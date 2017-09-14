«Атлетико» и «Челси» продвинулись в переговорах по Диего Косте

«Атлетико» и «Челси» продвинулись в переговорах по нападающему лондонцев Диего Косте. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что прогресс идет, но сделка не завершена. При этом в «Атлетико» уверены, что они совершили прорыв в переговорах.

«Челси» хочет за Косту 50 млн фунтов, тогда как «матрасники» до этого предлагали только половину от этой суммы. Испанцам предстоит предложить за футболиста больше 30 млн.

Сам Коста тренируется по индивидуальной программе в Мадриде, чтобы вынудить руководство «Челси» быстрее продать его.

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