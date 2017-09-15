Менье: «Куртуа был бы хорошим подписанием для ПСЖ»

Защитник ПСЖ Томас Менье был бы не против видеть в парижской команде своего напарника по сборной Бельгии вратаря Тибо Куртуа.

«Куртуа очень силен, Тибо был бы хорошим подписанием для ПСЖ. У нас уже есть два хороших вратаря, но у Куртуа тоже подходящие габариты. Он очень высокий - почти два метра ростом».

На данный момент в распоряжении тренеров ПСЖ есть Альфонс Ареола и Кевин Трапп.

Сам Куртуа ранее говорил, что не видит себя в другом клубе, кроме «Челси».

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