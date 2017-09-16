Набабкин: «Фаворит чемпионата — богатый клуб „Зенит“. У ЦСКА другая стратегия»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поблагодарил болельщиков «армейцев» за поддержку и назвал фаворита чемпионата:

«Конечно, три домашних поражения в нынешнем чемпионате способны добавить ЦСКА спортивной злости. На мой взгляд, в этих матчах мы не заслуживали того, чтобы проиграть, но потерянных очков нам никто не вернёт, кроме нас самих. Помним и об армейских болельщиках, которые ожидали в тех поединках других результатов. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить истинных, преданных фанатов, которые поддерживают команду дома и на выездах. Если ты просто болеешь за ПФК ЦСКА, это уже хорошо, но особого уважения заслуживают люди, которые регулярно посещают стадион.

Кто фаворит чемпионата? На данный момент — „Зенит“. Он лидирует, а кроме того сильно укрепил состав. Богатый клуб: много игроков, много потраченных миллионов. У ЦСКА другая стратегия, но я не считаю, что она чем-то хуже. Наоборот, приятно, что руководство верит в уже имеющихся футболистов. У нас есть давно сложившийся костяк, обойма. Место на поле находится и старожилам, и молодёжи. Будем стараться нагнать питерцев, считаю, что это возможно. У нас впереди ещё две очных встречи с „Зенитом“, которые многое решат».

Также Набабкин поделился ожиданиями от встречи с «Ростовом».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте