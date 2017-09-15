Де Врей зимой может перебраться в «Ливерпуль»

Защитник «Лацио» Стефан де Врей может стать решением проблем «Ливерпуля» в обороне.
«Красные» намерены укрепить защитную линию - в четырех стартовых турах АПЛ они уже пропустили 8 мячей, а еще 2 гола добавились в пассив в Лиге чемпионов. Основной целью клуба был Вирджил ван Дейк из «Саутгемптона», но теперь такой переход крайне маловероятен. В связи с этим «Ливерпуль» может купить у «Лацио» де Врея во время зимнего трансферного окна. Сумма отступных в контракте голландца составляет 20 млн евро.
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Хектор есть в Б-лиге , очень неплохой оборонец. На Мустафи обратить внимание стоит.
Хектор есть в Б-лиге , очень неплохой оборонец. На Мустафи обратить внимание стоит.
может и в Интере оказаться)
хотя как по мне , я бы Хектора предпочел
может и в Интере оказаться)
хотя как по мне , я бы Хектора предпочел
а так, если взять гоббского Хёведеса, он по-сильнее будет ван Дийка и де Фрея
а так, если взять гоббского Хёведеса, он по-сильнее будет ван Дийка и де Фрея