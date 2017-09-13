Агент: «Переход Крооса в „Реал“ был грабежом века»

Агент полузащитника «Реала» Тони Крооса Фолькер Штрут рассказал о причинах перехода игрока из «Баварии» в 2014 году в «Реал», за который в Примере он уже провел 100 матчей.

«В течение 2013 года мы вели переговоры с „Баварией“ и не смогли договориться. Крооса не устраивало предложение, переговоры были заморожены. Я считаю, что Кроос был лучшим игроком ЧМ-2014, после которого у него было множество предложений от топ-клубов. Это нормально. Посмотрите на нынешние суммы трансферов. Кроос же стоил „Реалу“ 25 млн евро. Это был грабеж века».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте