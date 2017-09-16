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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
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17:00 сегодня Уотфорд -:- Манчестер Сити
19:30 сегодня Тоттенхэм -:- Суонси Сити
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17:00 сегодня Халл Сити -:- Сандерленд
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16:30 сегодня Вердер -:- Шальке-04
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Ле Со: «Лукаку пока забил больше Мораты, значит, на данный момент он лучше»

сегодня, 06:24

Экс-защитник «Челси» и сборной Англии Грэм Ле Со сравнил нападающего «синих» Альваро Морату с форвардо «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку:

«Мората показал себя в двух последних играх (Прим. - с „Эвертоном“ - 2:0 и „Лестером“ - 2:1), забив в каждой из них.

Всем известно, что „Челси“ хотел летом приобрести Лукаку, но не вышло. Однако Мората, безусловно, делает достаточно, чтобы считать его покупку оправданной.

Основываясь на количестве забитых мячей, на данный момент лучшим форвардом является именно Лукаку, но у Мораты есть огромный потенциал».

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cska plus
сегодня в 06:29
Я кайфую от игры Лукаку.
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