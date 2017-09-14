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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Нагельсманн: «У Анчелотти больше трофеев, чем у меня нижнего белья»

сегодня, 08:25

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн извинился перед наставником «Баварии» Карло Анчелотти за фразу о том, что работа в стане мюнхенцев была бы мечтой для него.

«Эта фраза вызвала куда больший резонанс, чем можно было ожидать. Моё интервью дестабилизировало коллегу Анчелотти, которого я очень уважаю. У него в активе больше трофеев, чем у меня нижнего белья в шкафу. Я послал Карло СМС и объяснился, так что тут больше нечего обсуждать».

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Все комментарии
Die Roten
сегодня в 14:19
помалкивал б лучше)))
и тогда и сейчас
Kwinto555
сегодня в 14:10
Деревня
eleven LC
сегодня в 11:50
интересная теория про нижнее белье! у Карло Анчелотти в активе 34 трофея которые он выиграл как игрок и как тренер,и я думаю мало у кого в шкафу лежит 35 личных трусов!
Owl Fake
сегодня в 10:46
Вроде немец, а такой уж балабол.
Cules2013
сегодня в 10:18
Пошла жара. Мне он нравился больше, когда молчал)
Barushevski
сегодня в 10:14
Срочно в Зенит его вместо Манчини!
starche
сегодня в 10:10
Бедняга, в одних трусах ходит всю жизнь...........
skiros
сегодня в 09:52
Информация для "шутников".

Достижения В качестве игрока

«Рома»

Чемпион Италии (1): 1982/83
Обладатель Кубка Италии (4): 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1985/86
Итого: 5 трофеев

«Милан»

Чемпион Италии (2): 1987/88, 1991/92
Обладатель Суперкубка Италии (1): 1988
Обладатель Кубка европейских чемпионов (2): 1988/89, 1989/90
Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 1989, 1990
Обладатель Межконтинентального кубка (2): 1989, 1990
Итого: 9 трофеев

«Сборная Италии»

Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1988
Бронзовый призёр чемпионата мира: 1990

В качестве главного тренера

«Ювентус»

Обладатель Кубка Интертото (1): 1999
Итого: 1 трофей

«Милан»

Чемпион Италии (1): 2003/04
Обладатель Кубка Италии (1): 2002/03
Обладатель Суперкубка Италии (1): 2004
Победитель Лиги чемпионов УЕФА (2): 2002/03, 2006/07
Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2003, 2007
Победитель Клубного чемпионата мира (1): 2007
Итого: 8 трофеев

«Челси»

Чемпион Англии (1): 2009/10
Обладатель Кубка Англии (1): 2009/10
Обладатель Суперкубка Англии (1): 2009
Итого: 3 трофея

«Пари Сен-Жермен»

Чемпион Франции (1): 2012/13
Итого: 1 трофей

«Реал Мадрид»

Обладатель Кубка Испании (1): 2013/14
Победитель Лиги чемпионов УЕФА (1): 2013/14
Обладатель Суперкубка УЕФА (1): 2014
Победитель Клубного чемпионата мира (1): 2014
Итого: 4 трофея

«Бавария»

Чемпион Германии (1): 2016/17
Обладатель Суперкубка Германии (2): 2016, 2017
Итого: 3 трофея
Artuom
сегодня в 08:58
Нагельсманн рассказал о своей бедности: "Нижнего белья в шкафу пару комплектов, меньше чем трофеев у Анчи..." )))
VIC2
сегодня в 08:57
Так он тебя к себе домой приглашал, если ты про все его трофеи знаешь?
Это интересно-о-о-о! Хо-о...хо-о...хо-о!!!
sir_Alex
сегодня в 08:28
Немцы вроде чистоплотная нация))
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