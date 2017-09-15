«Интеру» интересен Рабьо

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо интересен «Интеру». Спортдиректор клуба Вальтер Сабатини пытался подписать Рабьо для «Ромы» еще три года назад, однако тогдашний наставник римлян Руди Гарсия отверг эту кандидатуру.
Теперь же Сабатини возобновил интерес к игроку, кроме того Рабьо нравится и руководству «нерадзурри», но его покупка будет зависеть от того, продлит ли футболист контракт с ПСЖ. Текущее его соглашение рассчитано до 2019 года.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Единственно кого купит ПСЖ это будет оп. хавбек на место Мотты. В остальном команда укомплектована.
Единственно кого купит ПСЖ это будет оп. хавбек на место Мотты. В остальном команда укомплектована.
Человек настроение, второй Брозович.
Человек настроение, второй Брозович.
В рамках небольшого интервью для La Gazzetta dello Sport повесивший бутсы на гвоздь Лука Тони поделился своим мнением насчёт удачного старта "Интера". А также не обошёл стороной приличную игру Мауро Икарди.
"Я не то что удивлён. Я бы сказал, что Интер меня поразил. Ещё в прошлом сезоне команда была сильна. Но при новом тренере она существенно прибавила. Лучано Спаллетти очень хорош. Продолжая в таком же духе Интер непременно ещё прибавит.
Что же касается Мауро Икарди то он один из тех у которых умение забивать голы в крови. Его статистика говорит сама за себя. Он всегда забивает. Он очень силён и всегда таким был. Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата? Ожидаю прекрасную борьбу между Икарди и Игуаином."
В рамках небольшого интервью для La Gazzetta dello Sport повесивший бутсы на гвоздь Лука Тони поделился своим мнением насчёт удачного старта "Интера". А также не обошёл стороной приличную игру Мауро Икарди.
"Я не то что удивлён. Я бы сказал, что Интер меня поразил. Ещё в прошлом сезоне команда была сильна. Но при новом тренере она существенно прибавила. Лучано Спаллетти очень хорош. Продолжая в таком же духе Интер непременно ещё прибавит.
Что же касается Мауро Икарди то он один из тех у которых умение забивать голы в крови. Его статистика говорит сама за себя. Он всегда забивает. Он очень силён и всегда таким был. Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата? Ожидаю прекрасную борьбу между Икарди и Игуаином."
Совсем недавно только закрылось летнее трансферное окно. Тем не менее спортивная пресса не перестаёт уделять особое внимание слухам касающихся будущих возможных переходов. В частности, The Sun на своих страницах затрагивает тему Месута Озила.
Контракт немца с "Арсеналом" истекает в следующем году. А по его продлению стороны всё никак не договорятся. В связи с чем таблоид полагает, что атакер покинет лондонцев по окончанию сезона на правах свободного агента. Претендентами на игрока издание считает "МЮ", "Фенербахче" и "Интер". Причём шансы нерадзурри заполучить 11 номера канониров видятся источником довольно неплохими.
Совсем недавно только закрылось летнее трансферное окно. Тем не менее спортивная пресса не перестаёт уделять особое внимание слухам касающихся будущих возможных переходов. В частности, The Sun на своих страницах затрагивает тему Месута Озила.
Контракт немца с "Арсеналом" истекает в следующем году. А по его продлению стороны всё никак не договорятся. В связи с чем таблоид полагает, что атакер покинет лондонцев по окончанию сезона на правах свободного агента. Претендентами на игрока издание считает "МЮ", "Фенербахче" и "Интер". Причём шансы нерадзурри заполучить 11 номера канониров видятся источником довольно неплохими.
http://www.fcinter1908.it/copertina/inter-caccia-allerede-di-miranda-in-4-in-lizza-gimenez-diop-christensen-e-felipe/amp/
Интер,Ювентус и Милан поборются за игрока ПСВ и уругвайской сборной Гастона Перейру,у игрока контрак до 2020 года ориентировачная сумма трансфера 20-22 млн.евро.
http://www.passioneinter.com/mercato/news-mercato-mercato/inter-juve-milan-pereiro/
http://www.fcinter1908.it/copertina/inter-caccia-allerede-di-miranda-in-4-in-lizza-gimenez-diop-christensen-e-felipe/amp/
Интер,Ювентус и Милан поборются за игрока ПСВ и уругвайской сборной Гастона Перейру,у игрока контрак до 2020 года ориентировачная сумма трансфера 20-22 млн.евро.
http://www.passioneinter.com/mercato/news-mercato-mercato/inter-juve-milan-pereiro/
Это ПСЖ, а не Арсенал.
Это ПСЖ, а не Арсенал.