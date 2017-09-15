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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
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«Интеру» интересен Рабьо

сегодня, 11:19

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо интересен «Интеру». Спортдиректор клуба Вальтер Сабатини пытался подписать Рабьо для «Ромы» еще три года назад, однако тогдашний наставник римлян Руди Гарсия отверг эту кандидатуру.

Теперь же Сабатини возобновил интерес к игроку, кроме того Рабьо нравится и руководству «нерадзурри», но его покупка будет зависеть от того, продлит ли футболист контракт с ПСЖ. Текущее его соглашение рассчитано до 2019 года.

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Все комментарии
Санчо Панса
сегодня в 14:47
Да он многим интересен, на самом деле! Очень разносторонный и талантливый футболист. Пока что Эмери в нем нуждается)
Timeless
сегодня в 14:24
Горецку лучше купить чем Рабьо.
Лёня_ Макинтош ответил RUSTY8
сегодня в 14:05
RUSTY8:
а еще лучше диМу и курильщика-индонезийца купить)))
по Радже согласен !!!)
RUSTY8 ответил Лёня_ Макинтош
сегодня в 13:50
Лёня_ Макинтош:
АПЗ нам нужен , а то у нас схема с ним а по сути в команде ни одного нет. Ни Гальярдини ни Брозович на эту роль не подходят совершенно. Легко обойдемся без кудрявого Рабьо , лучше прикупить Диего Демме либо Сери.
а еще лучше диМу и курильщика-индонезийца купить)))
RUSTY8 ответил Nazi
сегодня в 13:48
Nazi:
А в центре будет одиноко стоять Вератти размахивая дубиной да чел? Единственно кого купит ПСЖ это будет оп. хавбек на место Мотты. В остальном команда укомплектована.
а теперь представь - 1/8 ЛЧ - ПСЖ как фанера над Парижем вылетает от Сити/Дортмунда/Ювентуса/Атлетико/Челси...думаешь катар даст шанс тренеришке, и футболерам, и не начнет массовое переобновление состава летом?!!
Rheinfall ответил Лёня_ Макинтош
сегодня в 13:42
Лёня_ Макинтош:
Ищем наследника Миранды. Есть 4 варианта. Хосе Хименс из Атлетико, Диоп (Тулуза), Кристенсен (Челси), Филип Бенкович (Д Загреб) http://www.fcinter1908.it/copertina/inter-caccia-allerede-di-miranda-in-4-in-lizza-gimenez-diop-christensen-e-felipe/amp/ Интер,Ювентус и Милан поборются за игрока ПСВ и уругвайской сборной Гастона Перейру,у игрока контрак до 2020 года ориентировачная сумма трансфера 20-22 млн.евро. http://www.passioneinter.com/mercato/news-mercato-mercato/inter-juve-milan-pereiro/
Альфредо Педулла: В последние часы представители миланского «Интера» связались с агентом защитника «Лацио» Стефана Де Врея. Миланцы попробуют приобрести игрока в ближайшее трансферное окно.
Nazi ответил RUSTY8
сегодня в 13:38
А в центре будет одиноко стоять Вератти размахивая дубиной да чел?
Единственно кого купит ПСЖ это будет оп. хавбек на место Мотты. В остальном команда укомплектована.
Rheinfall ответил Лёня_ Макинтош
сегодня в 13:20
Лёня_ Макинтош:
The Sun - "Интер" может подписать Озила на правах свободного агента Совсем недавно только закрылось летнее трансферное окно. Тем не менее спортивная пресса не перестаёт уделять особое внимание слухам касающихся будущих возможных переходов. В частности, The Sun на своих страницах затрагивает тему Месута Озила. Контракт немца с "Арсеналом" истекает в следующем году. А по его продлению стороны всё никак не договорятся. В связи с чем таблоид полагает, что атакер покинет лондонцев по окончанию сезона на правах свободного агента. Претендентами на игрока издание считает "МЮ", "Фенербахче" и "Интер". Причём шансы нерадзурри заполучить 11 номера канониров видятся источником довольно неплохими.
Нашли кого слушать.The Sun известные пустомели.Да и не нужен он нам,хоть и даром.Последнее время он просто отбывает время на поле,имитируя игру в футбол.Спекся турок.Впрочем,как и весь"Арсенал"эпохи Венгера... Есть пас и хорошее видение поля ,но он давно уже не пользуется всем этим.
Человек настроение, второй Брозович.
Лёня_ Макинтош
сегодня в 13:12
Тони: "Интер меня поразил"
В рамках небольшого интервью для La Gazzetta dello Sport повесивший бутсы на гвоздь Лука Тони поделился своим мнением насчёт удачного старта "Интера". А также не обошёл стороной приличную игру Мауро Икарди.

