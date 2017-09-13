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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
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20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
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20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
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20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
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22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
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Нигматуллин: «„Спартак“ сыграет вничью с „Марибором“»

вчера, 19:52
МариборМарибор1 : 1СпартакСпартакМатч завершен

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между москвичами и «Марибором».

«Футболисты „Спартака“, как и болельщики, соскучились по еврокубкам. „Спартак“ не будет играть первым номером. Он играет на выезде, значит будет пользоваться резкими контратаками. В тоже время словенский „Марибор“ — это не „Барселона“, и даже не „Бенфика“, поэтому бояться не нужно. Во всяком случае, спартаковцы вряд ли понесутся в атаку с первых минут.

В Словении считают, что „Спартак“ слабый клуб? Доказать обратное – это дело принципа. На днях футболист „Карабаха“ сказал, что его команда займет первое место в группе, после чего клуб уступил „Челси“ 0:6. Считаю, что „Спартак“ также должен наказать за самоуверенность „Марибор“. Город Марибор не ассоциируется у российских болельщиков с приятными ощущениями. На этом стадионе сборная России обидно проиграла. Но сегодня такого не повторится. Это совсем другая история. Подсуживать так же словенцам, как в 2009-м, сейчас никто не будет.

Мой прогноз: ничья 1:1, уверен, что „Спартак“ точно не проиграет. В Словении узнают фразу: „Глушаков — это похороны“. Забьет Денис Глушаков».

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Все комментарии
Redginald ответил Forever Atletico de Madrid
сегодня в 00:21
Forever Atletico de Madrid:
Если Спартак сыграет в ничью с Марибором то КБ с еврокубков можно сниматься! А так удачи и жду победы от Спартака!
Спартаку не повезло в том, что они стали чемпионами и напрямую в группу ЛЧ вышли. А так бы уже давно снялись с еврокубков.
А ничья... вот она!
Virtual Reminiscence .
сегодня в 00:20
Да иди ты знаешь куда, колдун?
cska1948
вчера в 20:50
Вчера:Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин прокомментировал победу «армейцев» над «Бенфикой» (2:1)
Сегодня:Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между москвичами и «Марибором».
А завтра бывший вратарь Зенита и Локо Руслан Нигматуллин прокомментирует их игры в ЛЕ.
Forever Atletico de Madrid ответил cska.78
вчера в 20:47
cska.78:
В Словении считают, что „Спартак“ слабый клуб? Так везде считают, все-таки команда из второй сотни УЕФА!
    Forever Atletico de Madrid ответил cska.78
    вчера в 20:46
    cska.78:
    В Словении считают, что „Спартак“ слабый клуб? Так везде считают, все-таки команда из второй сотни УЕФА!
      •BLACK WOLF•
      вчера в 20:30
      Спартак выиграет в честной борьбе, а не как конявые засчет судьи.
      Forever Atletico de Madrid ответил cska.78
      вчера в 20:24
      cska.78:
      В Словении считают, что „Спартак“ слабый клуб? Так везде считают, все-таки команда из второй сотни УЕФА!
      Сколько тебе годиков?
      Павел Амурский
      вчера в 20:22
      Глушаков вообще не способен больше забивать мячи, а спартак проиграет, это самый слабый клуб в ЛЧ.
      Зовите нас ЧЕМПИОН ответил cska.78
      вчера в 20:21
      cska.78:
      В Словении считают, что „Спартак“ слабый клуб? Так везде считают, все-таки команда из второй сотни УЕФА!
        sir-5
        вчера в 20:21
        Ди-джей,не пыли-всё будет нормально.И Глушак забьёт,и "Спартак" выиграет. Да будет так! Аминь!
        eugen-han
        вчера в 20:20
        спартак может ожидать участь краснодара в сербии,но к счастью не те масштабы, и по этому ничья будет удовлетворительным результатом,так как более вероятна в этом матче,что не позволительно в игре против ливера в гостях,и тем более уж дома.
        Forever Atletico de Madrid
        вчера в 20:19
        Если Спартак сыграет в ничью с Марибором то КБ с еврокубков можно сниматься!
        А так удачи и жду победы от Спартака!
        Валерыч
        вчера в 20:17
        В еврокубках за все российские клубы дружно болеть надо, а не "собачиться."
        Удачи Спартаку и ЦСКА в Лиге Чемпионов.
        Koenig Moryak.
        вчера в 20:13
        Руслан, открою тайну Спартак победит!
        cska.78
        вчера в 20:03
        В Словении считают, что „Спартак“ слабый клуб?

        Так везде считают, все-таки команда из второй сотни УЕФА!
        Alex-96
        вчера в 20:02
        Сыграет в ничью?! Да! Если сильно повезет! Сколько там голов в еврокубках за спартак у глушака? Ноль-? Вот пусть ноль и остается!
        AntiherQ1488
        вчера в 20:01
        Почему, наши заклятые друзья, беспокоятся больше нас?
        cska plus
        вчера в 20:00
        Не пойму, ничья считается за счастье?
        178
        вчера в 19:58
        Уже заранее на не чью намекает.
        Как бы отскочить.
        cska plus
        вчера в 19:58
        Глушаков - это похороны спартака.
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