Самедов: «Не знаю, почему прижались после гола»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал ничью в матче Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

«Конечно, есть неудовлетворение, поскольку в концовке прижались. Свои контратаки не забили, а в итоге пропустили. Разочарованы, хотели победить.

Не знаю, почему прижались после забитого мяча, решили удержать счет. Надо смотреть, разбирать. Уже не раз в этом году нас за это наказывали, и сейчас опять, 85-й минута… Не знаю, почему так.

У меня до гола был момент. Считаю, перекидывал правильно, поскольку вратарь был близко, но немного не исполнил. Потом получилось забить, но в итоге все равно 1:1».

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