"Я не то что удивлён. Я бы сказал, что Интер меня поразил. Ещё в прошлом сезоне команда была сильна. Но при новом тренере она существенно прибавила. Лучано Спаллетти очень хорош. Продолжая в таком же духе Интер непременно ещё прибавит.

Что же касается Мауро Икарди то он один из тех у которых умение забивать голы в крови. Его статистика говорит сама за себя. Он всегда забивает. Он очень силён и всегда таким был. Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата? Ожидаю прекрасную борьбу между Икарди и Игуаином."
Лёня_ Макинтош
сегодня в 13:11
The Sun - "Интер" может подписать Озила на правах свободного агента
Совсем недавно только закрылось летнее трансферное окно. Тем не менее спортивная пресса не перестаёт уделять особое внимание слухам касающихся будущих возможных переходов. В частности, The Sun на своих страницах затрагивает тему Месута Озила.

Контракт немца с "Арсеналом" истекает в следующем году. А по его продлению стороны всё никак не договорятся. В связи с чем таблоид полагает, что атакер покинет лондонцев по окончанию сезона на правах свободного агента. Претендентами на игрока издание считает "МЮ", "Фенербахче" и "Интер". Причём шансы нерадзурри заполучить 11 номера канониров видятся источником довольно неплохими.
Лёня_ Макинтош
сегодня в 13:10
Ищем наследника Миранды. Есть 4 варианта. Хосе Хименс из Атлетико, Диоп (Тулуза), Кристенсен (Челси), Филип Бенкович (Д Загреб)

http://www.fcinter1908.it/copertina/inter-caccia-allerede-di-miranda-in-4-in-lizza-gimenez-diop-christensen-e-felipe/amp/


Интер,Ювентус и Милан поборются за игрока ПСВ и уругвайской сборной Гастона Перейру,у игрока контрак до 2020 года ориентировачная сумма трансфера 20-22 млн.евро.

http://www.passioneinter.com/mercato/news-mercato-mercato/inter-juve-milan-pereiro/
Лёня_ Макинтош
сегодня в 12:44
АПЗ нам нужен , а то у нас схема с ним а по сути в команде ни одного нет. Ни Гальярдини ни Брозович на эту роль не подходят совершенно. Легко обойдемся без кудрявого Рабьо , лучше прикупить Диего Демме либо Сери.
RUSTY8 ответил Nazi
сегодня в 12:11
Nazi:
Рабьо игрок основы ПСЖ, так что пусть ищут другую кандидатуру:) Это ПСЖ, а не Арсенал.
ффп на следующее лето не отменяли - плата 180 млн. за Мбаппе + стопицот мильона за будущие трансферы (Азар, Доннарума, Роналду и др.). Так что от игроков будут избавляться - имхо укажут на дверь диМе, Дракслеру, Рабьо и Кавани
Alex12357
сегодня в 11:34
А Меська вам не нравиться?-Шо так?????????Берите пока Аргентинец бегает по-тихоньку.
Nazi
сегодня в 11:27
Рабьо игрок основы ПСЖ, так что пусть ищут другую кандидатуру:)

Это ПСЖ, а не Арсенал.
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