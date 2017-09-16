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16:30 сегодня Вердер -:- Шальке-04
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Гвардиола: «Мбаппе - „новый Месси?“ Никого нельзя ставить на один уровень с Месси»

сегодня, 01:02

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что ранние успехи нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе еще ни о чем не говорят. Специалист считает, что юного футболиста нельзя называть «новым Месси»:

«Никого нельзя ставить на один уровень с Месси.

Возможно, Мбаппе в будущем станет выдающимся игроком, я в этом уверен, но думаю, что Килиан не хотел бы, чтобы я добавлял давления на его плечи.

Чтобы добиться того, чего Месси или, например, Роналду достигли за 10-12 лет, нужно подождать.

Месси каждый сезон проводит по 60-70 игр, в больших матчах всегда готов забить или сделать результативную передачу. Лео никогда не травмируется, хотя играет каждые три дня, потому что он контролирует свое тело.

Поэтому, думаю, нам не стоит делать этих гипотетических сравнений. Давайте позволим Мбаппе построить отличную карьеру, а в будущем уже увидим».

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Все комментарии
da da da
сегодня в 02:04
Мбаппе по стилю то и не похож на Месси,его вроде никто и не сравнивал с ним.
Rafus Scorpius
сегодня в 01:13
Прав Гвардиола....нельзя сравнивать его с новым Месси до тех пор, когда Мбаппе не перейдет в Барселону и не вытеснит из состава самого Месси
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