Гиггз: «С Бэйлом от МЮ ждали бы победы в Лиге чемпионов»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз считает, что клубу нужно приобрести хавбека «Реала» Гарета Бэйла.

«С нынешним составом МЮ может бороться за чемпионство в Англии, но нужно больше игроков мирового класса. У Погба и Лукаку есть потенциал, есть он у и Рэшфорда и Де Хеа. Но если бы прибыл игрок уровня Бэйла, то мы могли бы говорить о команде, от которой ждут победы в Лиге чемпионов».

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