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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
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20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
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22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
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Гиггз: «С Бэйлом от МЮ ждали бы победы в Лиге чемпионов»

вчера, 17:42

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз считает, что клубу нужно приобрести хавбека «Реала» Гарета Бэйла.

«С нынешним составом МЮ может бороться за чемпионство в Англии, но нужно больше игроков мирового класса. У Погба и Лукаку есть потенциал, есть он у и Рэшфорда и Де Хеа. Но если бы прибыл игрок уровня Бэйла, то мы могли бы говорить о команде, от которой ждут победы в Лиге чемпионов».

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Все комментарии
AlexanderP622 ответил Owl Fake
сегодня в 02:03
Owl Fake:
Первоочередная задача - взять АПЛ. Уже потом, чемпионская команда, сможет задуматься о победе в ЛЧ.
Ну похоже что АПЛ возьмёт МС или Челси второй раз.
AlexanderP622 ответил Gannibal45
сегодня в 02:01
Gannibal45:
Де Хеа уже игрок мирового уровня, на ряду с Нойером лучший в рамке на данный момент, он играет на стабильно высоком уровне, если и есть игрок мирового уровня в МЮ то это Давид, ну а Бэйл был МЮ очень кстати, если наберет форму и получит поддержку Жозе, вернется на высокий уровень
Бэйл не поедет в МЮ.И Нойер не лучший вратарь мира и Де Хеа.
AlexanderP622 ответил Dude-MU
сегодня в 02:00
Dude-MU:
Бейл верим!Жду его давным давно, придет и покажет игру уровня ЧЕ16
Не поедет он в МЮ.
AlexanderP622 ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:59
95-shishani-95:
Жаль, что он не там уже сейчас! Продать бы его в МЮ, и подписать Азара и одного цн вроде Левандовски!
Боюсь , что это не возможно.
95-shishani-95
сегодня в 00:07
Жаль, что он не там уже сейчас!
Продать бы его в МЮ, и подписать Азара и одного цн вроде Левандовски!
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:44
Гиггз всё же пока что круче Бэйла... Но менее растиражирован. Просто Гиггза никто никогда никуда не продавал
Dude-MU
вчера в 21:12
Бейл верим!Жду его давным давно, придет и покажет игру уровня ЧЕ16
mouzz
вчера в 19:08
Гигз что ты несешь? Он вообще на роли "принеси подай" Он что есть, что его нет, вообще без разницы.
lobsterdam
вчера в 18:34
в защиту бы надо парочку приличных игроков, что там Бэйл! Впереди более-менее все есть! Кроме того, Бэйл играет на болеутоляющих.
ander_herrera
вчера в 18:30
он сдулся
Gannibal45
вчера в 18:30
Де Хеа уже игрок мирового уровня, на ряду с Нойером лучший в рамке на данный момент, он играет на стабильно высоком уровне, если и есть игрок мирового уровня в МЮ то это Давид,
ну а Бэйл был МЮ очень кстати, если наберет форму и получит поддержку Жозе, вернется на высокий уровень
ROMA DROGBA
вчера в 18:26
Бейл перестал прогрессировать. Когда то они были примерно одного уровня с Неймаром, но сейчас бразил посильнее будет
ceret
вчера в 18:13
Гарет Бэйл — 500 миллионов евро
Owl Fake
вчера в 17:56
Первоочередная задача - взять АПЛ. Уже потом, чемпионская команда, сможет задуматься о победе в ЛЧ.
No problem
вчера в 17:55
Гарет-идеальный игрок для АПЛ.
Давай манки забирайте его!).
sir_Alex
вчера в 17:54
Вряд ли.
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