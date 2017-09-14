Роналду: «Лига чемпионов – турнир „Реала“, и мы хотим снова его выиграть»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, отметившийся дублем в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ (3:0), подвёл итоги встречи:
«Это был матч, который нужно было выиграть – мы играли дома и хотели хорошо стартовать в Лиге чемпионов. Думаю, мы показали содержательную игру. Знали, что нам предстоит взламывать оборону соперника. Мы могли забить и больше, но всё равно в итоге добились хорошего результата, чем и довольны.
Я рад тому, что вернулся на поле. Лига чемпионов – особый турнир, для меня очень важно снова начать играть и забивать голы. Я помог своей команде и поэтому хорошо себя чувствую.
Нам предстоит пройти долгий путь. Будем идти от игры к игре. Для начала мы должны пройти групповой этап. Конечно, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Это турнир „Реала“, и мы хотим снова одержать победу».
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1. Бавария, ПСЖ, МЮ, МС и Челси заметно прибавили, что составит серьезную конкуренцию. Но это решаемая проблема. На то и Реал обыгрывать сильнейших.
2. Барса предпримет ход конем, то есть с помощью судей и УЕФА будут обыгрывать соперников. Это очевидно, если Реал ОПЯТЬ возьмет ЛЧ, футбол станет менее интригующим и интересным, что снизит доходы УЕФА. Естественно этого нельзя допустить. Эта проблема трудно решаема, так как против системы не попрешь.
Тем не менее пожелаем УДАЧИ РЕАЛУ, Зидану, Криштиану и КО. она в этом сезоне будет нужна как никогда.
1. Бавария, ПСЖ, МЮ, МС и Челси заметно прибавили, что составит серьезную конкуренцию. Но это решаемая проблема. На то и Реал обыгрывать сильнейших.
2. Барса предпримет ход конем, то есть с помощью судей и УЕФА будут обыгрывать соперников. Это очевидно, если Реал ОПЯТЬ возьмет ЛЧ, футбол станет менее интригующим и интересным, что снизит доходы УЕФА. Естественно этого нельзя допустить. Эта проблема трудно решаема, так как против системы не попрешь.
Тем не менее пожелаем УДАЧИ РЕАЛУ, Зидану, Криштиану и КО. она в этом сезоне будет нужна как никогда.