Ерохин: «„Зенит“ серьёзно относится к „Вардару“»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Вардаром».

«Конечно, смотрели видео соперника. Нам будет противостоять организованная команда, которая забила 4 мяча „Фенербахче“. Серьезно относимся к сопернику и будем действовать так, чтобы добиться положительного результата.

Было достаточно времени между матчами. Нормальный график – матч через три дня на четвертый. С физическим состоянием всем хорошо. Надеемся подготовиться к этому матчу тактически, физически и психологически так, чтобы как можно лучше сыграть завтра».

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