Набабкин: «Фаворит чемпионата — богатый клуб „Зенит“. У ЦСКА другая стратегия»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
17:00 сегодня Ливерпуль -:- Бернли
17:00 сегодня Уотфорд -:- Манчестер Сити
19:30 сегодня Тоттенхэм -:- Суонси Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 8 тур
17:00 сегодня Халл Сити -:- Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Майнц
16:30 сегодня Вердер -:- Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Барселона
21:45 сегодня Атлетико М -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
16:00 сегодня Кротоне -:- Интер
21:45 сегодня Рома -:- Верона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
16:30 сегодня ЦСКА -:- Ростов
19:00 сегодня Анжи -:- Краснодар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
11:00 Матч завершен Луч-Энергия 1:1 Зенит-2
14:00 сегодня Томь -:- Спартак-2
18:00 сегодня Крылья Советов -:- Балтика
18:00 сегодня Кубань -:- Факел
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
18:00 сегодня Монако -:- Страсбур
  • Главные новости
  • Все новости
10:34
Набабкин: «С „Ростовом“ у ЦСКА все игры складываются непросто»31
10:27
Буффон может получить работу в ФИФА или продолжить карьеру футболиста в США17
08:35
Тошич: «Переезд в Англию пошел бы Головину на пользу»30
04:37
Канчельскис: «Промес – средний игрок, при прессинге сразу проявляется его „ни-че-го“»140
21:22
Гол Беляева принёс «Арсеналу» победу над «Динамо»75
13:32
Фанаты ЦСКА призвали болельщиков провести первые 10 минут матча с «Ростовом» в тишине0
13:21
Ибрагимович: «Вернулся в МЮ, чтобы стать улучшенной версией себя прежнего»1
13:05
Врач «Динамо»: «Панченко чувствует себя плохо. Это не ушиб, а сложная травма»2
12:58
«Зенит-2» расписал мировую с «Луч-Энергией»2
12:51
Кассано: «Мной в Италии не интересуются. Возможно, я стал слишком громоздким»3
12:34
Моуриньо: «Легко ли было отпустить Руни? Когда решение принимает легенда, легко»6
11:51
«Милан» арендует у «Барселоны» Алейша Видаля, чтобы заменить Андреа Конти12
11:39
Дракслер не рад подписанию Неймара и хочет уйти в «Барселону»23
11:26
Мората: «Думал, что „Челси“ нужен Лукаку, а не я»5
11:10
Бертран: «Решение „Саутгемптона“ удержать ван Дейка не повлияло на микроклимат в команде»0
10:48
Креспо: «Икарди для меня на третьем месте — после Месси и Роналду»9
10:15
Пеккья: «„Верона“ в матче с „Ромой“ рассчитывает на ветеранов»0
10:03
Джексон: «Слуцкий был необычайно шокирован тем, как безжалостен Чемпионшип»25
09:29
Сборная Австрии не станет продлевать контракт с главным тренером Коллером4
09:10
Матчи 4-го тура Серии А начнутся с минуты молчания1
08:45
Моуриньо: «Погба пропустит матч с „Эвертоном“»5
08:17
Эмери: «Неймар и Кавани — умные игроки, которые нуждаются друг в друге»6
07:56
Цорк: «Гол Ярмоленко „Тоттенхэму“? Мы знали, что он умеет забивать такие мячи»7
07:39
Гиггз: «Уверен, Руни будет нервничать, но захочет забить МЮ, ведь это его работа»3
07:15
Парфёнов: «Факт привлечения в сборную сразу трёх игроков „Тосно“ приятен»17

Набабкин: «Фаворит чемпионата — богатый клуб „Зенит“. У ЦСКА другая стратегия»

сегодня, 12:05

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поблагодарил болельщиков «армейцев» за поддержку и назвал фаворита чемпионата:

«Конечно, три домашних поражения в нынешнем чемпионате способны добавить ЦСКА спортивной злости. На мой взгляд, в этих матчах мы не заслуживали того, чтобы проиграть, но потерянных очков нам никто не вернёт, кроме нас самих. Помним и об армейских болельщиках, которые ожидали в тех поединках других результатов. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить истинных, преданных фанатов, которые поддерживают команду дома и на выездах. Если ты просто болеешь за ПФК ЦСКА, это уже хорошо, но особого уважения заслуживают люди, которые регулярно посещают стадион.

Кто фаворит чемпионата? На данный момент — „Зенит“. Он лидирует, а кроме того сильно укрепил состав. Богатый клуб: много игроков, много потраченных миллионов. У ЦСКА другая стратегия, но я не считаю, что она чем-то хуже. Наоборот, приятно, что руководство верит в уже имеющихся футболистов. У нас есть давно сложившийся костяк, обойма. Место на поле находится и старожилам, и молодёжи. Будем стараться нагнать питерцев, считаю, что это возможно. У нас впереди ещё две очных встречи с „Зенитом“, которые многое решат».

Также Набабкин поделился ожиданиями от встречи с «Ростовом».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:33
В конюшне гинер давно просёк верную стратегию. Давление и работа с удьями дают лучший результат, чем покупка игроков. Им ещё и зарплату весь год платить нужно...
KosSid-FCZP
сегодня в 13:27
    НИКИТА ТАРАСОВ
    сегодня в 13:27
    а как же "чемпион" , он что не фаворит ? бяда !!!!!!!!
    мяч квадратный
    сегодня в 13:23
    Зенит вообще единственный клуб, кто в этом сезоне тратился на трансферы. Ему кризис нипачём. Ему даже стадион из госбюджета построили. Вот бы ЦСКА Спартаку и Динамо так посторили бы.
    вoлгoдoн ответил Kuprin
    сегодня в 13:19
    Kuprin:
    Шаман с четками)
      Kuprin ответил time out
      сегодня в 13:19
      time out:
      Этот случай и случай с нырком Паршивлюка вы будете помнить в веках, но то что касается тех моментов, когда цска притягивали за уши к результатам, стерто из памяти навсегда и отмечено грифом: "не было и быть не может".
      следующие 15 лет будем помнить только юбилей Симоняна
      Kuprin ответил вoлгoдoн
      сегодня в 13:17
      вoлгoдoн:
      А Бабайкин это кто? Бабушляпу знаю,бабайкина не слышал)
      Шаман с четками)
      obana777
      сегодня в 13:13
        вoлгoдoн ответил Kuprin
        сегодня в 13:13
        Kuprin:
        Да, ест такое , спартачи всегда за кого-то топят только не за свой клуб))
          time out ответил Дед за ЦСКА
          сегодня в 13:09
          Дед за ЦСКА:
          Когда нечего сказать, то действует правило плохого танцора - судья плохой! Вали на судью. Вспомни,как судья не увидел, как мяч ушёл за линию, а гол в ворота ЦСКА засчитали. Уж лучше бы промолчал.
          Этот случай и случай с нырком Паршивлюка вы будете помнить в веках, но то что касается тех моментов, когда цска притягивали за уши к результатам, стерто из памяти навсегда и отмечено грифом: "не было и быть не может".
          Василий 50
          сегодня в 13:06
          У ЦСКА сейчас нет никакой стратегии.
          Они просто выживают и пока у Гинера это получается.
          Им даже удается поддерживать на высоком уровне свой имидж.
          Но если уже начались разговоры о продаже клуба, значит все плохо.
          Kuprin ответил вoлгoдoн
          сегодня в 13:06
          вoлгoдoн:
          Есть тут много новоглоров с авой РнД.Но на самом деле переодетые спартачи.
            Kuprin ответил вoлгoдoн
            сегодня в 13:04
            вoлгoдoн:
            Есть тут много новоглоров с авой РнД.Но на самом деле переодетые спартачи.
            Да, ест такое , спартачи всегда за кого-то топят только не за свой клуб))
            Дед за ЦСКА ответил time out
            сегодня в 13:03
            time out:
            Новая стратегия не так уж и нова. Когда нет денег на игроков, надо делать точечные усиления на судейский корпус. Пока еще действует. Правда Слуцкий подпортил отношение, да и Гинер рот открыл на приносящих им победы, но кто старое помянет... Хороший подарок загладит ссору.
            Когда нечего сказать, то действует правило плохого танцора - судья плохой! Вали на судью.
            Вспомни,как судья не увидел, как мяч ушёл за линию, а гол в ворота ЦСКА засчитали.
            Уж лучше бы промолчал.
            time out ответил Павел Амурский
            сегодня в 13:00
            Павел Амурский:
            Согласно логике Набабкина - дают бабки - играю, не дают - не играю.
            Фамилия не правильная. Надо Забабкиным было оформлять.
            drug01
            сегодня в 12:59
            При таком раскладе цска приходиться только цепляться за верх
            Сергеевич вернулся 1
            сегодня в 12:58
            На бабки, вот и вся стратегия. Надо же игроку с такой фамилией дать такое интервью). Не иначе, как знак с выше..).
            time out
            сегодня в 12:57
              вoлгoдoн ответил Kuprin
              сегодня в 12:57
              Kuprin:
              С вами без бабайкина у нас все ровно) Ну кроме абсента)
              Есть тут много новоглоров с авой РнД.Но на самом деле переодетые спартачи.
              Дед за ЦСКА
              сегодня в 12:56
              Матч будет не из лёгких, хоть и играем дома.После выездной победы над Барселоной должен быть хороший настрой. Удачи ЦСКА !
              Kuprin ответил вoлгoдoн
              сегодня в 12:54
              вoлгoдoн:
              Вырвалось) В виду предстоящего противостояния)
              С вами без бабайкина у нас все ровно) Ну кроме абсента)
              Остапчук 67
              сегодня в 12:52
              Не по своей воле ЦСКА выбрал эту стратегию.
              Просто у него закончились денежные знаки.
              Адвокат 76
              сегодня в 12:52
              В чемпионате ещё много игр, очки будет и Зенит терять и не раз ещё, так что вся борьба за чемпионство ещё впереди, боритесь в каждой игре только на победу и всё будет спок!!!
              вoлгoдoн ответил Kuprin
              сегодня в 12:47
              Kuprin:
              Чет ты со мной на Вы) я тебе модератор что ли ?)
              Вырвалось)
              В виду предстоящего противостояния)
              Kuprin ответил вoлгoдoн
              сегодня в 12:46
              вoлгoдoн:
              Подскажите,кто сегодня будет судить ЦСКА-Ростов?
              Москалев вроде, этот хз что за крендель
              Kuprin ответил вoлгoдoн
              сегодня в 12:45
              вoлгoдoн:
              Подскажите,кто сегодня будет судить ЦСКА-Ростов?
              Чет ты со мной на Вы) я тебе модератор что ли ?)
              Алексей Коротеев
              сегодня в 12:45
              Грабить зенитовцев на подступах к стадиону ? - новая стратегия ? Мысля -хорошая ! )))))
              Goger90 ответил Jeck Denielse
              сегодня в 12:43
              Jeck Denielse:
              Короче : Наличие в команде Набабкина - главный показатель не очень успешного финансового положения любого клуба...... Деньги - не главное .... это вам скажет любой житель Марибора )))) ПСЖ,Интер,Милан,Зенит,МС,МЮ,Барса - не действующие чемпионы.... Временным отсутствием средств - тоже нужно уметь правильно распоряжаться....Гинер этот минус превращает в плюс......
              Ну да, у всех перечисленных команд в чемпионате все соперники в несколько раз беднее. Особенно у Барселоны.
              kastites
              сегодня в 12:43
                вoлгoдoн ответил Kuprin
                сегодня в 12:34
                Kuprin:
                У всех есть шансы , даже если судит Вилков или Безбородов
                Подскажите,кто сегодня будет судить ЦСКА-Ростов?
                Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                Отправить
                Rambler's Top100