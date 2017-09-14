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«Реал» подписывает 17-летнего хавбека Родриго Родригеса

вчера, 15:01

17-летний атакующий полузащитник бразильского клуба «Новоризонтино» Родриго Родригес в ближайшие часы подпишет шестилетний контракт с «Реалом». Об этом сообщил президент бразильской дружины Дженилсон да Роша Сантос.

«Родриго находится в Мадриде, где проходит медосмотр. Если всё пройдет хорошо, он заключит с „Реалом“ контракт на шесть лет.  Родриго - сформировавшийся форвард, который может сыграть и атакующего полузащитника. Он очень быстрый, с отличным рывком, Родригес сильно прогрессировал в нашем клубе с того момента, когда перебрался сюда в 14 лет. Мы гордимся тем, что „Реал“ заинтересовался нашим футболистом».

Скауты «Реала» приметили Родригеса на чемпионате мира среди юношей до 17 лет. 

Родриго Антонио Родригес считается одним из наиболее перспективных бразильских игроков своего поколения. Если он подпишет контракт с «Реалом», то переберется в стан «сливочных» в следующем сезоне, когда ему исполнится 18 лет.

Ранее «сливочные» за 45 млн евро подписали 16-летнего бразильца Винисиуса.

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Все комментарии
рус фан
вчера в 20:43
Да хороший молодой форвард нужен уже даже сегодня, надеюсь Реал не ошибся в его таланте и кстати это неплохо что Зидан ищет юных супер талантов на подмену нынешнему золотому во всех смыслах составу.
Гнойный
вчера в 19:41
Ответ 3ton. Ты хотя бы своей башкой подумай, нсли он щас играет в сборной, что будет, когда ему будет 22-23) так что не вижу распеаренности)
Санчо Панса
вчера в 19:22
Несовершеннолетний футболист? Ничего страшного! Пусть обрастет мясом, возмужает и тогда он обязательно получит свой шанс в мадридском Реале)
3ton ответил Гнойный
вчера в 18:33
    Гнойный ответил 3ton
    вчера в 17:31
    3ton:
    А где звезда Норвегии? Все , на продажу
    В 18 лет будет в основе играть? Думай, что пишешь. Он в аренде набирается опыта
    ermak6848
    вчера в 16:30
    Интересно посмотреть парня в игре....
    DEIVID
    вчера в 16:05
    Эй, зеленая шиша, а где мегаталант Эдегор???
    Василий 50
    вчера в 15:56
    Он сформировавшийся игрок, это обнадеживает.
    Есть вероятность того, что он не пропадет, как футболист.
    Шишанутый
    вчера в 15:43
      Viskas el Babselona
      вчера в 15:23
      Перспективный парнишка, надеюсь не повторит судьбу Бояна и Халиловича...
      RUSTY8
      вчера в 15:21
      Эдегорозаменитель
      Ruslan3132
      вчера в 15:17
      на перспективу
      cska plus
      вчера в 15:14
      На откорм.
      Alex12357
      вчера в 15:12
      Реал работает молодцы.
      3ton
      вчера в 15:04
      А где звезда Норвегии?
      Все , на продажу
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