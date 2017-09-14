«Реал» подписывает 17-летнего хавбека Родриго Родригеса

17-летний атакующий полузащитник бразильского клуба «Новоризонтино» Родриго Родригес в ближайшие часы подпишет шестилетний контракт с «Реалом». Об этом сообщил президент бразильской дружины Дженилсон да Роша Сантос.

«Родриго находится в Мадриде, где проходит медосмотр. Если всё пройдет хорошо, он заключит с „Реалом“ контракт на шесть лет. Родриго - сформировавшийся форвард, который может сыграть и атакующего полузащитника. Он очень быстрый, с отличным рывком, Родригес сильно прогрессировал в нашем клубе с того момента, когда перебрался сюда в 14 лет. Мы гордимся тем, что „Реал“ заинтересовался нашим футболистом».

Скауты «Реала» приметили Родригеса на чемпионате мира среди юношей до 17 лет.

Родриго Антонио Родригес считается одним из наиболее перспективных бразильских игроков своего поколения. Если он подпишет контракт с «Реалом», то переберется в стан «сливочных» в следующем сезоне, когда ему исполнится 18 лет.

Ранее «сливочные» за 45 млн евро подписали 16-летнего бразильца Винисиуса.

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