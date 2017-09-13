Манчини: «Трудно сравнивать „Вардар“ с кем-то из России»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Вардаром».

«Все игроки, которые приехали сюда, готовы сыграть и находятся в отличном состоянии. Шатов и Паредес травмированы. Все остальные остались тренироваться в Петербурге, поскольку заявка на Лигу Европы не такая большая.

Нас ожидает очень непростая игра. Вообще все матчи группового этапа, особенный первый, даются нелегко. Трудно сравнивать „Вардар“ с кем-то из российского чемпионата. Это крепко сбитая, хорошо организованная команда, особенно хорошо действует в обороне и подлавливает соперника на контратаках.

Не забили ничего в предыдущих двух матчах? Не думаю, что это большая проблема. В футболе бывает, что ты легко забиваешь несколько голов в одном матче, а потом, чтобы забить один гол, нужно приложить колоссальные усилия. Что касается предыдущих игр, то перед „Ростовом“ мы провели очень изнурительный матч с „Утрехтом“, а перед „Динамо“ ребята только-только вернулись из своих сборных и не до конца были сыграны.

Единственная амбиция, которая у нас есть, думать исключительно о предстоящей игре, забить гол и победить в этом поединке».

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