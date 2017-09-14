Шулер: «„Марибор“ заслуживал большего в матче со „Спартаком“»

Защитник «Марибора» Марко Шулер прокомментировал ничейный результат в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (1:1):

«Считаю, что „Марибор“ заслуживал большего. Это был тяжёлый поединок, но мы придерживались своей игры. Атмосфера была великолепной. Любой команде будет непросто играть на нашем стадионе».

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