Роналду: «Лига чемпионов – турнир „Реала“, и мы хотим снова его выиграть»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, отметившийся дублем в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ (3:0), подвёл итоги встречи:

«Это был матч, который нужно было выиграть – мы играли дома и хотели хорошо стартовать в Лиге чемпионов. Думаю, мы показали содержательную игру. Знали, что нам предстоит взламывать оборону соперника. Мы могли забить и больше, но всё равно в итоге добились хорошего результата, чем и довольны.

Я рад тому, что вернулся на поле. Лига чемпионов – особый турнир, для меня очень важно снова начать играть и забивать голы. Я помог своей команде и поэтому хорошо себя чувствую.

Нам предстоит пройти долгий путь. Будем идти от игры к игре. Для начала мы должны пройти групповой этап. Конечно, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Это турнир „Реала“, и мы хотим снова одержать победу».

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