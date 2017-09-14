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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
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20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
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20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
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Кейн: «Мой первый гол „Боруссии“ – это, пожалуй, один из лучших мячей в моей карьере»

сегодня, 03:56
ТоттенхэмТоттенхэм3 : 1БоруссияБоруссияМатч завершен

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1), в котором ему удалось отличиться двумя забитыми мячами:

«Я стараюсь проявлять себя с лучшей стороны в матчах с сильнейшими командами, и мне, конечно же, было очень приятно оформить дубль. Но главное – это наша победа. Мы должны были хорошо стартовать в Лиге чемпионов, и нам удалось это сделать в матче с очень хорошим соперником.

Мой первый гол сегодня, пожалуй, является одним из лучших забитых мячей в моей карьере. Было приятно смотреть на то, как мяч влетает в сетку. Я забил в очень важный момент. Команда соперника только что отыгралась, и было здорово вернуть преимущество.

На мой взгляд, мы показали себя настоящими профессионалами во втором тайме. Несколько раз ловили „Боруссию“ на контратаках и, возможно, могли решить исход раньше, но мы принимаем и этот результат».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:16
Отличный гол, игроки Дортмунда просто слабаки.
Artuom ответил Leha-ha50
сегодня в 08:55
Leha-ha50:
Судья то слепой что ли??? Перед тем как забить , Кейн завалил поочередно двух соперников. Не, ну бывает судья не увидел, но два подряд явных нарушений?!?
Нарушений небыло. Там как раз соперники делали всё чтобы остановить Кейна и играли в игрока, а не в мяч. Судья это видел и поэтому не свистел.
Gorbuncov
сегодня в 07:54
Нарушение, не ???
cannongun
сегодня в 07:28
Молодец Харри. Так и надо. Возможно, с голом и подвезло что судья не свистнул перед этим
Leha-ha50
сегодня в 05:14
Судья то слепой что ли??? Перед тем как забить , Кейн завалил поочередно двух соперников. Не, ну бывает судья не увидел, но два подряд явных нарушений?!?
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