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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
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Бензема: «Я играю в основе „Реала“, так что мне не нужно менять клуб»

сегодня, 14:36

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, что будет оставаться в клубе до тех пор, пока будет получать игровое время. Ожидается, что 29-летний игрок скоро продлит контракт, а сумма отступных по договору составит 1 млрд евро.

«Я играю в основе „Реала“, так что мне не нужно никуда уходить. Тем более, из такого клуба, как „Реал“.

У нас есть костяк из шести-семи человек, которые очень долго играют вместе, а также ряд хороших молодых игроков. Да, это лучший „Реал“ за те года, что я в клубе.

Мы сильны, потому что в обойме не только 11 человек. У нас нет деления на стартовый состав и всех остальных».

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Все комментарии
cevin cigan
сегодня в 15:16
В одном он прав,что в Реале есть не только Бензин!
Maks 9 ответил DXTK
сегодня в 14:42
Он и при Моуриньо, Анчелотти, Бенитесе играл в основе
Maks 9
сегодня в 14:41
Потом в автобиографии расскажи нам как тебе с такой игрой удавалось выходить в стартовом составе Реала
Faustello
сегодня в 14:40
Всё в фамилии зашито - бензина нема
жменя семечек
сегодня в 14:40
у нас на кубани тоже кумовство процветает
DXTK
сегодня в 14:39
Бенз играет только благодаря Зидану в основе.
3ton
сегодня в 14:38
настоящий лидер Реала
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