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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
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20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
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Шулер: «„Марибор“ заслуживал большего в матче со „Спартаком“»

сегодня, 03:23
МариборМарибор1 : 1СпартакСпартакМатч завершен

Защитник «Марибора» Марко Шулер прокомментировал ничейный результат в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (1:1):

«Считаю, что „Марибор“ заслуживал большего. Это был тяжёлый поединок, но мы придерживались своей игры. Атмосфера была великолепной. Любой команде будет непросто играть на нашем стадионе».

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Все комментарии
denmig
сегодня в 12:38
одно слово - шулер!
Faustello
сегодня в 12:19
Вчера вечер два Ш был.
Один комментировал, другой фамилией ему очень понравился )))
никита001
сегодня в 11:46
Не вопрос. Если заслужили - впереди матч в Москве. Милости просим.
sir-5 ответил VIC2
сегодня в 10:38
VIC2:
Что это их так всех несёт, никак отойти не могут от того, что ушли от поражения: радуются как дети...Это так мило читать больших дядей Все их комментарии, начиная с тренера, говорят о том, что они внатуре боялись Спартака
Да они уже потеют только от мысли о приезде в Москву.Чего там непонятно.
sir-5
сегодня в 10:37
Не шулерствуй.
GGGringOOO
сегодня в 10:15
Если бы игрокам Спартака сказали что ворота на несколько метров ниже находятся, то Марибор говорил, что мы не заслуживали такого разгромного поражения
LOpp
сегодня в 10:03
да ладно, если бы Спартак реализовал хотя бы половину своих моментов, то счет был бы разгромным.
Suriand
сегодня в 09:51
Я тоже после просмотра 10-минутного обзора считаю что Марибор заслуживал большего,ну как минимум 6 мячей в их ворота должно было влетать,но увы лишь один,очень плохая реализация у Спартака пока что в этом сезоне(
Лимита из Томска
сегодня в 09:49
Жаль, что ничейка, я вчера пачку сигарет за 10 баксов выкурила, пока смотрела игру двух этих великих команд! Да и вообще, с Марибором не стыдно в ничью сыграть, он вполне может выйти из нашей группы с 1-го места!
Вперед, великий Спартак!
Ливер, готовься вынимать, штуки три - минимум!
MALOVAR
сегодня в 09:21
Могли проиграть,причем крупно,но почувствовав запах крови и освежив состав взяли таки верх в концовке
VIC2
сегодня в 09:09
Ты прав - "Это был тяжёлый поединок,.." - для меня, глядя на Спартак, в моём то возрасте, ветерану-партизану в войне 1812 года, участнику мятежа на Сенатской площади, короче, всего и не упомнишь...
и после всего... наблюдать такое безобразие
Блоссия
сегодня в 08:06
Нет, не прав.
VIC2
сегодня в 07:21
Что это их так всех несёт, никак отойти не могут от того, что ушли от поражения: радуются как дети...Это так мило читать больших дядей
Все их комментарии, начиная с тренера, говорят о том, что они внатуре боялись Спартака
DVOK68
сегодня в 07:07
Большего не заслуживали.Если хотят доказать обратное,пусть рвут в следующим матче Севилью-поверим.
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