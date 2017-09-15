Почеттино: «Кейну не нужны трофеи для того, чтобы быть одним из лучших нападающих в мире»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино вновь похвалил нападающего «шпор» Харри Кейна:
«Лично я не сомневаюсь, что Харри Кейн - один из лучших нападающих в мире. Считаю, что ему не нужны титулы, чтобы считаться таковым.
Он настоящий образец для подражания, потому что он всегда сосредоточен на том, чтобы стать лучше. У него невероятная мотивация. Нам такие игроки нужны.
Харри намерен остаться здесь. Не только в Премьер-Лиге, но и в „Тоттенхэме“ Он каждый день демонстрирует то, что любит этот клуб».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте