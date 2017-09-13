Гиггз: «С Бэйлом от МЮ ждали бы победы в Лиге чемпионов»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз считает, что клубу нужно приобрести хавбека «Реала» Гарета Бэйла.
«С нынешним составом МЮ может бороться за чемпионство в Англии, но нужно больше игроков мирового класса. У Погба и Лукаку есть потенциал, есть он у и Рэшфорда и Де Хеа. Но если бы прибыл игрок уровня Бэйла, то мы могли бы говорить о команде, от которой ждут победы в Лиге чемпионов».
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Продать бы его в МЮ, и подписать Азара и одного цн вроде Левандовски!
Продать бы его в МЮ, и подписать Азара и одного цн вроде Левандовски!
ну а Бэйл был МЮ очень кстати, если наберет форму и получит поддержку Жозе, вернется на высокий уровень
ну а Бэйл был МЮ очень кстати, если наберет форму и получит поддержку Жозе, вернется на высокий уровень
Давай манки забирайте его!).
Давай манки забирайте его!).