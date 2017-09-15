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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Арсенал Т 1:0 Динамо М
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Почеттино: «Кейну не нужны трофеи для того, чтобы быть одним из лучших нападающих в мире»

сегодня, 17:11

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино вновь похвалил нападающего «шпор» Харри Кейна:

«Лично я не сомневаюсь, что Харри Кейн - один из лучших нападающих в мире. Считаю, что ему не нужны титулы, чтобы считаться таковым.

Он настоящий образец для подражания, потому что он всегда сосредоточен на том, чтобы стать лучше. У него невероятная мотивация. Нам такие игроки нужны.

Харри намерен остаться здесь. Не только в Премьер-Лиге, но и в „Тоттенхэме“ Он каждый день демонстрирует то, что любит этот клуб».

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Все комментарии
dzvinka
сегодня в 20:58
ахахаха)) Почет сам все сказал короче))
рус фан
сегодня в 20:16
Харри надо поднять собственную планку и перейти в Реал, Тотен отличный клуб, но в Реале Кейну светят победы в ЛЧ и т.д.
Igo0rek ответил Monolo
сегодня в 20:03
Monolo:
Это будет еще не скоро. Бензема и Суарес еще года 3 попылят.
У Реала понятия "хочу" и "надо", очень тесно переплетаются...
Monolo ответил Igo0rek
сегодня в 19:31
Igo0rek:
Тоттенхэму будет очень тяжело удержать Кейна, когда Реал и другие топ клубы, всерьёз им заинтересуются.
Это будет еще не скоро. Бензема и Суарес еще года 3 попылят.
Igo0rek
сегодня в 19:21
Тоттенхэму будет очень тяжело удержать Кейна, когда Реал и другие топ клубы, всерьёз им заинтересуются.
Фата лист
сегодня в 19:19
Не важно количество титулов, Кейн все равно уступает в уровне тому же Агуэро, другое дело, что за Харри возраст...
Санчо Панса
сегодня в 19:11
Верно подмечено! И все же, если футболист не выигрывает трофеи, то это со временем немного его задевает морально. А Кейн, со слов главного тренера Тоттеннхэма, парень очень мотивированный)
Насмешник
сегодня в 18:51
А сам Кейн в курсе, что ему плевать на трофеи?
311 ответил Моnolo
сегодня в 18:49
Моnolo:
Харри не нужны трофеи. У него есть я.
Продадут его в Челси скоро, и будешь ты у Оланаре!)
sir_Alex
сегодня в 18:40
Если ему не нужны трофеи, то пусть остаётся в Тоттенхэме.
вoлгoдoн
сегодня в 18:36
Трофеи были созданы для Спартака. Но что-то пошло не так
311
сегодня в 18:28
Я боюсь, Кейн другого мнения!)
вoлгoдoн
сегодня в 18:11
    Моnolo
    сегодня в 17:49
    Харри не нужны трофеи. У него есть я.
    Alexander Smakhtin
    сегодня в 17:41
    "Считаю, что ему не нужны титулы, чтобы считаться лучшим нападающим, а "Тоттенхему" не нужны титулы, чтобы считаться супер клубом!"
    Vizor
    сегодня в 17:38
    Рано или поздно "лучшие в мире" уходят как раз за трофеями
    dimagas1
    сегодня в 17:31
    Гонит.
    Monolo
    сегодня в 17:28
    Лучший нападающий мира в лучшем клубе мира. Горжусь.
    benderivan
    сегодня в 17:28
    Дзюбе не нужны голы, чтобы быть лучшим в мире.
    киэнджин
    сегодня в 17:27
    Больше бы для Аргентинской сборной подошел бы Почет..
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