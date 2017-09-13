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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Агент: «Переход Крооса в „Реал“ был грабежом века»

вчера, 18:30

Агент полузащитника «Реала» Тони Крооса Фолькер Штрут рассказал о причинах перехода игрока из «Баварии» в 2014 году в «Реал», за который в Примере он уже провел 100 матчей.

«В течение 2013 года мы вели переговоры с „Баварией“ и не смогли договориться. Крооса не устраивало предложение, переговоры были заморожены. Я считаю, что Кроос был лучшим игроком ЧМ-2014, после которого у него было множество предложений от топ-клубов. Это нормально. Посмотрите на нынешние суммы трансферов. Кроос же стоил „Реалу“ 25 млн евро. Это был грабеж века».

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Все комментарии
cool4back ответил Igo0rek
вчера в 22:42
Igo0rek:
Хочешь я тебе расскажу, что такое великая держава? Все кто приходили завоевать Россию, возвращались в итоге ни с чем. Когда вся Европа заплывала грязью и заражалась чумой, в России к этому времени уже были бани и мы были более цивилизованной нацией. Великая держава, это когда мужеством народа, мир был избавлен от фашизма. В СССР образование было на очень высоком уровне, заводы, ресурсы. То что потом у власти были дилетанты, это дело другое. Но даже сейчас Россия, это страна которая отстаивает свои интересы, не смотря на давление запада.
Поддерживаю !!!
XimeRajke ответил Igo0rek
вчера в 21:45
Igo0rek:
Баварию опрокинули конкретно)) Где там этот говорливый президент Баварии? Бавария ведет лучшую трансферную политику в мире?
Никто Баварию не опрокидовал. Кросс не продлевал контракт с Баварией. Плюс между Баварией и Реалом всегда проходили такие копеечные трансферы. Плюс хорошие отношения. Вот и ушел за 25 лямов. Хамес то же ушел в Баварию за копейки - отглос хороших отношений. Зря угараешь.
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:43
Он действительно круче Погба, брат Крооса был прав. .Я ему тогда не верил.
рус фан
вчера в 21:32
Мюнхенцы должны Гварди сказать спасибо, он считаю главный виновник ухода Крооса из Баварии, он не видел его в основном составе и поэтому не особо держался за игрока. Да и в Реале молодцы конечно, сразу поняли что Тони подвис и выкупили почти за бесценок и теперь Модрич, Кроос, Каземиро шагают за третьей подряд!!!победой в ЛЧ, а Гварди жалуется уже из Англии на то что состав его МС недостаточно укомплектован.
Bavaria_M ответил ROMA DROGBA
вчера в 20:59
ROMA DROGBA:
Всего-лишь винтики. А среди этих винтиков разве не нужны большие винтики - лидеры?
нет.
если будет кто то выделятся и тянуть все одеяло на себя то это уже не команда и не машина.
в чем сила немцев? особенно в сборной м?
Levadia
вчера в 20:30
Агент не доволен полученным гонораром?
Хорошо наверное мечтать о том,что бы было сейчас,если бы и кабы.))
da da da
вчера в 20:27
Тьяго так то сильнее этого немца,техничнее,умнее,и куда искуснее.
mouzz ответил Igo0rek
вчера в 20:17
Igo0rek:
Ахахах, бедный мой сельский "друг". Я конечно понимаю, что ты таких денег отродясь не видел, но не надо же так прямо завидовать. Такие зарплаты в Москве это не новость. Есть куда большие зарплаты.
    mouzz ответил Igo0rek
    вчера в 20:01
    Igo0rek:
    Хочешь я тебе расскажу, что такое великая держава? Все кто приходили завоевать Россию, возвращались в итоге ни с чем. Когда вся Европа заплывала грязью и заражалась чумой, в России к этому времени уже были бани и мы были более цивилизованной нацией. Великая держава, это когда мужеством народа, мир был избавлен от фашизма. В СССР образование было на очень высоком уровне, заводы, ресурсы. То что потом у власти были дилетанты, это дело другое. Но даже сейчас Россия, это страна которая отстаивает свои интересы, не смотря на давление запада.
      No problem
      вчера в 20:00
      Это не грабеж,
      это тупо лажанство лысого каталонца Пепки.
      Глор ПСЖ ответил Ruslan3132
      вчера в 19:52
      Ruslan3132:
      Один из лучших трансферов Реала в этом веке )
      После Модрича. Да и в целом у Реала отличные трансферы - Кроос, Модрич, Иско, Асенсио, Каземиро. Не говоря о Роналду. Некоторый промах с Бейлом и Хамесом, но Бейл очень помог в завоевании 10-й ЛЧ и может ещё принести помощь, а Хамес был полезен плюс потеря денег на нём невелика. Единственный действительно странный трансфер - Бензема, да и то в настоящее время видится, раньше он помогал в атаке на уровне.
      Igo0rek ответил BDA8181
      вчера в 19:48
        Igo0rek ответил BDA8181
        вчера в 19:45
          Igo0rek ответил BDA8181
          вчера в 19:44
          Ахахах, бедный мой сельский "друг". Я конечно понимаю, что ты таких денег отродясь не видел, но не надо же так прямо завидовать. Такие зарплаты в Москве это не новость. Есть куда большие зарплаты.
          Ruslan3132
          вчера в 19:42
          Один из лучших трансферов Реала в этом веке )
          Igo0rek ответил mouzz
          вчера в 19:41
          mouzz:
          Какая держава? Что ты несешь? 15-20К медианная ЗП по стране, это и есть великая держава? 2004 год 100К крупных и средних предприятий 2016 год уже 50К крупных и средних предприятий. Это и есть величие? Тебя зомбировали? Вы все в Москве такие?
