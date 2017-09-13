Гришин: «Не думаю, что Жамалетдинова ждёт звёздная болезнь»

Бывший главный тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин выразил мнение об игре нападающего армейцев Тимура Жамалетдинова в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1), где он забил победный мяч.

«Даже покинув молодежку, мы с Валерой Минько продолжаем следить за ребятами и искренне радуемся их успехам. Тимур так и вовсе приносит ЦСКА „золотые“ очки – победный гол в Перми, теперь – в Лиссабоне.

От нападающего требуются голы. Как бы он ни двигался, без забитых мячей он будет плохим нападающим. По мне, так лучше простоять всю игру и, условно говоря, два забить. Этот форвард в любом случае будет выше цениться, чем тот, который всю игру носился и ушел с поля без гола.

Важно, чтобы Тимур это направление держал и продолжал подтверждать уровень, а не закончил после одного-двух матчей.

Зная родителей и окружение Тимура, думаю, он не должен поймать звездную болезнь и будет прогрессировать. Они не дадут взлететь чересчур высоко, пока он не достигнет своей футбольной вершины».

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