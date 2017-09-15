Иско: «Не было шанса, что я перейду в „Барселону“»

Полузащитник «Реала» Иско, накануне продливший контракт с клубом, рассказал, что этим летом им интересовалась «Барселона», но сам он предан «Мадриду».

«Не было шанса, что я окажусь в „Барселоне“. Я всегда говорил, что хочу добиться успеха в Мадриде. Да, у меня были не самые лучшие времена, но зато теперь я вполне могу насладиться успехом.

Какие-то контакты между „Барселоной“ и „Реалом“ были, но я не вникал в это. Я лишь хотел преуспеть в „Реале“, ведь эта команда поставила на меня. Теперь моя цель - закрепиться в основе и выиграть много трофеев с клубом».

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