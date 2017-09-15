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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Арсенал Т 1:0 Динамо М
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Иско: «Не было шанса, что я перейду в „Барселону“»

сегодня, 16:55

Полузащитник «Реала» Иско, накануне продливший контракт с клубом, рассказал, что этим летом им интересовалась «Барселона», но сам он предан «Мадриду».

«Не было шанса, что я окажусь в „Барселоне“. Я всегда говорил, что хочу добиться успеха в Мадриде. Да, у меня были не самые лучшие времена, но зато теперь я вполне могу насладиться успехом.

Какие-то контакты между „Барселоной“ и „Реалом“ были, но я не вникал в это. Я лишь хотел преуспеть в „Реале“, ведь эта команда поставила на меня. Теперь моя цель - закрепиться в основе и выиграть много трофеев с клубом».

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Все комментарии
киэнджин ответил Zidane.5
сегодня в 20:29
Zidane.5:
Его выбросили из Реала как отработанный материал.
как Рауля или Касильяса..как Пепе или Кака..
Zidane.5 ответил Санчо Панса
сегодня в 19:39
Санчо Панса:
Был один...И звали его Луис Энрике)
Его выбросили из Реала как отработанный материал.
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 19:12
Красава. КОротко и ясно.
Санчо Панса
сегодня в 19:10
В том то и дело! Хорошо, что в итоге он стал королевичем) Успехов ему и прогресса на будущее!
Санчо Панса ответил Zidane.5
сегодня в 19:09
Zidane.5:
Кто пойдет на понижение из Реала в Барсу??? Никто.
Был один...И звали его Луис Энрике)
киэнджин
сегодня в 18:54
Ну на ЛЕ теперь Иско наиграет..))
Hala Madrid
сегодня в 18:49
Уважаю Иско за то, что он не сдался и выгрызает себе место в команде.
ману дель мораль
сегодня в 18:31
Перешел бы в барсу - никогда бы не стал тем кем он является сейчас. Сидел бы под мелким и пел бы по контракту о его величии. Сгнил бы короче и все)
Но человек выбрал Реал и теперь он сам как минимум не хуже месси. А о трофеях и говорить нет смысла.
FERIS
сегодня в 18:27
    creamboy
    сегодня в 18:09
    ну это и так понятно было!Иско с Реалом выиграл 3 лиги чемпионов за 4 года,а барса последние 2 сезона вылетала в четвертьфинале! и в спортивном плане это было бы понижение на 100%
    League1
    сегодня в 18:01
    Правильно. Настоящие футболисты хотят играть в Мадриде. В барсу идут те, кого Мадрид не взял.
    ArtNow ответил Zidane.5
    сегодня в 18:00
    Zidane.5:
    Кто пойдет на понижение из Реала в Барсу??? Никто.
    Играть в реале, уже само по себе понижение.
    вoлгoдoн
    сегодня в 17:56
    Главные испанские СМИ не сомневаются в трансфере Иско в "Реал". Вопрос лишь в том, когда это произойдет официально. Вот только у самого игрока взгляды антимадридиста.

    Интересно на фоне всей информации, сопровождающей переезд молодого испанца в Мадрид, выглядит его интервью валенсийской ежедневной газете Superdeporte в 2009 году.

    Возвращаясь с Чемпионата мира среди игроков до 17 лет, где сборная Испании заняла второе место, уступив в финале нигерийцам в серии пенальти, тогда игрок "Валенсии" рассказал о разных интересных вещах, но единственный вопрос о столичном королевском клубе получил самый интересный ответ.

    - "Валенсия" купила тебя 4 года тому назад из "Атлетико Бенамиель". Что ты думаешь о "Реале Мадрид"?

    - С детства мне не нравился мадридский "Реал". Я бы даже сказал, что я немного антимадридист. Неизвестно, как сложится мое будущее, но эта команда мне никогда не нравилась. По моему мнению, это высокомерный надменный клуб, как и его игроки. Без смирения далеко не заедешь.

    Напомним, Иско должен вскоре перейти в "Реал" примерно за 30 миллионов евро отступных.
    вoлгoдoн
    сегодня в 17:55
    Иско словно испанский Глушаков)
    da da da
    сегодня в 17:26
    Иско на сегодня просто ни о чем,даже 60% не показывает что творил в Малаге.
    Ислом Хамраев
    сегодня в 17:25
    Так подумаешь.... подавно не нужен ты барсе , просто игра начала налаживаться вот и Иско выпендриваться начал
    киэнджин
    сегодня в 17:11
    Этот клоун также склеится как и появился..
    Zidane.5
    сегодня в 17:01
    Кто пойдет на понижение из Реала в Барсу??? Никто.
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