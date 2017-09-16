Гиггз: «Уверен, Руни будет нервничать, но захочет забить МЮ, ведь это его работа»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз убеждён, что бывший форвард «манкунианцев» Уэйн Руни, вернувшийся в «Эвертон» после 13 лет в МЮ, захочет поразить ворота «красных дьяволов» в матче 5-го тура АПЛ:

«Когда ты забиваешь гол своему бывшему клубу, то слышишь, как за твоей спиной говорят соперники, это может выбить из колеи. Но я не думаю, что этого нужно избегать. Прояви уважение, но если ты забил гол, то празднуй. Я думаю, что болельщики это поймут.

Зная Уэйна, я уверен, что он будет нервничать, но в то же время будет рад своим шансам и захочет забить, ведь это его работа.

Я уверен, он получит отличный приём от фанатов „Юнайтед“, ведь он прекрасно выступал в замечательную эпоху клуба».

Наставник МЮ Жозе Моуриньо также выразил надежду, что болельщики окажут Руни достойный приём на «Олд Траффорд».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте