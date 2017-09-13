Нигматуллин: «„Спартак“ сыграет вничью с „Марибором“»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между москвичами и «Марибором».

«Футболисты „Спартака“, как и болельщики, соскучились по еврокубкам. „Спартак“ не будет играть первым номером. Он играет на выезде, значит будет пользоваться резкими контратаками. В тоже время словенский „Марибор“ — это не „Барселона“, и даже не „Бенфика“, поэтому бояться не нужно. Во всяком случае, спартаковцы вряд ли понесутся в атаку с первых минут.

В Словении считают, что „Спартак“ слабый клуб? Доказать обратное – это дело принципа. На днях футболист „Карабаха“ сказал, что его команда займет первое место в группе, после чего клуб уступил „Челси“ 0:6. Считаю, что „Спартак“ также должен наказать за самоуверенность „Марибор“. Город Марибор не ассоциируется у российских болельщиков с приятными ощущениями. На этом стадионе сборная России обидно проиграла. Но сегодня такого не повторится. Это совсем другая история. Подсуживать так же словенцам, как в 2009-м, сейчас никто не будет.

Мой прогноз: ничья 1:1, уверен, что „Спартак“ точно не проиграет. В Словении узнают фразу: „Глушаков — это похороны“. Забьет Денис Глушаков».

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