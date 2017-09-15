«Интеру» интересен Рабьо

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо интересен «Интеру». Спортдиректор клуба Вальтер Сабатини пытался подписать Рабьо для «Ромы» еще три года назад, однако тогдашний наставник римлян Руди Гарсия отверг эту кандидатуру.

Теперь же Сабатини возобновил интерес к игроку, кроме того Рабьо нравится и руководству «нерадзурри», но его покупка будет зависеть от того, продлит ли футболист контракт с ПСЖ. Текущее его соглашение рассчитано до 2019 года.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте