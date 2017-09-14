Нагельсманн: «У Анчелотти больше трофеев, чем у меня нижнего белья»

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн извинился перед наставником «Баварии» Карло Анчелотти за фразу о том, что работа в стане мюнхенцев была бы мечтой для него.

«Эта фраза вызвала куда больший резонанс, чем можно было ожидать. Моё интервью дестабилизировало коллегу Анчелотти, которого я очень уважаю. У него в активе больше трофеев, чем у меня нижнего белья в шкафу. Я послал Карло СМС и объяснился, так что тут больше нечего обсуждать».

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