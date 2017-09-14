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    Какая команда выиграет Лигу чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Роналду: «Лига чемпионов – турнир „Реала“, и мы хотим снова его выиграть»

сегодня, 04:17
РеалРеал3 : 0АПОЭЛАПОЭЛМатч завершен

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, отметившийся дублем в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ (3:0), подвёл итоги встречи:

«Это был матч, который нужно было выиграть – мы играли дома и  хотели хорошо стартовать в Лиге чемпионов. Думаю, мы показали содержательную игру. Знали, что нам предстоит взламывать оборону соперника. Мы могли забить и больше, но всё равно в итоге добились хорошего результата, чем и довольны.

Я рад тому, что вернулся на поле. Лига чемпионов – особый турнир, для меня очень важно снова начать играть и забивать голы. Я помог своей команде и поэтому хорошо себя чувствую.

Нам предстоит пройти долгий путь. Будем идти от игры к игре. Для начала мы должны пройти групповой этап. Конечно, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Это турнир „Реала“, и мы хотим снова одержать победу».

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Все комментарии
Шишанутый
сегодня в 11:42
Севилия выигровала ЛЕ три раза подряд а Реал сделает это с ЛЧ. Все ТОП клубы получат авоську голов в свои ворота от Роналду. Хала Мадрид!
DevilsMilan
сегодня в 10:17
Сильное заявление
Ron09 ответил Funny_Smailik
сегодня в 10:05
Funny_Smailik:
Посмотрим как вы запоёте, когда встретите первого достойного соперника. В прошлый раз с Баварией судьи были на вашей стороне :)
почему то Бавария не закатала Реал, а ведь многие обещали разгром. Где голы?
Ладно если уповать на судью, где отмененные голы?
S.L.I.P. ответил sparxx2
сегодня в 09:40
Как прошёл? Я видел в обоих матчах, что Реал был на голову сильнее Баварии, а судья испортил ответный матч на поле Реала, где и до удаления все шло великолепно
kokshareal ответил renegade1976
сегодня в 09:31
renegade1976:
Роналду: "Гель для волос - мой любимый гель, и я снова хочу им обмазаться!"
я не кристиноглор, я фанат реала - это раз.
А так бы я тебе ответил про любого человека.
ничего, старайся, может в рекламу вазелина все таки попадешь!
Funny_Smailik
сегодня в 08:42
Посмотрим как вы запоёте, когда встретите первого достойного соперника. В прошлый раз с Баварией судьи были на вашей стороне :)
sir_Alex
сегодня в 08:33
Вряд ли "Реал" возьмёт ЛЧ в этом году.
sparxx2 ответил реал-король
сегодня в 08:02
реал-король:
В этом сезоне будет не просто выиграть лигу чемпионов по двум причинам; 1. Бавария, ПСЖ, МЮ, МС и Челси заметно прибавили, что составит серьезную конкуренцию. Но это решаемая проблема. На то и Реал обыгрывать сильнейших. 2. Барса предпримет ход конем, то есть с помощью судей и УЕФА будут обыгрывать соперников. Это очевидно, если Реал ОПЯТЬ возьмет ЛЧ, футбол станет менее интригующим и интересным, что снизит доходы УЕФА. Естественно этого нельзя допустить. Эта проблема трудно решаема, так как против системы не попрешь. Тем не менее пожелаем УДАЧИ РЕАЛУ, Зидану, Криштиану и КО. она в этом сезоне будет нужна как никогда.
"На то и Реал обыгрывать сильнейших." ?!?!?
Мы все прекрасно помним как Реал прошёл "Байерн" /Мюнхен/ в апреле этого года, стыдно должно быть даже заикаться. И Барса такое же редкое и жидкое....
Пока вводить видеоповторы.
renegade1976 ответил kokshareal
сегодня в 07:54
kokshareal:
я так понимаю тебе очень обидно, что тебя не взяли хотя бы в рекламу вазелина
    RUSTY8
    сегодня в 07:47
    Лига чемпионов – турнир для обогащения судейского персонала с помощью Флорентино Переса
    Россия впереди всех
    сегодня в 06:48
    Спартак так не думает! Так что не стоит зазнаваться!
    Zidane.5 ответил реал-король
    сегодня в 06:30
    реал-король:
    В этом сезоне будет не просто выиграть лигу чемпионов по двум причинам; 1. Бавария, ПСЖ, МЮ, МС и Челси заметно прибавили, что составит серьезную конкуренцию. Но это решаемая проблема. На то и Реал обыгрывать сильнейших. 2. Барса предпримет ход конем, то есть с помощью судей и УЕФА будут обыгрывать соперников. Это очевидно, если Реал ОПЯТЬ возьмет ЛЧ, футбол станет менее интригующим и интересным, что снизит доходы УЕФА. Естественно этого нельзя допустить. Эта проблема трудно решаема, так как против системы не попрешь. Тем не менее пожелаем УДАЧИ РЕАЛУ, Зидану, Криштиану и КО. она в этом сезоне будет нужна как никогда.
    Супер расписал!!!
    реал-король
    сегодня в 06:21
    В этом сезоне будет не просто выиграть лигу чемпионов по двум причинам;

    1. Бавария, ПСЖ, МЮ, МС и Челси заметно прибавили, что составит серьезную конкуренцию. Но это решаемая проблема. На то и Реал обыгрывать сильнейших.

    2. Барса предпримет ход конем, то есть с помощью судей и УЕФА будут обыгрывать соперников. Это очевидно, если Реал ОПЯТЬ возьмет ЛЧ, футбол станет менее интригующим и интересным, что снизит доходы УЕФА. Естественно этого нельзя допустить. Эта проблема трудно решаема, так как против системы не попрешь.

    Тем не менее пожелаем УДАЧИ РЕАЛУ, Зидану, Криштиану и КО. она в этом сезоне будет нужна как никогда.
    Wolf77785
    сегодня в 06:15
    то что судьи реаловские мы уже давно знаем!
    kokshareal ответил renegade1976
    сегодня в 06:04
    renegade1976:
    Роналду: "Гель для волос - мой любимый гель, и я снова хочу им обмазаться!"
    я так понимаю тебе очень обидно, что тебя не взяли хотя бы в рекламу вазелина
    Остапчук 67
    сегодня в 06:03
    Это мы можем проиграть Кипру, а Роналду, в таких матчах, улучшает статистику.
    джерард 70
    сегодня в 05:14
      renegade1976
      сегодня в 05:06
      Роналду: "Гель для волос - мой любимый гель, и я снова хочу им обмазаться!"
      No problem
      сегодня в 04:56
      Удачи Реалу!
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