Моуриньо: «Руни - настоящая легенда МЮ, он получит тот приём, которого заслуживает»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отдал должное экс-нападающему «красных дьяволов» Уэйну Руни, который в воскресенье в рамках матча 5-го тура АПЛ приедет на «Олд Траффорд» в составе «Эвертона» - своей новой команды:

«Мне кажется, что порой люди слишком часто используют слово „легенда“, но это не тот случай. Руни - настоящая легенда МЮ. Цифры говорят сами за себя. Уэйн - легенда, и он получит тот прием, которого заслуживает.

Переговорю ли я с ним до начала матча? Обниму его, мы ведь друзья. Но поговорим после матча, раздевалка и мой кабинет всегда открыты для него. Ему даже стучать не нужно.

Надеюсь, болельщики покажут ему то уважение, которого он заслуживает, до и после матча, но не во время, ведь сейчас он игрок „Эвертона“, который захочет победить в поединке».

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