          Хочешь я тебе расскажу, что такое великая держава? Все кто приходили завоевать Россию, возвращались в итоге ни с чем. Когда вся Европа заплывала грязью и заражалась чумой, в России к этому времени уже были бани и мы были более цивилизованной нацией. Великая держава, это когда мужеством народа, мир был избавлен от фашизма. В СССР образование было на очень высоком уровне, заводы, ресурсы. То что потом у власти были дилетанты, это дело другое. Но даже сейчас Россия, это страна которая отстаивает свои интересы, не смотря на давление запада.
          Igo0rek ответил mouzz
          вчера в 19:32
          mouzz:
          Какая держава? Что ты несешь? 15-20К медианная ЗП по стране, это и есть великая держава? 2004 год 100К крупных и средних предприятий 2016 год уже 50К крупных и средних предприятий. Это и есть величие? Тебя зомбировали? Вы все в Москве такие?
          Я живу в Москве и получаю 100 000 - 150 000 рублей. Хорошо ли мне живется? Да!
          Igo0rek
          вчера в 19:31
          Баварию опрокинули конкретно))
          Где там этот говорливый президент Баварии? Бавария ведет лучшую трансферную политику в мире?
          Zidane.5
          вчера в 19:15
          25 млн за лучшего цпз мира!!! Это просто восхитительно!!
          mouzz ответил cska plus
          вчера в 19:09
          cska plus:
          Деградирует вся Европа, а Россия как была Великой державой так ей и остаётся.
          Вот она твоя хваленная держава в 21 веке как живет https://varlamov.ru/1635553.html
          mouzz ответил cska plus
          вчера в 19:04
          cska plus:
          Деградирует вся Европа, а Россия как была Великой державой так ей и остаётся.
          Какая держава? Что ты несешь? 15-20К медианная ЗП по стране, это и есть великая держава? 2004 год 100К крупных и средних предприятий 2016 год уже 50К крупных и средних предприятий. Это и есть величие? Тебя зомбировали? Вы все в Москве такие?
          cska plus ответил mouzz
          вчера в 19:00
          mouzz:
          Ну а Россия деградирует окончательно.
          Деградирует вся Европа, а Россия как была Великой державой так ей и остаётся.
          mouzz ответил cska plus
          вчера в 18:58
          cska plus:
          Скоро евро превратится в бумажку.
          Ну а Россия деградирует окончательно.
          marvel777 ответил ROMA DROGBA
          вчера в 18:55
          ROMA DROGBA:
          Вопрос теперь в другом. Жалеет ли Бавария, что не уступила?
          Анчи точно жалеет что такого игрока нет))
          Schalke-04 ответил ROMA DROGBA
          вчера в 18:47
          ROMA DROGBA:
          Всего-лишь винтики. А среди этих винтиков разве не нужны большие винтики - лидеры?
          И шайбачки.
          ROMA DROGBA ответил Bavaria_M
          вчера в 18:44
          Bavaria_M:
          эм а о чем жалеть то? о том что избавилась от неблогадарной крысы? ведь если бы не Бавария то он несмог бы попасть в сборную и не выйграл бы лч. и был бы обычным игроком и не более. а с учетом что он не захотел бится за место в основе, и проиграл в чистую гишпанскому хрусталю эт такое. если бы выкладывался так сколько требовал бабло, то у пепа бы небыло ни шанса пропихнуть в основу своего любимчика. Бавария эта машина. а футболисты это винтики в едином механизме. а если кто то ставит себя выше клуба. то таким не место в клубе. по этому тут гном бы не смог рулить и указывать как в барсе. потому что каждый знает что делать и как.
          Всего-лишь винтики. А среди этих винтиков разве не нужны большие винтики - лидеры?
          Schalke-04
          вчера в 18:42
          Баварцы сами лохонулись.
          XimeRajke ответил КЭТиК
          вчера в 18:42
          КЭТиК:
          Агент не учитывает инфляцию
          В несколько процентов?))
          Bavaria_M ответил ROMA DROGBA
          вчера в 18:41
          ROMA DROGBA:
          Вопрос теперь в другом. Жалеет ли Бавария, что не уступила?
          эм а о чем жалеть то?
          о том что избавилась от неблогадарной крысы?
          ведь если бы не Бавария то он несмог бы попасть в сборную и не выйграл бы лч. и был бы обычным игроком и не более.
          а с учетом что он не захотел бится за место в основе, и проиграл в чистую гишпанскому хрусталю эт такое.
          если бы выкладывался так сколько требовал бабло, то у пепа бы небыло ни шанса пропихнуть в основу своего любимчика.
          Бавария эта машина. а футболисты это винтики в едином механизме.
          а если кто то ставит себя выше клуба. то таким не место в клубе.
          по этому тут гном бы не смог рулить и указывать как в барсе.
          потому что каждый знает что делать и как.
          NGY
          вчера в 18:39
          Ограбили агента...!

          Он та бедный, задним умом теперь думает, что это был грабеж...!

          Да мы его дешево купили конечно....но на тот момент 100 лямов давали за суперраскрученный бренд...!

          Кросс конечно был топовым игроком, но вот сказать, что медийно раскрученным было бы ошибочно.

          А в наше время медийность тоже входит в цену футболиста!
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