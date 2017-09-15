Почеттино: «Кейну не нужны трофеи для того, чтобы быть одним из лучших нападающих в мире»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино вновь похвалил нападающего «шпор» Харри Кейна:

«Лично я не сомневаюсь, что Харри Кейн - один из лучших нападающих в мире. Считаю, что ему не нужны титулы, чтобы считаться таковым.

Он настоящий образец для подражания, потому что он всегда сосредоточен на том, чтобы стать лучше. У него невероятная мотивация. Нам такие игроки нужны.

Харри намерен остаться здесь. Не только в Премьер-Лиге, но и в „Тоттенхэме“ Он каждый день демонстрирует то, что любит этот клуб».

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