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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
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20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
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Самедов: «Не знаю, почему прижались после гола»

сегодня, 00:16
МариборМарибор1 : 1СпартакСпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал ничью в матче Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

«Конечно, есть неудовлетворение, поскольку в концовке прижались. Свои контратаки не забили, а в итоге пропустили. Разочарованы, хотели победить.

Не знаю, почему прижались после забитого мяча, решили удержать счет. Надо смотреть, разбирать. Уже не раз в этом году нас за это наказывали, и сейчас опять, 85-й минута… Не знаю, почему так.

У меня до гола был момент. Считаю, перекидывал правильно, поскольку вратарь был близко, но немного не исполнил. Потом получилось забить, но в итоге все равно 1:1».

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Все комментарии
Чупакабра
сегодня в 01:38
Самедов: «Не знаю, почему сжалось после гола»
Александр Алексатов
сегодня в 01:29
дельфина включай и может попрет
Dauletbek
сегодня в 01:19
Закон физики: Если в одном месте убывает, то в другом прибывает))) Если вы прижимаетесь, естественно другая сторона атакует
severnyj84
сегодня в 01:18
С четырьмя очками, если повезет, трудно подняться выше четвертого места.
BMW525tds
сегодня в 01:12
Так если не исполнил, прижались и т.д. может и пара миллионов вражеских вам много? Может и не звезда вовсе, а так себе игрочишка.. и цена зарплат ваших не миллионами измеряется а стакан-другой вина?
Lexx123
сегодня в 00:21
Потому что вы жертвы лимита и играете в спартаке.
Faustello
сегодня в 00:21
Арбуз расстроился, был же момент нырнуть в штрафной, но блин забыл ))) сам не свой
Мorphine
сегодня в 00:20
Ещенко: " enjoy to the fullest "
Михаил Славнов
сегодня в 00:18
Бегать надо быстрее.
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