталонском клубе уже этой зимой.

Сообщается, что «блаугранас» постараются приобрести 26-летнего футболиста при условии, что команду покинет кто-то из нынешних игроков, в частности хавбек Арда Туран, интерес к которому приписывают турецким клубам.

При этом источник утверждает, что трансфер Сери будет просто осуществить, так как стороны уже имеют представление об условиях вероятной сделки. «Барселоне» придется заплатить за игрока порядка 40 млн евро.

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Все комментарии
Artuom ответил bo-le-la
вчера в 22:51
bo-le-la:
Судя по его игре с Наполи зачем он нужен Барсе за 40 млн.?
Подумать нельзя о том что провалилась вся кома, а не только Сери?)
В прошлом сезоне Барса проваливалась в первых матчах с ПСЖ и ЮВЕ - так что теперь, будем считать Барсу фиговой командой?)) Нет конечно. Вот так же и с Сери.
bo-le-la
вчера в 21:18
Судя по его игре с Наполи зачем он нужен Барсе за 40 млн.?
Artuom ответил киэнджин
вчера в 20:30
киэнджин:
Судя по вчерашней игре Иньеста может играть сколько угодно..
И именно поэтому его в каждой игре меняют?) И это только начало сезона, тоесть Андрес ещё не уставший.
гжегож
вчера в 17:37
да нафиг он нужен за 40 лямов!!, максимум 1-2 ляма
киэнджин ответил Artuom
вчера в 17:24
Artuom:
Тот же Иньеста не может уже весь матч играть и его меняют постоянно на Гомеша. Думаешь может быть кто-то хуже Гомеша??)
Судя по вчерашней игре Иньеста может играть сколько угодно..
No problem
вчера в 16:51
Зимой Ницца будет доить каталонцев на 140 лям.
Бармалей чудо-през,он могет и не такое! )))
Don trambon
вчера в 16:32
Пусть Сери насери т на катылынцыв.
Указательный палец Кейна
вчера в 16:01
Президент Барселоны гениальный человек.
Ищущий и Понимающий
вчера в 15:49
До зимы еще много чего изменится! Возможно другие игроки приглянутся!
Artuom ответил nba05
вчера в 15:42
nba05:
Сери покупается вместо Ракитича,но последний вроде бы снова начал играть нормально,так что нужен ли этот трансфер при наличии еще Роберто?
Тот же Иньеста не может уже весь матч играть и его меняют постоянно на Гомеша. Думаешь может быть кто-то хуже Гомеша??)
barcelona and cruyff ответил benderivan
вчера в 15:40
benderivan:
именно, 100 млн минимум пусть выкладывают
Он не стоит и 30млн
nba05
вчера в 15:30
Сери покупается вместо Ракитича,но последний вроде бы снова начал играть нормально,так что нужен ли этот трансфер при наличии еще Роберто?
benderivan ответил barcelona and cruyff
вчера в 15:28
barcelona and cruyff:
40 млн??? Бред
именно, 100 млн минимум пусть выкладывают
barcelona and cruyff
вчера в 15:14
40 млн??? Бред
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