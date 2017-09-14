Кейн: «Мой первый гол „Боруссии“ – это, пожалуй, один из лучших мячей в моей карьере»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1), в котором ему удалось отличиться двумя забитыми мячами:

«Я стараюсь проявлять себя с лучшей стороны в матчах с сильнейшими командами, и мне, конечно же, было очень приятно оформить дубль. Но главное – это наша победа. Мы должны были хорошо стартовать в Лиге чемпионов, и нам удалось это сделать в матче с очень хорошим соперником.

Мой первый гол сегодня, пожалуй, является одним из лучших забитых мячей в моей карьере. Было приятно смотреть на то, как мяч влетает в сетку. Я забил в очень важный момент. Команда соперника только что отыгралась, и было здорово вернуть преимущество.

На мой взгляд, мы показали себя настоящими профессионалами во втором тайме. Несколько раз ловили „Боруссию“ на контратаках и, возможно, могли решить исход раньше, но мы принимаем и этот результат».

Harry Kane is world class don't @ me pic.twitter.com/PzesK8itpe — Adam Boultwood (@adamboultwood) 13 сентября 2017 г.

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