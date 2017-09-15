Бензема: «Я играю в основе „Реала“, так что мне не нужно менять клуб»

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, что будет оставаться в клубе до тех пор, пока будет получать игровое время. Ожидается, что 29-летний игрок скоро продлит контракт, а сумма отступных по договору составит 1 млрд евро.

«Я играю в основе „Реала“, так что мне не нужно никуда уходить. Тем более, из такого клуба, как „Реал“.

У нас есть костяк из шести-семи человек, которые очень долго играют вместе, а также ряд хороших молодых игроков. Да, это лучший „Реал“ за те года, что я в клубе.

Мы сильны, потому что в обойме не только 11 человек. У нас нет деления на стартовый состав и всех остальных».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте