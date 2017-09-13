Сольбаккен: «„Локомотив“ - сильнейшая команда в нашей группе»

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом».

«„Локомотив“ показывает немного нестабильную игру, в последних двух матчах он играл плохо, но я с большим уважением отношусь к этой команде. Это самая сильная команда в нашей группе, и я не исключаю, что завтра будет ничья. Но у нас только шесть матчей и ничейный результат нам не будет помощником.

При этом я видел игру „Локомотива“ со „Спартаком“ (4:3), где футболисты „Локомотива“ проявили много индивидуальных качеств. Так что ничья может быть удовлетворительным и полезным для нас результатом, но было бы неплохо стартовать с победы».

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