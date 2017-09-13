«Лейпциг» и «Монако» не выявили сильнейшего

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Лейпциг» сыграл вничью с «Монако».
Лейпциг, стадион «Ред Булл Арена»
«Лейпциг» (Германия) – «Монако» (Франция) – 1:1 (1:1)
Голы: Форсберг 32 – Тилеманс 34.
«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Упамекано, Хальстенберг, Ильзанкер, Демме, Забитцер, Вернер, Форсберг (Кампль 63), Поульсен (Огюстен 80).
Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.
«Монако»: Бенальо, Туре, Глик, Жемерсон, Жорже, Сидибе (Геззаль 84), Фабиньо, Жоау Моутинью, Тилеманс, Диакаби (Кейта 74), Фалькао (Каррильо 89).
Главный тренер: Леонарду Жардим.
Предупреждения: Тилеманс 10, Демме 26, Хальстенберг 72, Сидибе 81, Жемерсон 87.
Судья: Оливер (Англия).
В другом матче «Тоттенхэм» обыграл дортмундскую «Боруссию».
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