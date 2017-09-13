Ал. Миранчук: «„Локомотив“ будет отталкиваться от своей игры»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном».

«Выделять никого не хотелось бы, потому что мы в первую очередь отталкиваемся от своей игры. Эта команда любит борьбу, у нас есть еще время узнать их лучше и понять, как им противостоять. Думаю, для нас не будет проблемой скандинавская игра, потому что мы любим быстрый футбол, поле будет дополнительно полито. Кроме того, у стадиона есть крыша, так что погода не будет влиять на ход матча».

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