Бохар: «Мы переиграли „Спартак“ и могли взять три очка»

Полузащитник «Марибора» Дамьян Бохар, отличившийся забитым мячом в ворота «Спартака», прокомментировал ничейный результат в матче группового этапа Лиги чемпионов против московской команды (1:1):

«Одно очко уже у нас. Мы могли взять и три, но не нужно быть слишком жадными. У „Спартака“ отличная команда, однако сегодня мы переиграли их. Когда мы играем так же подвижно, как сегодня, то представляем серьёзную опасность. Мы в оптимальной форме и готовы к следующему вызову».

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