«Порту» дома уступил «Бешикташу»

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Бешикташ» обыграл «Порту».
Порту, стадион «Драгау»
«Порту» (Португалия) – «Бешикташ» (Турция) – 1:3 (1:2)
Голы: Тошич 21 (автогол) – Талиска 13, Тосун 28, Бабел 86.
«Порту»: Касильяс, Перейра, Фелипе, Маркано, Теллес, Корона (Андре 46), Оливер (Отавио 46), Данилу Перейра (Эрнани 82), Браими, Марега, Соарес.
Главный тренер: Сержиу Консейсау.
«Бешикташ»: Фабрисио Агосто, Адриану (Неджип 87), Пепе, Тошич, Джанер Эркин, Куарежма (Негредо 73), Хатчинсон, Огузхан (Медель 65), Талиска, Бабел, Дженк.
Главный тренер: Сенол Гюнеш.
Предупреждения: Перейра 10, Джанер Эркин 68, Андре 81.
Судья: Тэйлор (Англия).
В другом матче «Тоттенхэм» обыграл дортмундскую «Боруссию».
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