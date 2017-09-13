Ал. Миранчук: «„Локомотив“ будет отталкиваться от своей игры»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Какая команда выиграет Лигу чемпионов 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Лига Европы
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • США. МЛС
Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
  • Главные новости
  • Все новости
23:38
«Шахтёр» дома одолел «Наполи»63
23:38
Гол Ярмоленко не спас «Боруссию» от поражения в игре с «Тоттенхэмом»85
23:38
«Спартак» не удержал преимущество над «Марибором»481
22:50
Глушаков получил травму в матче с «Марибором»11
21:43
Инфантино пытался помешать запрету для Мутко избираться в Совет ФИФА7
02:37
Бубнов: «Стоит задать вопросы Каррере, замены „Спартака“ в принципе не сработали»0
02:20
Бохар: «Мы переиграли „Спартак“ и могли взять три очка»2
02:10
Клопп: «„Ливерпуль“ доминировал и заслуживал лучшего результата»1
01:52
Миланич: «„Марибор“ очень хорошо отреагировал на пропущенный мяч»0
01:33
Рейнгольд: «С соперником посильней ничьей бы не было»4
01:19
Комбаров: «Не думаю, что шансы на выход из группы сильно изменились»5
00:49
Поульсен продлил контракт с «Лейпцигом»1
00:22
Червиченко: «Все проблемы приходили с позиции Ещенко»11
00:19
Каррера: «Замена Промеса была ошибкой»21
00:16
Самедов: «Не знаю, почему прижались после гола»9
23:39
«Ливерпуль» и «Севилья» поделили очки66
23:39
«Лейпциг» и «Монако» не выявили сильнейшего8
23:39
«Порту» дома уступил «Бешикташу»7
23:39
Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить АПОЭЛ82
23:35
«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Фейеноорд»15
22:55
Ковачич получил травму в матче Лиги чемпионов2
22:45
Сольбаккен: «„Локомотив“ - сильнейшая команда в нашей группе»4
22:28
«Барселона» ждёт рекордных доходов по итогам сезона9
22:23
Касильяс догнал Гиггза по числу сезонов в Лиге чемпионов8
22:15
Сёмин: «Хорошо, что букмекеры отдают предпочтение „Копенгагену“»5

Ал. Миранчук: «„Локомотив“ будет отталкиваться от своей игры»

вчера, 21:34
КопенгагенКопенгаген-:-ЛокомотивЛокомотив20:00 Не начался

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном».

«Выделять никого не хотелось бы, потому что мы в первую очередь отталкиваемся от своей игры. Эта команда любит борьбу, у нас есть еще время узнать их лучше и понять, как им противостоять. Думаю, для нас не будет проблемой скандинавская игра, потому что мы любим быстрый футбол, поле будет дополнительно полито. Кроме того, у стадиона есть крыша, так что погода не будет влиять на ход матча».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
вячеслав остапенко
вчера в 22:29
Удачи Локомотиву будем болеть
Игорь Солнцев
вчера в 21:50
Копенгаген - не команда, которую стоит бояться.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100