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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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«Атлетико» и «Челси» продвинулись в переговорах по Диего Косте

сегодня, 10:45

«Атлетико» и «Челси» продвинулись в переговорах по нападающему лондонцев Диего Косте. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что прогресс идет, но сделка не завершена. При этом в «Атлетико» уверены, что они совершили прорыв в переговорах.

«Челси» хочет за Косту 50 млн фунтов, тогда как «матрасники» до этого предлагали только половину от этой суммы. Испанцам предстоит предложить за футболиста больше 30 млн.

Сам Коста тренируется по индивидуальной программе в Мадриде, чтобы вынудить руководство «Челси» быстрее продать его.

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Все комментарии
Castor
сегодня в 13:34
Всего лишь продвинулись...?
nahan
сегодня в 12:14
Продадут его, а то еще загрызёт Конти ненароком...
sir_Alex
сегодня в 11:36
Скатертью дорога!
dimagas1 ответил hohoл
сегодня в 11:23
hohoл:
А ведь и правда, зачем тянуть кота за яйца, если игрок не нужен? Продайте его и все, нет же, нужно гнуть свою линию и всем показать, какой Челси клуб...
Ты что на приколе?Атлетико давало 25 лямов за него .Думали раз Коста бунтует то за гроши его возьмут.А в Челси все правильно сделали ,все ровно замену ему взяли,да и бабло за него возьмут так как и планировали.А то что он играть не будет в Лондоне понятно было еще после его бунта зимой-когда он как гамадрил бегал и хотел в Китай.
hohoл
сегодня в 11:18
А ведь и правда, зачем тянуть кота за яйца, если игрок не нужен? Продайте его и все, нет же, нужно гнуть свою линию и всем показать, какой Челси клуб...
Zenit0077
сегодня в 11:06
В статье написано что Челси хочет 50 лямов а Атлетико предложил только половину этой суммы, а заголовок гласит что клубы продвинулись в переговорах)) соккер так соккер))
КЭТиК
сегодня в 11:05
Все же развести Косту на штраф стоит.
йинегве
сегодня в 10:58
Может как человек Коста и с 96ой за пазухой,но нападающий то хороший и забивной,нехорошо будет если он надолго без футбола останется! Пусть играет в атлетико и самое главное,чтобы челси этому никак не помешал.
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:58
Спихнуть его и дело с концом, раз не нужен.
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 10:53
По скорее бы это все закончилось и Коста стал игроком Атлетико!
dimagas1
сегодня в 10:47
Сам Коста тренируется по индивидуальной программе в Мадриде, чтобы вынудить руководство «Челси» быстрее продать его.
Что за маразм?Как его могут продать быстрее?Оформят его как недвижимость что-ли?)))
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